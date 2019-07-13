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Кононов: «„Спартак“ победил в конце благодаря настойчивости»

13 июля 2019, 21:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Рулевой «Спартак» Олег Кононов прокомментировал трудовую победу своей команды в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи».

Ребята были заряжены на победу. Было непросто играть против «Сочи». Мы не знали, по какой тактической схеме будет играть соперник. Хорошо, что так закончилось, мы победили в конце благодаря настойчивости команды.

Есть ли неудовлетворенность от игры команды? Когда команда выигрывает, ты смотришь на то, что победила. Да, это есть, уверен, и команда это понимает, в особенности в первом тайме. Во втором должны были играть иначе, не давая возможности сопернику проводить свои быстрые атаки, точнее распоряжаться мячом - мы теряли его, выходя из обороны.

Те моменты - две-три атаки в первом тайме - были неплохими. В целом на данный момент победа греет душу, но надо двигаться дальше, к тому, чтобы игра также соответствовала.

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   169 / 802
14 июля в 14:50
100% клоуну Генич везде мерещится... А Тихонов для вас не авторитет? В послематчевом разборе он признал как несправедливо неназначенный пенальти в ворота СпаМа, так и незаслуженно засчитанный гол жиги.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   169 / 802
14 июля в 14:40
Георгич, такая победа тебе "греет душу"? Окончательно оспартачился...
KURUM
KURUM
   547 / 802
14 июля в 14:05
К такой игре Спартака можно готовиться вобще без тренера..
Кононов не умеет управлять командой, нет идей, нет схем, ни чего...
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
   385 / 802
14 июля в 13:58
Заткнутся бы!!!!!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
   181 / 802
14 июля в 13:54
Благодаря судье и отсутствию системы видеоповторов вы победили, вот и все! С такой тухлой победой и поздравлять не особо хочется)
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   41 / 802
14 июля в 12:15
Выпил я вина бутылку, и пописать вышел в поле...
Надавали по затылку - дело было на футболе!
RIR68
RIR68
   125 / 802
14 июля в 11:27
Федун настойчиво пихал бабло в карманы Москалёва!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ген Геныч
   74 / 802
14 июля в 10:41
    Павел Амурский
    Павел Амурский
       42 / 802
    14 июля в 10:32
    Стыдно за свиней в очередной раз.
    Palex
    Palex ответил ABir
       239 / 802
    14 июля в 10:22
    Да ладно, взяли три очка-молодцы. Но играли вы с пердивной командой, где половина состава арендована и соответственно не сыграна, но тем не менее,играла не хуже вас, а местами даже лучше, плюс не назначенный пенальти. Итог- гордиться и радоваться нечему.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       166 / 802
    14 июля в 10:15
    "Настойчивость" не Владимиром зовут, случайно ?
    Miaf
    Miaf
       9 / 802
    14 июля в 08:06
    Играли отвратительно. Чем кононов гордится, что у него бывает?Его подопечные каждую игру показывают ужасный футбол. Федун ну гони ты этого недотренера в шею..
    Begemott
    Begemott ответил ABir
       56 / 802
    14 июля в 07:27
    Сейчас победа для Спартака важнее содержания игры. Адекватная оценка своей игры со стороны тренера. А всех остальных экспертов раздражает не игра Спартака в этом матче, а то, что Спартак взял три очка
    Одержать тухлую победу всегда было стилем игры свиней, а потом опозориться в еврокубках на весь мир то 7-0, то 1-18.
    ABir
    ABir
       103 / 802
    14 июля в 06:59
    Сейчас победа для Спартака важнее содержания игры. Адекватная оценка своей игры со стороны тренера. А всех остальных экспертов раздражает не игра Спартака в этом матче, а то, что Спартак взял три очка
    Байкал-38
    Байкал-38
       22 / 802
    14 июля в 06:19
    Исповедь игрока казино!
    Я шёл в казино заряженный на победу, я не знал, что будет, просто шёл. Ставил только на красное-чёрное. Во время игры выпадало то красное, то чёрное.
    В конце выпало красное и мне повезло.
    Я вышел из казино, на данный момент победа греет душу, но надо двигаться дальше, к тому, чтобы игра также соответствовала, завтра пойду снова, план старый.
    13 RUS
    13 RUS
       121 / 802
    13 июля в 23:32
    Пиджака унылым хватает наглости еще так в интервью заявлять,что это была настойчивость а не свисток фидуновского свистуна,позор спартаку!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Sysanin101
       6 / 802
    13 июля в 23:27
    Слушай, а ты не месси?)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ген Геныч
       6 / 802
    13 июля в 23:26
    Ваня в упор не видит футбольные вещи, но Генича слушает взахлеб, своего мнения нет, многие армейские этим грешат
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ген Геныч
       6 / 802
    13 июля в 23:23
    Он переобуется на ходу и глазом не моргнешь
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Sysanin101
       6 / 802
    13 июля в 23:20
    Просто смех, сколько дилетантского труда, но подогрел бомбежкой)))) давай еще простыню))))
    beefs
    beefs
       119 / 802
    13 июля в 23:14
    Победили благодаря настойчивости судей, неужели вы, г-н Кононов, в этом не можете признаться?
    EAGinLE
    EAGinLE
       36 / 802
    13 июля в 23:09
    Спартак с победой .
    Aчиститель
    Aчиститель ответил Ген Геныч
       67 / 802
    13 июля в 23:01
    Благодаря Фернандо,Джикии и Жиго!!!!
    Это новая пара в свинарнике?
    Sysanin101
    Sysanin101
       161 / 802
    13 июля в 22:59
    Спартак победил благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству МОСКАЛЁВА и административному РЕСУРСУ РФС!!!

    Есть судейский скандал в первом же туре российского чемпионата с участием Спартака и скандалиста Москалёва!!!
    Спартаковцы первый удар в створ ворот Сочи нанесли только на 42-й минуте.
    Спартак играл ГРУБО!
    Четыре жёлтые карточки показал Москалёв игрокам Спартака за ГРУБОСТЬ.
    Ломовицкий на 14 мин.
    Рассказов на 56 мин.
    Понсе на 72 мин.
    Адриано на 77 мин.
    Ещё в четырёх случаях грубых нарушений игроками Спартака, судья Москалёв не дал им 100% желтые карточки.
    Москалёв не показал желтые карточки за грубость Бакаеву и Ананидзе.
    83 мин. Малкадзе Маргасову на ногу наступил на фланге и сбил игрока.
    Чистая желтая за грубость, но судья Москалёв прощает.
    86:13 Зобнин грубо сбивает Маргасова.
    Чистая желтая Зобнину за грубость, но судья Москалёв прощает

    21 мин. пенальти. Москалёв не ставит!
    Рассказов грубо сбивает сзади игрока Сочи в штрафной!
    Игрок Сочи был первым на мяче и выходил один на ворота Спартака.
    Это пенальти!!!
    Москалеву надо было назначить 11-ти метровый в ворота Спартака и вынести предупреждение спартаковцу Рассказову за грубую игру.

    Жиго забивал гол с грубейшим нарушением правил.
    Жиго хватал голову игрока Сочи руками и закрывал ему глаза и опирался на него.
    Гол не надо было засчитывать.
    Судья Москалёв, в очередной раз, ГРУБО ошибся в пользу Спартака!!!
    В матче скандал на скандале сидит, а Москалёв прощал игроков Спартака за ГРУБОСТЬ.

    А ведь я предупреждал до старта этого сезона, что в первом же туре будут скандалы.

    А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
    Угадайте с 1-го раза.
    Правильно!
    Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
    Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
    Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
    Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
    Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
    Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
    Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
    Честный судья не боится видеоповторов.
    Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!

    Как теперь Егоров будет ОТМАЗЫВАТЬ Москалёва????
    Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
    Скандальное судейство Москалёва вопиющий пример ЧУДОВИЩНОЙ коррупции в нашем футболе!!!

    Тише товарищи!!!
    Ваше слово товарищ Дюков!!!
    Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???
    spartach091
    spartach091
       95 / 802
    13 июля в 22:55
    За счёт игры надо побеждать такие команды

    Тьфу ты
    sir_Alex
    sir_Alex
       25 / 802
    13 июля в 22:50
    Благодаря случайности.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Ваня лучший
       49 / 802
    13 июля в 22:49
    Каждый Хряк видит то, что хочет видеть, а нормальные люди видят то, что было.
    Судья ошибся в обе стороны и это нормально!!!!!!!!По голу к нему притензий нет,сейчас такие голы засчитывают в 80-90% случаев!!!!!!!!!!!Да что говорить о сегодняшнем,давай вспомним гол Саморано в 1/2 кубка УЕФА,где Интер принимал Спартак и на последних минутах матча Саморано забил так же,даже еще хлеще,оттолкнувшись руками от плеч защитника и даже в те времена такие голы засчитывали,а в современном футболе такие голы уже норма-пример АПЛ и ЛЧ!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Ваня лучший
       49 / 802
    13 июля в 22:44
    Каждый Хряк видит то, что хочет видеть, а нормальные люди видят то, что было.
    Ваня,я что то не припомню,что бы ты так про Вернблума и ЦСКА говорил?!))))))))))))
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Ваня лучший
       49 / 802
    13 июля в 22:43
    Неужели у Кононова совсем нет совести, чтобы сказать честно благодаря кому хряки победили?
    Если имел ввиду судью.то мимо кассы!!!!!!!или пофиг на руку Сочи и на снос Бакаева и мы видим только то,что хотм видеть?!
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Ген Геныч
       74 / 802
    13 июля в 22:43
    Каждый Хряк видит то, что хочет видеть, а нормальные люди видят то, что было.
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