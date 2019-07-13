Кононов: «„Спартак“ победил в конце благодаря настойчивости»

Рулевой «Спартак» прокомментировал трудовую победу своей команды в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи».

Ребята были заряжены на победу. Было непросто играть против «Сочи». Мы не знали, по какой тактической схеме будет играть соперник. Хорошо, что так закончилось, мы победили в конце благодаря настойчивости команды.

Есть ли неудовлетворенность от игры команды? Когда команда выигрывает, ты смотришь на то, что победила. Да, это есть, уверен, и команда это понимает, в особенности в первом тайме. Во втором должны были играть иначе, не давая возможности сопернику проводить свои быстрые атаки, точнее распоряжаться мячом - мы теряли его, выходя из обороны.

Те моменты - две-три атаки в первом тайме - были неплохими. В целом на данный момент победа греет душу, но надо двигаться дальше, к тому, чтобы игра также соответствовала.