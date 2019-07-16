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«Сбитый летчик опасен вдвойне», - анонс матча «Ростов» - «Спартак»

вчера, 11:09
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20.07.2019 в 21:30 Не начался

«Ростов» анонсировал матч 2-го тура РПЛ против «Спартака», представив главного тренера Валерия Карпина в образе сбитого летчика.

Он вновь за штурвалом. Ждем битву со «Спартаком». Сбитый летчик опасен вдвойне.

Напомним, что «Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в стартовом туре РПЛ.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Красно Синий воин
   544 / 794
вчера в 21:09
Вот с тобой согласен с Кононовым мы ничего не выиграем и игра с Ростовом надеюсь это докажет
andrefino13
andrefino13
   274 / 794
вчера в 20:56
По большому счету, уже в этой игре, окончательно будет понятно, что есть Спартак в этом сезоне.
Ладожский
Ладожский
   40 / 794
вчера в 20:16
В этой игре и удачи пожелать некому!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   189 / 794
вчера в 19:57
cska1948
cska1948 ответил Leha-ha50
   53 / 794
вчера в 19:49
Сейчас у летчика самолет получше прежнего!!! Так что разнесет Валера бело - красный кукурузник!!!
Плюс, после судейского скандала в первом туре, на судью СпаМу рассчитывать не стоит.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 794
вчера в 19:45
Сейчас у летчика самолет получше прежнего!!! Так что разнесет Валера бело - красный кукурузник!!!
kastites
kastites
   96 / 794
вчера в 19:27
Ростов вынесет мясных в одну калитку
Ну если Федун очередной раз не заглянет в судейскую
ЮЗИК
ЮЗИК
   141 / 794
вчера в 19:20
Удачи лётчику!
cska1948
cska1948
   53 / 794
вчера в 19:03
У Карпина с Федуном своё дерби и по внутреннему накалу ни чуть не меньшее чем между ЦСКА и СпаМом.
Novograd
Novograd
   662 / 794
вчера в 17:59
ахахаххахаха ска не пазорься ти че
Гавроша
Гавроша
   49 / 794
вчера в 16:46
Самое главное не сказали - кто 12 игрок?
Tostao
Tostao
   42 / 794
вчера в 16:33
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 16:09
Если в третий раз волерик опустит хрющек я зауважаю его и забуду, что из хрющатника.
Питер Ман
Питер Ман
   19 / 794
вчера в 15:45
    Caniggia
    Caniggia
       52 / 794
    вчера в 15:14
    У Карпа есть отличная возможность унизить федунско-пиджаковское шапито, отомстив и за "сбитого лётчика" и за Сочи в первом туре.
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил unoejk
       97 / 794
    вчера в 15:12
    Скажем так, кое что обновилось и стало проще отслеживать регулярных нарушителей. А в правилах это всегда было ( п. 5.1 https://www.soccer.ru/rules ) и всегда банили, просто таких случаев не так много. С плеча мы не рубим: на премодерации с банами и сейчас сидеть можно, но долго смотреть на это никто не будет.
    А, ну тогда понятно. Раньше не было например п.5.4 )
    unoejk
    unoejk ответил armeec_♞
       252 / 794
    вчера в 15:08
    а что правила поменяли? раньше за это не давали перманет. Хоть каждый день в бане сиди.
    Скажем так, кое что обновилось и стало проще отслеживать регулярных нарушителей. А в правилах это всегда было ( п. 5.1 https://www.soccer.ru/rules ) и всегда банили, просто таких случаев не так много. С плеча мы не рубим: на премодерации с банами и сейчас сидеть можно, но долго смотреть на это никто не будет.
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил Крутой камерунец
       97 / 794
    вчера в 15:02
    да много кого упекли.злого мясника,филла,маловара,и этот улетел
    Вот это поворот, первый раз слышу)
    Мясник хоть и жестил порой, но нитак часто, как и появлялся тоже редко.
    Маловар кст.по адекватней нынешних зенитонов будет))
    Странная политика
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответил armeec_♞
       37 / 794
    вчера в 14:59
    а что правила поменяли? раньше за это не давали перманет. Хоть каждый день в бане сиди.
    да много кого упекли.злого мясника,филла,маловара,и этот улетел
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил unoejk
       97 / 794
    вчера в 14:57
    Регулярное нарушение правил. Если кто то накапливает много банов, часто нарушает и не меняется, то так бывает.
    а что правила поменяли? раньше за это не давали перманет. Хоть каждый день в бане сиди.
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответил unoejk
       37 / 794
    вчера в 14:55
    Регулярное нарушение правил. Если кто то накапливает много банов, часто нарушает и не меняется, то так бывает.
    ну так помянем за упокой раба божьего)))
    unoejk
    unoejk ответил Крутой камерунец
       252 / 794
    вчера в 14:52
    за что забанили на перманент моего дружище jum13?эх целая эпоха ушла(нет)
    Регулярное нарушение правил. Если кто то накапливает много банов, часто нарушает и не меняется, то так бывает.
    armeec_♞
    armeec_♞
       97 / 794
    вчера в 14:52
    а Валере идет такой образ) Прикольно получился)
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец
       37 / 794
    вчера в 14:48
    за что забанили на перманент моего дружище jum13?эх целая эпоха ушла(нет)
    13 RUS
    13 RUS
       121 / 794
    вчера в 14:39
    Опять поимеют свиней
    МапС
    МапС
       63 / 794
    вчера в 14:37
    А у него есть прибор ночного видения?
    Almazny
    Almazny
       734 / 794
    вчера в 14:36
    Опять будет дешевый фарс с продажным судьей и тремя очками свиньям в желто-голубой обвертке.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Крутой камерунец
       46 / 794
    вчера в 14:35
    ааай.заметь.зенит едваль не оступился дома токма еськов спас положение - везде молчок))))даже матч тв этот момент в обзор не включили)))кони едваль избежали разгрома в самаре - и тишина)) и мёртвые с косами стоят))зато тот же спартак обсуждают до сих пор,не только судьи,ещё и журналюги харчуются у миллера. гыгыгы!
    Спартак всегда будут обсуждать т.к на медиа и в массах это самый знаменитый и популярный клуб!!!!!!!А клоунам с Невы только и остается детский лепет разводить в инете!!!!!!Что касается матча,то тут фаворит Ростов,без вопросов у него есть поставленная игра и тренер,вт то время как у Спартака этого нет,так что 2 или 3-0 победа Ростова.
    311
    311
       43 / 794
    вчера в 14:32
    Валера должен насолить Федуну из принципа!)
    beefs
    beefs
       126 / 794
    вчера в 14:24
    За казаков...
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