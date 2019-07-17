«Барселона» обеспокоена частыми травмами Неймара

сегодня, 18:00

Руководство «Барселоны» продолжает интересоваться форвардом ПСЖ Неймаром.

Сообщается, что каталонцы сомневаются в необходимости данного трансфера из-за регулярных повреждений бразильца. Недавно 27-летний футболист пропустил Кубок Америки из-за травмы, полученной в товарищеской встрече с Катаром. У него было диагностировано растяжение связки правого голеностопного сустава.