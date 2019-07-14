Гризманн проходит медицинское обследование для «Барселоны»

Пресс-служба «Барселоны» показала фотографии с нападающим Антуаном Гризманном, который в данный момент проходит медицинское обследование для каталонского клуба. Позже состоится презентация игрока на домашнем стадионе «Барсы» «Камп Ноу».
Пресс-служба «Барселоны» показала фотографии с нападающим Антуаном Гризманном, который в данный момент проходит медицинское обследование для каталонского клуба. Позже состоится презентация игрока на домашнем стадионе «Барсы» «Камп Ноу».
суарес постарел и уже не тот только нырять стал больше дембеле такой же как балотели разбалованый негр коутиньо не на своем месте потому что тренер физрук гном не смотря на то что жадный свои деньги отрабатывает один стремиться играть и в полузащите и в нападении изза провалов партнеров у гнома бомбит у гризмона при тренере физруке шансы 50/50 так что барсуков снова ждет провал в лч а в лоллиге они традиционо по.меют реал
суарес постарел и уже не тот только нырять стал больше дембеле такой же как балотели разбалованый негр коутиньо не на своем месте потому что тренер физрук гном не смотря на то что жадный свои деньги отрабатывает один стремиться играть и в полузащите и в нападении изза провалов партнеров у гнома бомбит у гризмона при тренере физруке шансы 50/50 так что барсуков снова ждет провал в лч а в лоллиге они традиционо по.меют реал