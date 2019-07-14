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Бийол: «ЦСКА не смог забить, хотя мог сделать это»

14 июля 2019, 21:21
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал поражение «армейцев» от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 1-го тура чемпионата России.

Как оцениваю игру? «Крылья Советов» использовали наши ошибки и забили два гола. Им этого хватило для победы. Мы не смогли забить, хотя могли сделать это. Но это футбол.

Ошибка никогда не бывает чьей-то личной или персональной. Пропущенный мяч это всегда цепь ошибок, которые допускает вся команда.

Мы очень хорошо тренируемся. Может быть, в ближайших матчах мы будем чувствовать себя лучше. Не знаю, как остальные ребята, но я сегодня чувствовал себя хорошо для первого матча сезона. Но, может быть, чего-то всё-таки не хватало.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
вчера в 08:01
Слабоват составчик у ЦСКА.
RamonCSKA
RamonCSKA
   64 / 802
вчера в 06:34
за такую игру казнить надо, ну Бийол молоток, вышел боец на поле
остальные даже в единиборства не идут, вдвоём идут на мяч и оба уступают, если у напов крыльев мяч отобрать не могут, то что говорить про серьёзные клубы
отличный боец Никита чернов и Ефремов, не понятно почему они на скамейке, а эти днари были на поле
ещё пару таких без вольных матчей и Гончаренко пойдёт в отставку, ладно бы проиграли но бились, нет ходим пешком на классе
VIPded
VIPded
   81 / 802
14 июля в 23:01
Надеюсь, Гинер вставит и игрокам, и тренерам за такое позорище...
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 22:14
Надо бить по воротам и не с ближнего расстояния а использовать и дальние удары особенно команда защищается всем составом, а не хватало хорошего забивного нападающего и мотиватора типа Алана.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Serg_Diamond
   91 / 802
14 июля в 22:08
А вот Сталин был другого мнения. Он говорил, что у каждой ошибки есть имя и фамилия
Прав был сын великого русского народа грузинской национальности (из архива Колонтай, 1938 год).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   91 / 802
14 июля в 22:04
Не хватает умения реализовывать 100% моменты.
Надо меньше мазать. Защита дырявая, это уж забота тренера.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   65 / 802
14 июля в 22:03
А вот Сталин был другого мнения. Он говорил, что у каждой ошибки есть имя и фамилия
mensk
mensk
   621 / 802
14 июля в 21:55
Ну ЦСКА ... докатились.
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