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Линделеф: «„Барселона“? Я счастлив в „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 07:39

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф прокомментировал слухи об интересе со стороны «Барселоны».

Я очень, очень счастлив быть игроком «Манчестер Юнайтед» и с нетерпением жду старта нового сезона. Я очень рад быть здесь. Таков мой ответ.

Мне всегда было комфортно в футболке «Манчестер Юнайтед», но прошлый сезон я провёл лучше, чем свой первый год в МЮ.

Мне приятно слышать, что люди считают меня лучшим центральным защитником команды. Я просто каждый день стараюсь делать всё что в моих силах, чтобы помогать своей команде и клубу.

Агент игрока Хасан Четинкая недавно сообщил, что Линделефом интересуется «большой клуб».

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Все комментарии
Inside91
Inside91
   423 / 794
вчера в 12:29
Хорошо прибавил после первого сезона.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   173 / 794
вчера в 09:26
В МЮ лучший, а в Барсе лавку бы протирал, поэтому и остался.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   266 / 794
вчера в 09:12
Витёк прошлый сезон провел хорошо, думаю с приходом Магуйаера защита МЮ станет железобетонной
sir_Alex
sir_Alex
   22 / 794
вчера в 09:10
Хорошо сказано. Осталось подтвердить слова качественной игрой. Удачи Вите!
Zenit_84
Zenit_84
   113 / 794
вчера в 09:09
От добра добра не ищут
abramjan
abramjan
   159 / 794
вчера в 08:51
парень хочет в футбол играть а не .ополизом быть у саматропинового пешехода
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   530 / 794
вчера в 08:14
Желаю Виктору успехов в Манчестере
КЭТиК
КЭТиК
   209 / 794
вчера в 07:47
Просто конкретного предложения ещё нет.
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