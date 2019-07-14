Бийол: «ЦСКА не смог забить, хотя мог сделать это»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал поражение «армейцев» от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 1-го тура чемпионата России.

Как оцениваю игру? «Крылья Советов» использовали наши ошибки и забили два гола. Им этого хватило для победы. Мы не смогли забить, хотя могли сделать это. Но это футбол.

Ошибка никогда не бывает чьей-то личной или персональной. Пропущенный мяч это всегда цепь ошибок, которые допускает вся команда.

Мы очень хорошо тренируемся. Может быть, в ближайших матчах мы будем чувствовать себя лучше. Не знаю, как остальные ребята, но я сегодня чувствовал себя хорошо для первого матча сезона. Но, может быть, чего-то всё-таки не хватало.