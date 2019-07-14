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Гризманн проходит медицинское обследование для «Барселоны»

14 июля 2019, 12:08

Пресс-служба «Барселоны» показала фотографии с нападающим Антуаном Гризманном, который в данный момент проходит медицинское обследование для каталонского клуба. Позже состоится презентация игрока на домашнем стадионе «Барсы» «Камп Ноу».

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Все комментарии
Apsny
Apsny
   227 / 802
14 июля в 18:57
Парис из Трои.
kastites
kastites
   126 / 802
14 июля в 18:14
Уговорили наконец то
dzvinka
dzvinka
   60 / 802
14 июля в 15:34
тьфу б****
beefs
beefs
   119 / 802
14 июля в 14:09
Удачи в новом клубе...
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
14 июля в 13:48
Суареса вытеснит из основы - определенно!!!
Colchoneros
Colchoneros
   155 / 802
14 июля в 13:41
Это конец карьеры для француза!
Брулин
Брулин
   45 / 802
14 июля в 13:19
Если футболист не поиграл в "Барсе", это как-бы недокарьера.
Эллочка
Эллочка ответил Эллочка
   53 / 802
14 июля в 13:12
моя субьективная оценка про барсуков суарес постарел и уже не тот только нырять стал больше дембеле такой же как балотели разбалованый негр коутиньо не на своем месте потому что тренер физрук гном не смотря на то что жадный свои деньги отрабатывает один стремиться играть и в полузащите и в нападении изза провалов партнеров у гнома бомбит у гризмона при тренере физруке шансы 50/50 так что барсуков снова ждет провал в лч а в лоллиге они традиционо по.меют реал
и защита у барсуков донная придонная пуке уже не тот и лангле какойто ноунейм опозорились против ливерпуля как пацаны дворовые
Эллочка
Эллочка ответил dimagas1
   53 / 802
14 июля в 13:05
В последнее время у барсуков в атаке одни провалы.Ну Антошка вроде как должен заиграть ,все вроде за него.
моя субьективная оценка про барсуков
суарес постарел и уже не тот только нырять стал больше дембеле такой же как балотели разбалованый негр коутиньо не на своем месте потому что тренер физрук гном не смотря на то что жадный свои деньги отрабатывает один стремиться играть и в полузащите и в нападении изза провалов партнеров у гнома бомбит у гризмона при тренере физруке шансы 50/50 так что барсуков снова ждет провал в лч а в лоллиге они традиционо по.меют реал
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
14 июля в 12:54
Остаётся теперь в обороне порядок навести.
dimagas1
dimagas1
   195 / 802
14 июля в 12:51
В последнее время у барсуков в атаке одни провалы.Ну Антошка вроде как должен заиграть ,все вроде за него.
Эллочка
Эллочка
   53 / 802
14 июля в 12:48
на пальцах татухи сидел походу
Эллочка
Эллочка
   53 / 802
14 июля в 12:46
гномохэйтеры тут как тут обидно им что кристина под хвост балуется а гном просто жадный
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
14 июля в 12:46
Пройдет
311
311
   44 / 802
14 июля в 12:42
Если очко пробитое, добро пожаловать в Барсу!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 802
14 июля в 12:39
Главное, чтобы тест Перотти успешно прошел, без этого в радужную столицу не возьмут)
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   360 / 802
14 июля в 12:28
Месси лично его дополнительно осмотрит !
drug01
drug01
   198 / 802
14 июля в 12:26
Ждём игры
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   726 / 802
14 июля в 12:10
Вперед к победам и без травм!
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