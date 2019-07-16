Линделеф: «„Барселона“? Я счастлив в „Манчестер Юнайтед“»

Защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слухи об интересе со стороны «Барселоны».

Я очень, очень счастлив быть игроком «Манчестер Юнайтед» и с нетерпением жду старта нового сезона. Я очень рад быть здесь. Таков мой ответ.

Мне всегда было комфортно в футболке «Манчестер Юнайтед», но прошлый сезон я провёл лучше, чем свой первый год в МЮ .

Мне приятно слышать, что люди считают меня лучшим центральным защитником команды. Я просто каждый день стараюсь делать всё что в моих силах, чтобы помогать своей команде и клубу.