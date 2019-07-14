Бийол: «ЦСКА не смог забить, хотя мог сделать это»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал поражение «армейцев» от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 1-го тура чемпионата России.
Как оцениваю игру? «Крылья Советов» использовали наши ошибки и забили два гола. Им этого хватило для победы. Мы не смогли забить, хотя могли сделать это. Но это футбол.
Ошибка никогда не бывает чьей-то личной или персональной. Пропущенный мяч это всегда цепь ошибок, которые допускает вся команда.
Мы очень хорошо тренируемся. Может быть, в ближайших матчах мы будем чувствовать себя лучше. Не знаю, как остальные ребята, но я сегодня чувствовал себя хорошо для первого матча сезона. Но, может быть, чего-то всё-таки не хватало.
остальные даже в единиборства не идут, вдвоём идут на мяч и оба уступают, если у напов крыльев мяч отобрать не могут, то что говорить про серьёзные клубы
отличный боец Никита чернов и Ефремов, не понятно почему они на скамейке, а эти днари были на поле
ещё пару таких без вольных матчей и Гончаренко пойдёт в отставку, ладно бы проиграли но бились, нет ходим пешком на классе
остальные даже в единиборства не идут, вдвоём идут на мяч и оба уступают, если у напов крыльев мяч отобрать не могут, то что говорить про серьёзные клубы
отличный боец Никита чернов и Ефремов, не понятно почему они на скамейке, а эти днари были на поле
ещё пару таких без вольных матчей и Гончаренко пойдёт в отставку, ладно бы проиграли но бились, нет ходим пешком на классе
Надо меньше мазать. Защита дырявая, это уж забота тренера.
Надо меньше мазать. Защита дырявая, это уж забота тренера.