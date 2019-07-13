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Влашич: «ЦСКА сильнее, чем год назад»

13 июля 2019, 13:12

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о готовности своей команды к новому сезону

Состав практически тот же самый. Может быть, один-два новых игрока, и столько же покинули команду. Нам нужно прибавлять шаг за шагом, от матча к матчу. К тому же трансферное окно ещё открыто, может быть, удастся заполучить кого-то из футболистов, кто смог бы улучшить нашу игру. Посмотрим, как всё будет складываться. Считаю, очень важно будет выиграть первые несколько матчей сезона. Это придаст нам уверенности в своих силах.

Если говорить, сильнее ли мы прямо сейчас, чем год назад, то скажу — да. Потому что мы стали на год старше, опытнее. Прошлым летом все говорили, что нам не хватает опыта. Год для такой команды — очень серьёзный период.

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Все комментарии
112910415
112910415
   89 / 802
14 июля в 21:28
но Крылья ещё сильнее !
Begemott
Begemott
   56 / 802
14 июля в 05:22
Сегодня и увидим.
pomor45
pomor45 ответил oFANATo
   118 / 802
13 июля в 21:44
ЦСКА должен быть сильнее чем год назад.
Старше на год - это факт, а остальное пока не просматривается. По крайней мере судя на КК обкакались изрядно.
pomor45
pomor45
   118 / 802
13 июля в 21:42
Банальный трёп.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   400 / 802
13 июля в 18:10
Когда ЦСКА переименуют в ЦСК?
Армейская душа
Армейская душа
   83 / 802
13 июля в 17:29
Charismatic

Ты наверное какую-то глупость написал и её скрыли
cska plus
cska plus
   7 / 802
13 июля в 17:22
ЦСКА самый сильный.
Charismatic
Charismatic ответил Армейская душа
   153 / 802
13 июля в 16:56
Что же так свиней на ветках ЦСКА коробит-то? Вот вы пишите гадости о ЦСКА - вы умнее становитесь? Нет. Самооценку среди ровесников поднимаете? Или простая зависть в отношении Великого клуба?
    Армейская душа
    Армейская душа
       83 / 802
    13 июля в 16:21
    Что же так свиней на ветках ЦСКА коробит-то?
    Вот вы пишите гадости о ЦСКА - вы умнее становитесь? Нет. Самооценку среди ровесников поднимаете? Или простая зависть в отношении Великого клуба?
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       290 / 802
    13 июля в 16:15
    По болтовне.
    VIPded
    VIPded
       81 / 802
    13 июля в 15:32
    Удачи ЦСКА!!!
    Aчиститель
    Aчиститель
       67 / 802
    13 июля в 15:32
    Много пустых слов, нужно все силы на свиней сконцентрировать, не пустить их на пятое место.
    Absinthe5
    Absinthe5
       8 / 802
    13 июля в 15:19
    Интересно, по окончании сезона , Влашича будет так же много?)
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       142 / 802
    13 июля в 15:12
    Жизнь покажет
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       181 / 802
    13 июля в 15:10
    Сыграннее и опытнее это уж точно! Надеюсь, что в новом сезоне армейцы всерьез смогут побороться за чемпионство. Уже три года армейцы не были чемпионами!
    oFANATo
    oFANATo
       39 / 802
    13 июля в 14:37
    ЦСКА должен быть сильнее чем год назад.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1 ответил Юрниекс
       166 / 802
    13 июля в 14:36
    Потеря Бекао, очень существенная...Япошка,так и не заиграл...Второго вратаря нет. Не сохранили бы тебя и Марио, вообще .за 5-6 место бились бы вместе со свиньями прочей шушерой..
    А так будете биться за что ?
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил удав
       154 / 802
    13 июля в 14:34
    дрожи Реал, ЦСКА еше сильнее стал=)
    Зидан вон даже с тренировки убежал, когда ему сообщили эту новость
    LOpp
    LOpp
       13 / 802
    13 июля в 14:33
    С чего бы вдруг?
    Джанаева же не подписали.
    удав
    удав
       150 / 802
    13 июля в 14:21
    дрожи Реал, ЦСКА еше сильнее стал=)
    161регион
    161регион
       77 / 802
    13 июля в 14:16
    Поглядим посмотрим....игорь уже не тот)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 802
    13 июля в 14:13
    Никола, поменьше болтай, толку больше будет.
    Брулин
    Брулин
       45 / 802
    13 июля в 14:11
    Хорошо бы его слова оказались правдой.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       109 / 802
    13 июля в 14:08
    Сильнее ? Это каким таким боком ? Или задом ? )))
    Живанильда
    Живанильда ответил Caniggia
       308 / 802
    13 июля в 14:01
    Пока что слабее, чем тот ЦСКА, который дважды выносил Реал.
    Кого он там выносил,Реал все равно сзанял первое место,а кони последнее.
    mangoх12
    mangoх12
       34 / 802
    13 июля в 13:51
    не видно за счет чего собираются прибавлять , специалист по картофелю умеет собрать пару раз за год урожай ( матчи с Реалом), а весь год он показывает нам кукурузу типа страндартов Облякова
    Юрниекс
    Юрниекс
       133 / 802
    13 июля в 13:25
    Потеря Бекао, очень существенная...Япошка,так и не заиграл...Второго вратаря нет. Не сохранили бы тебя и Марио, вообще .за 5-6 место бились бы вместе со свиньями прочей шушерой..
    Caniggia
    Caniggia
       46 / 802
    13 июля в 13:20
    Пока что слабее, чем тот ЦСКА, который дважды выносил Реал.
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       38 / 802
    13 июля в 13:17
    Не заметно нисколечки, даже свиньям проигрывать стали.
    МКС
    МКС
       51 / 802
    13 июля в 13:13
    А чем сильнее?

    - Чем год назад
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