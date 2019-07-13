Эрнани попрощался с «Зенитом»

Бразильский полузащитник Эрнани, перешедший на правах аренды в «Парму», попрощался с «Зенитом».

Спасибо «Зенит», каждому из моих товарищей по команде, тренерскому штабу, административному персоналу, всем людям, работающим в клубе, и болельщикам за эти два с половиной года, проведённых вместе. Давай, «Зенит». Благодарю за всё.