Руководство «Барселоны» продолжает интересоваться форвардом ПСЖ Неймаром.
Сообщается, что каталонцы сомневаются в необходимости данного трансфера из-за регулярных повреждений бразильца. Недавно 27-летний футболист пропустил Кубок Америки из-за травмы, полученной в товарищеской встрече с Катаром. У него было диагностировано растяжение связки правого голеностопного сустава.
Еще бы забрал с собой бревнокавани и тупомотинга, с тухелем впридачу...
Еще бы забрал с собой бревнокавани и тупомотинга, с тухелем впридачу...