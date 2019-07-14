ГлавнаяНовости

Михайлович останется тренером «Болоньи», несмотря на болезнь

14 июля 2019, 00:01

Президент «Болоньи» Джоуи Сапуто заявил, что Синиша Михайлович останется главным тренером команды. Сегодня стало известно о том, что 50-летний специалист болен лейкемией.

Я хорошо знаю Синишу Михайловича. Это человек, который никогда не сдается.

Конечно, новость о его болезни шокировала нас всех. Мои мысли и мысли моей семьи сейчас с Синишей и его близкими.

Как сказал Вальтер Сабатини на пресс-конференции, Михайлович есть и останется тренером «Болоньи». Профессиональный вопрос сейчас имеет второстепенное значение. Синише предстоит победить в важной битве, а в моем лице, в лице «Болоньи» и всего города он может найти союзников, готовых сражаться вместе с ним. Город его любит.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Наставник «Болоньи» признался, что болен лейкемией
13 июля Комментарии7
СлухиСиниша Михайлович покинет «Болонью» из-за проблем со здоровьем
13 июля Комментарии1
«Ньюкасл» нашел замену Бенитесу
09 июля Комментарии2
СлухиХаби Алонсо начнет тренерскую карьеру в Сегунде В
09 июля Комментарии3
СлухиКитайский клуб предлагал Моуриньо почти 100 млн евро
07 июля Комментарии13
Моуриньо отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»
05 июля Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Neman Grodno
Neman Grodno
14 июля в 11:51
Хоть бы не случилось как с Вилановой в свое время
STVA 1
STVA 1
   68 / 802
14 июля в 08:42
Футбол это его жизнь ! Здоровья!
jilbar
jilbar
   29 / 802
14 июля в 07:23
Удачи!
SSC Napoli
SSC Napoli
   592 / 802
14 июля в 05:44
Здоровья!
Begemott
Begemott
   56 / 802
14 июля в 00:27
Здоровья тренеру!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100