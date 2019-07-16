«Сбитый летчик опасен вдвойне», - анонс матча «Ростов» - «Спартак»

«Ростов» анонсировал матч 2-го тура РПЛ против «Спартака», представив главного тренера Валерия Карпина в образе сбитого летчика.
Он вновь за штурвалом. Ждем битву со «Спартаком». Сбитый летчик опасен вдвойне.
Напомним, что «Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в стартовом туре РПЛ.
Ну если Федун очередной раз не заглянет в судейскую
Ну если Федун очередной раз не заглянет в судейскую
Мясник хоть и жестил порой, но нитак часто, как и появлялся тоже редко.
Маловар кст.по адекватней нынешних зенитонов будет))
Странная политика
Мясник хоть и жестил порой, но нитак часто, как и появлялся тоже редко.
Маловар кст.по адекватней нынешних зенитонов будет))
Странная политика