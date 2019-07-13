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Точилин: «Собрали „Сочи“ за четыре дня»

13 июля 2019, 21:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение от «Спартака» в 1-м туре нового розыгрыша РПЛ. Единственный гол в матче «Сочи» пропустили на 93-й минуте.

Ощущения от РПЛ хорошие. Игрой своей команды я в основном доволен. За исключением последних 20 минут. Силенок пока не хватает целый матч играть в агрессивный футбол. Опыт подготовки в короткий срок у меня был еще в самом начале карьеры (в санкт-петербургском «Динамо» - прим.). Тогда мы за 6 дней до старта чемпионата собрались. А в «Сочи» в этом сочетании, которое вы сейчас видели, - за 4 дня. У нас собрались опытные игроки, особо рассказывать им ничего не приходилось. Плюс мотивация очень помогла в этой игре.

Почему решили сыграть против «Спартака» с позиции силы? Наверное, вы за «Сочи» в прошлом сезоне не следили. Мы всегда играли в такой футбол и отходить от своей философии я не буду, пока руковожу этой командой. Есть положительные моменты, нужно их развивать.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
14 июля в 09:17
Неплохо собрали.
Glodor
Glodor
   138 / 802
14 июля в 05:57
Удачи Сочи! Хотя матч со столь слабым соперником как спартак ни о чем не говорит.
Footbolista
Footbolista
   1 / 802
13 июля в 23:47
Точилин: Предсезонка? Не, не слышал...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
13 июля в 23:13
Точила изобразил симпатичное..
ABir
ABir
   103 / 802
13 июля в 22:59
Сначала Газпром собрал деньги за четыре дня, а потом команду ещё за четыре дня. У Газпрома теперь в РПЛ будет два проекта, а значит газ будет дорожать
Alpribas
Alpribas
   61 / 802
13 июля в 22:57
Этого было достаточно, чтобы унизить свиней, но судья попался подкупленный.
Ладожский
Ладожский
   54 / 802
13 июля в 22:51
Хорошо, что в чемпионате такой гнилой соперник не порядочный всего один попадается.
kastites
kastites
   126 / 802
13 июля в 22:18
    ЧиП
    ЧиП
       221 / 802
    13 июля в 22:16
    Собрали за 4 дня! И что дальше?
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       84 / 802
    13 июля в 22:13
    Ждём Бердыева.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 802
    13 июля в 22:07
      Aчиститель
      Aчиститель
         67 / 802
      13 июля в 21:56
      Спартак собирали почти сто лет, а разницы никакой.
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
         88 / 802
      13 июля в 21:54
      Ну Федун тоже от своей судейской философии явно отходить не собирается
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