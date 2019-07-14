Анюков: «Ничего не давали ЦСКА сделать и заслуженно победили»

Защитник «Крыльев Советов» поделился эмоциями от победы над ЦСКА (2:0) в стартовом туре РПЛ .

Впечатления радостные. Спасибо за поддержку. Все рады. Первая домашняя победа, тем более над ЦСКА . Будем продолжать.

ЦСКА владел инициативой, это понятно было. Они контролировали игру. Мы играли на контратаках, это принесло плоды.

Стала ли плохая игра ЦСКА в атаке заслугой «Крыльев»? Конечно, это заслуга «Крыльев». Даже не спорю. Ничего не давали сопернику сделать и заслуженно победили.

Насколько я готов? Я работал, в каких-то моментах даже принимал участие. Но пока на 100% не готов играть.