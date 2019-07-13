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Эрнани попрощался с «Зенитом»

13 июля 2019, 14:48

Бразильский полузащитник Эрнани, перешедший на правах аренды в «Парму», попрощался с «Зенитом».

Спасибо «Зенит», каждому из моих товарищей по команде, тренерскому штабу, административному персоналу, всем людям, работающим в клубе, и болельщикам за эти два с половиной года, проведённых вместе. Давай, «Зенит». Благодарю за всё.

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
   42 / 802
14 июля в 07:22
Счастливого пути!
BZ2315
BZ2315
   134 / 802
14 июля в 05:31
Всё время был лишним, может быть, где пригодится.
pomor45
pomor45 ответил Мишаня Дмитриев
   118 / 802
13 июля в 21:51
ты на проект свой посмотри - анюков столько лет у вас провел, а вы ему пинка под зад в КС
Ничего себе пинок: тренерский штаб Зенита. Меня кто бы так пнул.
pomor45
pomor45
   118 / 802
13 июля в 21:48
Пристроили лучше некуда. Так что будет ещё одним нашим пропагандистом в Европе больше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 802
13 июля в 20:19
Очень рад уходу этого пассажира...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   307 / 802
13 июля в 19:38
Удачи в Серии А!
Aчиститель
Aчиститель
   67 / 802
13 июля в 17:42
Удачи!
cska plus
cska plus
   7 / 802
13 июля в 17:29
Прослезился.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Ник Уволен
   12 / 802
13 июля в 16:19
К сожалению Эрнани не уровень Зенита.Ему надо что нибудь попроще типа Спартака.
Зачем ставить карьеру и ориентацию под угрозу? Ему еще играть и играть)) Обойдется без "Спартака")
Гавроша
Гавроша
   35 / 802
13 июля в 16:09
По окончанию годичной аренды "Парма" будет обязана выкупить Эрнани а случае сохранения прописки в Серии А за 4,35 млн. евро.
161регион
161регион
   77 / 802
13 июля в 15:54
Проэкт и АНАНЬЯ выкинул)))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Ник Уволен
   27 / 802
13 июля в 15:46
Проект в России один - это Спартак. Мазутно судейский проект готовили долгих 16 лет. И то если бы не юбилей Симоняна так и болтались бы в подмастериях на дальних позициях.
у Спартака спонсор не государство, так что проект, это Зенитик
Begemott
Begemott
   56 / 802
13 июля в 15:39
Эрнани понимает, что с уровнем его игры можно играть в командах типа спартака, но он выбрал Парму, команду более перспективную.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Glyba
   2 / 802
13 июля в 15:37
Ни один, ушедший из тарасовки, не вспомнил ее добрым словом.
Из Спартака уходят и сразу вываливают их местную кухню и грязное бельё свиней. Гыгыгы
Glyba
Glyba ответил Литейный 4
   100 / 802
13 июля в 15:35
Ушёл чемпионом с добрыми словами про Зенит. Это не как в у свиней прогоняют ссаными тряпками. Гыгыгы
Ни один, ушедший из тарасовки, не вспомнил ее добрым словом.
Ник Уволен
Ник Уволен ответил Мишаня Дмитриев
   194 / 802
13 июля в 15:34
ты на проект свой посмотри - анюков столько лет у вас провел, а вы ему пинка под зад в КС
Проект в России один - это Спартак. Мазутно судейский проект готовили долгих 16 лет. И то если бы не юбилей Симоняна так и болтались бы в подмастериях на дальних позициях.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Литейный 4
   27 / 802
13 июля в 15:24
Ушёл чемпионом с добрыми словами про Зенит. Это не как в у свиней прогоняют ссаными тряпками. Гыгыгы
ты на проект свой посмотри - анюков столько лет у вас провел, а вы ему пинка под зад в КС
Absinthe5
Absinthe5
   8 / 802
13 июля в 15:23
Легенда Зенита)
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
13 июля в 15:23
очередной в аренду полетел, Зенит такой Зенит
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 802
13 июля в 15:19
Ушёл чемпионом с добрыми словами про Зенит. Это не как в у свиней прогоняют ссаными тряпками. Гыгыгы
Павел Амурский
Павел Амурский
   42 / 802
13 июля в 15:17
Удачи Эрнани!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
13 июля в 15:16
Вопреки ожиданием...оказался "не уровень"....
Не смотря на старания - не оправдал ожиданий...так и не став игроком основы ни у одного из трёх тренеров....
25 лет...полкарьеры впереди.....спасибо за работу в Питере и удачи в Италии !!!
Питер Ман
Питер Ман
   18 / 802
13 июля в 15:13
Удачи чемпиону все равно!
Ник Уволен
Ник Уволен
   194 / 802
13 июля в 15:12
К сожалению Эрнани не уровень Зенита.Ему надо что нибудь попроще типа Спартака.
kastites
kastites
   126 / 802
13 июля в 15:10
Жаль не заиграл в ЗЕНИТЕ.
Но стал чемпионом России в составе ЗЕНИТА
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил КЭТиК
   166 / 802
13 июля в 15:08
Не суперигрок.
Какой стол - такой и стул, как говорится.
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
13 июля в 15:05
Не суперигрок.
RussianMango
RussianMango
   63 / 802
13 июля в 14:56
Денег заработал, можно теперь и в футбол поиграть.
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