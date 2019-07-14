Михайлович останется тренером «Болоньи», несмотря на болезнь

Президент «Болоньи» Джоуи Сапуто заявил, что останется главным тренером команды. Сегодня стало известно о том, что 50-летний специалист болен лейкемией.

Я хорошо знаю Синишу Михайловича. Это человек, который никогда не сдается.

Конечно, новость о его болезни шокировала нас всех. Мои мысли и мысли моей семьи сейчас с Синишей и его близкими.

Как сказал Вальтер Сабатини на пресс-конференции, Михайлович есть и останется тренером «Болоньи». Профессиональный вопрос сейчас имеет второстепенное значение. Синише предстоит победить в важной битве, а в моем лице, в лице «Болоньи» и всего города он может найти союзников, готовых сражаться вместе с ним. Город его любит.