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Джанаев: «Я отказал „Зениту“, вместо меня они взяли Лунёва»

сегодня, 00:34

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, что в 2016 году он отказался переходить в «Зенит» из «Ростова» из уважения к тогдашнему главному тренеру дончан Курбану Бердыеву и тренеру вратарей Виталию Кафанову.

Интерес у «Зенита» действительно был большой. Вернее, лично у Луческу. Он искал вратаря, Лодыгин не устраивал. Но я не имел морального права вести переговоры – после того, что сделали для меня Кафанов и Бердыев. Просто вытащили из болота. Дали шанс, когда уже никто в меня не верил. Разве мог я развернуться и уйти?

– При том, что в «Ростове» условия были скромные?

– Очень скромные. Но об этом я вообще не думал.

– «Зениту» предложили отложить разговор до лучших времен?

– Нет. Сразу ответил – «не могу». Для меня деньги не стоят на первом вместе. Неужели вы не поняли? Я чувствовал себя комфортно в том «Ростове». Атмосфера была шикарная. Зарплату не платили по полгода, но мы рвались на базу! Не выходили оттуда до вечера!

– Но «Зенит» – это не только деньги. Еще и толчок в карьере.

– Согласен. Но отмотать время назад – поступил бы точно так же. Есть жизненные принципы – надо быть благодарным!

– Бердыеву рассказали о приглашении?

– Не стал.

– А если б он сам подошел: «Сослан, есть предложение из Питера, всем выгодно. Хотим тебя продать»?

– Вот если б Бекиевич сказал, что я не нужен команде – другое дело. Но говорить ему об интересе «Зенита» у меня бы язык не повернулся.

– Вместо вас «Зенит» взял Лунева?

– Да.

– Сейчас он чемпион России, вратарь сборной. А вы – в «Сочи»…

– Кто ж знает, пошло бы у меня в «Зените»? Зато я не нарушил свои жизненные принципы!

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Все комментарии
Glodor
Glodor
   60 / 811
сегодня в 04:35
Всяких Зенит покупал, но до Джанаева никогда бы не додумался.
Je suis КСИР
Je suis КСИР
сегодня в 03:14
И вот спрашивает дедушка Крылов лисицу: "А что, лисица, как думаешь, сладок ли виноград?" - "Ой, ну конечно же, совсем не сладок. Кисл, дедушка, этот виноград. Очень кисл. При этом, дедушка, я не имела морального права вести переговоры. Мораль, дедушка, это когда чист и бесхитростен, как лисичка. Главное, уж как мне виноград навязывался, гонялся за мной прямо с ветки, однако не далась я. Сразу ответила – «не могу». Для меня деньги не стоят на первом вместе. Неужели вы не поняли? Я чувствовала себя комфортно в том «Ростове». Атмосфера была шикарная. Зарплату не платили по полгода, но мы рвались на базу! Не выходили оттуда до вечера! И отмотать время назад – поступила бы точно так же. Есть жизненные принципы – надо быть благодарным!
Веришь мне, дедушка?" - "Верю, лисичка, верю. Кто б не поверил! Ну, а хоть рассказала кому, лисичка, что виноград этот кислющий за тобой гоняется и в рот сам тебе лезет?" - "– Не стала. Да и посуди сам, дедушка: вот перейди я в кислятину эту нежеланную - и что б изменилось? Что, вписал бы свою фамилию в список Чемпионов? Появился бы первый титул в карьере? Играл бы сегодня в главном европейском турнире? Ну кому это может быть интересно, а?"
"А не может ли быть, лисичка, что ты просто не дотягивалась до уровня винограда, что никак, никогда и ни за что не оказаться бы тебе в действительно хорошем месте, и сегодня ты просто пиаришься там, где никто ничего проверить не может? Народ знает, что так бывает, да и в классике тому примеров ох, не мало!"
"Нет, дедушка. Всё дело исключительно в моих нерушимых жиненных принципах. Веришь?!" - "Верю".
амурец
амурец
   79 / 811
сегодня в 02:29
ха ха, Зенит конечно скупает разный шлак, но Джанаевым точно не интересовался
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   279 / 811
сегодня в 01:18
А сейчас 100 баллов жалеет... будто бы крик души: позовите меня в Зенит, ну пожалуйста!
Поздняк метаться.
mihaluch
mihaluch
   110 / 811
сегодня в 01:07
Скорей всего "Зенит" отказал Джанаеву, чем Джанаев "Зениту".
11-и метровый
11-и метровый
   26 / 811
сегодня в 01:03
Ты себе отказал, а не Зениту.
Comdiv
Comdiv
   778 / 811
сегодня в 00:45
И как вратарь не состялся и без работы остался.
Faustello
Faustello
   15 / 811
сегодня в 00:45
"Я отказал Зениту"
Антоха:
ermak6848
ermak6848
   152 / 811
сегодня в 00:42
так и будешь прозябать везде ...
Ладожский
Ладожский
   34 / 811
сегодня в 00:41
А теперь ты нигде.
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