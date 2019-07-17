Президент «Дженоа» прилетел в Москву за игроком «Спартака»

«Дженоа» продолжает интересоваться игроком «Спартака» Фернандо.
Сообщается, что в Москву для переговоров по трансферу футболиста прибыл президент клуба Энрико Прециози. Если верить слухам, то «красно-белые» хотят выручить с продажи 27-летнего бразильца порядка 20 млн евро.
хотя бы выйдет в 0
хотя бы выйдет в 0
Они наверное дыру нашли в заборе))
Массовый побег Зулусов из Тарасовки ))
Плевать что без паспорта но на свободу ))
Они наверное дыру нашли в заборе))
Массовый побег Зулусов из Тарасовки ))
Плевать что без паспорта но на свободу ))