Кононов: «„Спартак“ победил в конце благодаря настойчивости»

Рулевой «Спартак» Олег Кононов прокомментировал трудовую победу своей команды в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи».
Ребята были заряжены на победу. Было непросто играть против «Сочи». Мы не знали, по какой тактической схеме будет играть соперник. Хорошо, что так закончилось, мы победили в конце благодаря настойчивости команды.
Есть ли неудовлетворенность от игры команды? Когда команда выигрывает, ты смотришь на то, что победила. Да, это есть, уверен, и команда это понимает, в особенности в первом тайме. Во втором должны были играть иначе, не давая возможности сопернику проводить свои быстрые атаки, точнее распоряжаться мячом - мы теряли его, выходя из обороны.
Те моменты - две-три атаки в первом тайме - были неплохими. В целом на данный момент победа греет душу, но надо двигаться дальше, к тому, чтобы игра также соответствовала.
Кононов не умеет управлять командой, нет идей, нет схем, ни чего...
Кононов не умеет управлять командой, нет идей, нет схем, ни чего...
Надавали по затылку - дело было на футболе!
Надавали по затылку - дело было на футболе!
Я шёл в казино заряженный на победу, я не знал, что будет, просто шёл. Ставил только на красное-чёрное. Во время игры выпадало то красное, то чёрное.
В конце выпало красное и мне повезло.
Я вышел из казино, на данный момент победа греет душу, но надо двигаться дальше, к тому, чтобы игра также соответствовала, завтра пойду снова, план старый.
Я шёл в казино заряженный на победу, я не знал, что будет, просто шёл. Ставил только на красное-чёрное. Во время игры выпадало то красное, то чёрное.
В конце выпало красное и мне повезло.
Я вышел из казино, на данный момент победа греет душу, но надо двигаться дальше, к тому, чтобы игра также соответствовала, завтра пойду снова, план старый.
Есть судейский скандал в первом же туре российского чемпионата с участием Спартака и скандалиста Москалёва!!!
Спартаковцы первый удар в створ ворот Сочи нанесли только на 42-й минуте.
Спартак играл ГРУБО!
Четыре жёлтые карточки показал Москалёв игрокам Спартака за ГРУБОСТЬ.
Ломовицкий на 14 мин.
Рассказов на 56 мин.
Понсе на 72 мин.
Адриано на 77 мин.
Ещё в четырёх случаях грубых нарушений игроками Спартака, судья Москалёв не дал им 100% желтые карточки.
Москалёв не показал желтые карточки за грубость Бакаеву и Ананидзе.
83 мин. Малкадзе Маргасову на ногу наступил на фланге и сбил игрока.
Чистая желтая за грубость, но судья Москалёв прощает.
86:13 Зобнин грубо сбивает Маргасова.
Чистая желтая Зобнину за грубость, но судья Москалёв прощает
21 мин. пенальти. Москалёв не ставит!
Рассказов грубо сбивает сзади игрока Сочи в штрафной!
Игрок Сочи был первым на мяче и выходил один на ворота Спартака.
Это пенальти!!!
Москалеву надо было назначить 11-ти метровый в ворота Спартака и вынести предупреждение спартаковцу Рассказову за грубую игру.
Жиго забивал гол с грубейшим нарушением правил.
Жиго хватал голову игрока Сочи руками и закрывал ему глаза и опирался на него.
Гол не надо было засчитывать.
Судья Москалёв, в очередной раз, ГРУБО ошибся в пользу Спартака!!!
В матче скандал на скандале сидит, а Москалёв прощал игроков Спартака за ГРУБОСТЬ.
А ведь я предупреждал до старта этого сезона, что в первом же туре будут скандалы.
А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Как теперь Егоров будет ОТМАЗЫВАТЬ Москалёва????
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Скандальное судейство Москалёва вопиющий пример ЧУДОВИЩНОЙ коррупции в нашем футболе!!!
Тише товарищи!!!
Ваше слово товарищ Дюков!!!
Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???
Есть судейский скандал в первом же туре российского чемпионата с участием Спартака и скандалиста Москалёва!!!
Спартаковцы первый удар в створ ворот Сочи нанесли только на 42-й минуте.
Спартак играл ГРУБО!
Четыре жёлтые карточки показал Москалёв игрокам Спартака за ГРУБОСТЬ.
Ломовицкий на 14 мин.
Рассказов на 56 мин.
Понсе на 72 мин.
Адриано на 77 мин.
Ещё в четырёх случаях грубых нарушений игроками Спартака, судья Москалёв не дал им 100% желтые карточки.
Москалёв не показал желтые карточки за грубость Бакаеву и Ананидзе.
83 мин. Малкадзе Маргасову на ногу наступил на фланге и сбил игрока.
Чистая желтая за грубость, но судья Москалёв прощает.
86:13 Зобнин грубо сбивает Маргасова.
Чистая желтая Зобнину за грубость, но судья Москалёв прощает
21 мин. пенальти. Москалёв не ставит!
Рассказов грубо сбивает сзади игрока Сочи в штрафной!
Игрок Сочи был первым на мяче и выходил один на ворота Спартака.
Это пенальти!!!
Москалеву надо было назначить 11-ти метровый в ворота Спартака и вынести предупреждение спартаковцу Рассказову за грубую игру.
Жиго забивал гол с грубейшим нарушением правил.
Жиго хватал голову игрока Сочи руками и закрывал ему глаза и опирался на него.
Гол не надо было засчитывать.
Судья Москалёв, в очередной раз, ГРУБО ошибся в пользу Спартака!!!
В матче скандал на скандале сидит, а Москалёв прощал игроков Спартака за ГРУБОСТЬ.
А ведь я предупреждал до старта этого сезона, что в первом же туре будут скандалы.
А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Как теперь Егоров будет ОТМАЗЫВАТЬ Москалёва????
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Скандальное судейство Москалёва вопиющий пример ЧУДОВИЩНОЙ коррупции в нашем футболе!!!
Тише товарищи!!!
Ваше слово товарищ Дюков!!!
Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???
Тьфу ты
Тьфу ты