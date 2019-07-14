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Анюков: «Ничего не давали ЦСКА сделать и заслуженно победили»

14 июля 2019, 20:23
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков поделился эмоциями от победы над ЦСКА (2:0) в стартовом туре РПЛ.

Впечатления радостные. Спасибо за поддержку. Все рады. Первая домашняя победа, тем более над ЦСКА. Будем продолжать.

ЦСКА владел инициативой, это понятно было. Они контролировали игру. Мы играли на контратаках, это принесло плоды.

Стала ли плохая игра ЦСКА в атаке заслугой «Крыльев»? Конечно, это заслуга «Крыльев». Даже не спорю. Ничего не давали сопернику сделать и заслуженно победили.

Насколько я готов? Я работал, в каких-то моментах даже принимал участие. Но пока на 100% не готов играть.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
   316 / 802
вчера в 12:42
ЦСКА сам ничего не делал чтобы победить. Один Бийол имел кучу моментов но мяч каждый раз летел мимо ворот...Проблема с реализацией с прошлого сезона пока не решена.
RamonCSKA
RamonCSKA
   64 / 802
вчера в 06:41
заслуги крыльев тут мало, тут наши лоханулись, если Фернандес от 36 летнего Анюков а убежать не может
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
вчера в 05:11
Крылышки с красивой победой!
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
14 июля в 21:49
Заслуженно это точно
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 21:05
КС с победой! Заслуженная, трудовая победа а нам надо думать как быть дальше.
VIPded
VIPded
   81 / 802
14 июля в 20:59
Крылышки молодцы, конечно...
Но лучше бы они удивили так с другой командой... (((
beefs
beefs
   119 / 802
14 июля в 20:32
Крылышки удивили...
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