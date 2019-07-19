Джанаев: «Я отказал „Зениту“, вместо меня они взяли Лунёва»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, что в 2016 году он отказался переходить в «Зенит» из «Ростова» из уважения к тогдашнему главному тренеру дончан Курбану Бердыеву и тренеру вратарей Виталию Кафанову.
Интерес у «Зенита» действительно был большой. Вернее, лично у Луческу. Он искал вратаря, Лодыгин не устраивал. Но я не имел морального права вести переговоры – после того, что сделали для меня Кафанов и Бердыев. Просто вытащили из болота. Дали шанс, когда уже никто в меня не верил. Разве мог я развернуться и уйти?
– При том, что в «Ростове» условия были скромные?
– Очень скромные. Но об этом я вообще не думал.
– «Зениту» предложили отложить разговор до лучших времен?
– Нет. Сразу ответил – «не могу». Для меня деньги не стоят на первом вместе. Неужели вы не поняли? Я чувствовал себя комфортно в том «Ростове». Атмосфера была шикарная. Зарплату не платили по полгода, но мы рвались на базу! Не выходили оттуда до вечера!
– Но «Зенит» – это не только деньги. Еще и толчок в карьере.
– Согласен. Но отмотать время назад – поступил бы точно так же. Есть жизненные принципы – надо быть благодарным!
– Бердыеву рассказали о приглашении?
– Не стал.
– А если б он сам подошел: «Сослан, есть предложение из Питера, всем выгодно. Хотим тебя продать»?
– Вот если б Бекиевич сказал, что я не нужен команде – другое дело. Но говорить ему об интересе «Зенита» у меня бы язык не повернулся.
– Вместо вас «Зенит» взял Лунева?
– Да.
– Сейчас он чемпион России, вратарь сборной. А вы – в «Сочи»…
– Кто ж знает, пошло бы у меня в «Зените»? Зато я не нарушил свои жизненные принципы!
Веришь мне, дедушка?" - "Верю, лисичка, верю. Кто б не поверил! Ну, а хоть рассказала кому, лисичка, что виноград этот кислющий за тобой гоняется и в рот сам тебе лезет?" - "– Не стала. Да и посуди сам, дедушка: вот перейди я в кислятину эту нежеланную - и что б изменилось? Что, вписал бы свою фамилию в список Чемпионов? Появился бы первый титул в карьере? Играл бы сегодня в главном европейском турнире? Ну кому это может быть интересно, а?"
"А не может ли быть, лисичка, что ты просто не дотягивалась до уровня винограда, что никак, никогда и ни за что не оказаться бы тебе в действительно хорошем месте, и сегодня ты просто пиаришься там, где никто ничего проверить не может? Народ знает, что так бывает, да и в классике тому примеров ох, не мало!"
"Нет, дедушка. Всё дело исключительно в моих нерушимых жиненных принципах. Веришь?!" - "Верю".
Веришь мне, дедушка?" - "Верю, лисичка, верю. Кто б не поверил! Ну, а хоть рассказала кому, лисичка, что виноград этот кислющий за тобой гоняется и в рот сам тебе лезет?" - "– Не стала. Да и посуди сам, дедушка: вот перейди я в кислятину эту нежеланную - и что б изменилось? Что, вписал бы свою фамилию в список Чемпионов? Появился бы первый титул в карьере? Играл бы сегодня в главном европейском турнире? Ну кому это может быть интересно, а?"
"А не может ли быть, лисичка, что ты просто не дотягивалась до уровня винограда, что никак, никогда и ни за что не оказаться бы тебе в действительно хорошем месте, и сегодня ты просто пиаришься там, где никто ничего проверить не может? Народ знает, что так бывает, да и в классике тому примеров ох, не мало!"
"Нет, дедушка. Всё дело исключительно в моих нерушимых жиненных принципах. Веришь?!" - "Верю".
Поздняк метаться.
Поздняк метаться.
Антоха:
https://www.youtube.com/watch?v=_83deV342Rw
Антоха: