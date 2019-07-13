Точилин: «Собрали „Сочи“ за четыре дня»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал поражение от «Спартака» в 1-м туре нового розыгрыша РПЛ . Единственный гол в матче «Сочи» пропустили на 93-й минуте.

Ощущения от РПЛ хорошие. Игрой своей команды я в основном доволен. За исключением последних 20 минут. Силенок пока не хватает целый матч играть в агрессивный футбол. Опыт подготовки в короткий срок у меня был еще в самом начале карьеры (в санкт-петербургском «Динамо» - прим.). Тогда мы за 6 дней до старта чемпионата собрались. А в «Сочи» в этом сочетании, которое вы сейчас видели, - за 4 дня. У нас собрались опытные игроки, особо рассказывать им ничего не приходилось. Плюс мотивация очень помогла в этой игре.

Почему решили сыграть против «Спартака» с позиции силы? Наверное, вы за «Сочи» в прошлом сезоне не следили. Мы всегда играли в такой футбол и отходить от своей философии я не буду, пока руковожу этой командой. Есть положительные моменты, нужно их развивать.