Эрнани попрощался с «Зенитом»

Бразильский полузащитник Эрнани, перешедший на правах аренды в «Парму», попрощался с «Зенитом».
Спасибо «Зенит», каждому из моих товарищей по команде, тренерскому штабу, административному персоналу, всем людям, работающим в клубе, и болельщикам за эти два с половиной года, проведённых вместе. Давай, «Зенит». Благодарю за всё.
Не смотря на старания - не оправдал ожиданий...так и не став игроком основы ни у одного из трёх тренеров....
25 лет...полкарьеры впереди.....спасибо за работу в Питере и удачи в Италии !!!
Не смотря на старания - не оправдал ожиданий...так и не став игроком основы ни у одного из трёх тренеров....
25 лет...полкарьеры впереди.....спасибо за работу в Питере и удачи в Италии !!!
Но стал чемпионом России в составе ЗЕНИТА
Но стал чемпионом России в составе ЗЕНИТА