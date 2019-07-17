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Президент «Дженоа» прилетел в Москву за игроком «Спартака»

сегодня, 20:07

«Дженоа» продолжает интересоваться игроком «Спартака» Фернандо.

Сообщается, что в Москву для переговоров по трансферу футболиста прибыл президент клуба Энрико Прециози. Если верить слухам, то «красно-белые» хотят выручить с продажи 27-летнего бразильца порядка 20 млн евро.

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
   99 / 809
сегодня в 23:02
Паспорт никак найти не могут
Carcasss
Carcasss
   568 / 809
сегодня в 22:39
осветляются потихоньку торосята)
RMUKMU
RMUKMU
   251 / 809
сегодня в 22:16
Из Сампдории в Дженоа. Нехорошо.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Байкал-38
   47 / 809
сегодня в 22:11
зато погасит долги по зп перед комбаровым и глушаком
хотя бы выйдет в 0
parallels
parallels
   5 / 809
сегодня в 22:09
даже китайцы (КИТАЙЦЫ!) за это полено давали не больше десятки, что, как бы, ПОЗОР! а тут, видимо, вся италия поскребла по сусекам, скинулись на благое дело: спасли зулуса из тарасовки, потом будут по телевизору показывать, какие они молодцы!
ABir
ABir
   105 / 809
сегодня в 21:47
За таким стоило прилететь. Жаль, если уйдёт Фернандо, гениально стандарты исполнял
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский ответил Питер Ман
   50 / 809
сегодня в 21:30
Фернандо в Дженоа, Джикию в Зенит, Зобнина в Локомотив, пупсиков в пердив
Не нужно Зенит Джикией позорить.
Питер Ман
Питер Ман
   17 / 809
сегодня в 21:26
Фернандо в Дженоа, Джикию в Зенит, Зобнина в Локомотив, пупсиков в пердив
Байкал-38
Байкал-38
   38 / 809
сегодня в 21:19
Цорн продаст даже стадион вместе со Старостиными! Федун нужного человека взял. Перед передачей надо всё и всех продать. Держитесь спартачи!!!
Nikola45
Nikola45 ответил clop
   94 / 809
сегодня в 21:08
Итальянец правильно сделал, что лично прилетел. Каждого игрока, побывавшего в тарасовских банях, нужно осматривать тщательно. Нельзя доверять Федуну. Может подсунуть подпорченый товар.
Да все кто прошел школу тарасятника! Порченый товар ))
Тага Дага
Тага Дага
   293 / 809
сегодня в 21:07
Даже за 30 не нужно отдавать. ...он лучший своей позиции в России. ...такого действительно нет.
Тага Дага
Тага Дага
   293 / 809
сегодня в 21:03
Тут люди хоть футбол смотрят? Президент клуба прилетел. ...они пишут что он убегает...
Гавроша
Гавроша
   45 / 809
сегодня в 20:59
Бегут из свинарника, бегут!
Nikola45
Nikola45
   94 / 809
сегодня в 20:59
Очередной Зулус решил ....! ))
Они наверное дыру нашли в заборе))
Массовый побег Зулусов из Тарасовки ))
Плевать что без паспорта но на свободу ))
Albertinos
Albertinos
   287 / 809
сегодня в 20:59
Приехал за игроком, а вернётся с поросёнком!
ДСА
ДСА
   135 / 809
сегодня в 20:54
Переговоры будут тяжёлые.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил RIR68
   6 / 809
сегодня в 20:49
А Чалов смотрит нарезку голов Фернандо, чтобы 16тых сдвинуть с пердивной точки))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Dominators
   6 / 809
сегодня в 20:48
Олег виноват лишь в о сутствии голов, это его проблема, а Фернандо заменим, но тогда захудалая атака должна на 20%лучше заиграть, а то Жиго не хватит на всех
Dominators
Dominators ответил 25процентный клоун
   107 / 809
сегодня в 20:46
Интересно что будет с автором сегодняшней статейки если Фернандо за 20тку продадут и Мирзов заиграет?)))))))))
Вряд ли за 20 уйдет , Дженоа не Китай . 15 с бонусами еще может потянет и то растянут выплату года на 3 . Интересно как пиджак играть будет Мелкдзами .
RIR68
RIR68
   130 / 809
сегодня в 20:46
Фернанда тем временем проходит процедуру липосакции в тарасовских банях)
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 809
сегодня в 20:43
У Фернандо за последние три сезона 20 результативных действий, у краневитера+паредеса+маманы меньше))))))
Kresi frok
Kresi frok
   187 / 809
сегодня в 20:40
Единственный норм игрок спортока, надо бежать куда глаза глядят.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 809
сегодня в 20:38
Интересно что будет с автором сегодняшней статейки если Фернандо за 20тку продадут и Мирзов заиграет?)))))))))
Не спартак
Не спартак
   100 / 809
сегодня в 20:37
Как потом жить с таким пятном на всю жизнь - играл в свином клубе.
Omaxa
Omaxa
   132 / 809
сегодня в 20:36
Сбежать из тарасятника сейчас мечтает каждый.
clop
clop
   193 / 809
сегодня в 20:36
Итальянец правильно сделал, что лично прилетел. Каждого игрока, побывавшего в тарасовских банях, нужно осматривать тщательно. Нельзя доверять Федуну. Может подсунуть подпорченый товар.
Glodor
Glodor
   80 / 809
сегодня в 20:31
Как был в кандалах, так и увезут.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 809
сегодня в 20:30
Хорошо хоть не в китай как питерские свиньи
Ладожский
Ладожский
   37 / 809
сегодня в 20:26
Неужели освободят от тарасовского ига?
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 809
сегодня в 20:25
Распродажа продолжается!!!
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