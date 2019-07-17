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«Барселона» обеспокоена частыми травмами Неймара

сегодня, 18:00

Руководство «Барселоны» продолжает интересоваться форвардом ПСЖ Неймаром

Сообщается, что каталонцы сомневаются в необходимости данного трансфера из-за регулярных повреждений бразильца. Недавно 27-летний футболист пропустил Кубок Америки из-за травмы, полученной в товарищеской встрече с Катаром. У него было диагностировано растяжение связки правого голеностопного сустава.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 809
сегодня в 21:38
Довыкобенивается Неймар!!! Останется в итоге у него одна дорога в Сочи!!!
Apsny
Apsny
   200 / 809
сегодня в 21:13
Не стоит его вообще приобретать.
112910415
112910415
   51 / 809
сегодня в 20:56
цену оптимизировать хотят
Nazi
Nazi
   348 / 809
сегодня в 20:29
Когда уже этот никчемный, хрустальный и вечновторой (а теперь кажись и четвертый) свалит из славного города Парижа..

Еще бы забрал с собой бревнокавани и тупомотинга, с тухелем впридачу...
Neymar 10
Neymar 10
   467 / 809
сегодня в 20:16
потому что все хотят оторвать кусок от самого дорогого и яркого футболиста планеты Земля ! да простит меня Рональдиньо .
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   74 / 809
сегодня в 20:14
Барсе Неймар по большому счету не нужен. Впрочем скоро он никому не будет нужен.
Артемкa
Артемкa
   318 / 809
сегодня в 20:08
Отработанный материал. Кривляка, симулянт, жадина, подхалим, хрусталь.
dimagas1
dimagas1 ответил Гоша Тамбовский
   156 / 809
сегодня в 20:03
Он еще и кривляется хорошо.
актёрище))
Alex12357
Alex12357
   554 / 809
сегодня в 20:02
Травмы у Неймара?А вы спросите у судей из Франции,почему они не обращали на это внимание?Или это было запланировано?Вот в чём нужно разбираться!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   50 / 809
сегодня в 19:24
Он еще и кривляется хорошо.
drug01
drug01
   181 / 809
сегодня в 18:27
Он просто хитрит!!!!
Zenit_84
Zenit_84
   108 / 809
сегодня в 18:11
Хрустальный мальчик
Верещагин
Верещагин
   92 / 809
сегодня в 18:06
А что тут не ясно? Месси всегда воровал его соматотропин. Поэтому моська почти без травм, а у петушка развился рахит)
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