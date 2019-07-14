Анюков: «Ничего не давали ЦСКА сделать и заслуженно победили»

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков поделился эмоциями от победы над ЦСКА (2:0) в стартовом туре РПЛ.
Впечатления радостные. Спасибо за поддержку. Все рады. Первая домашняя победа, тем более над ЦСКА. Будем продолжать.
ЦСКА владел инициативой, это понятно было. Они контролировали игру. Мы играли на контратаках, это принесло плоды.
Стала ли плохая игра ЦСКА в атаке заслугой «Крыльев»? Конечно, это заслуга «Крыльев». Даже не спорю. Ничего не давали сопернику сделать и заслуженно победили.
Насколько я готов? Я работал, в каких-то моментах даже принимал участие. Но пока на 100% не готов играть.
Но лучше бы они удивили так с другой командой... (((
Но лучше бы они удивили так с другой командой... (((