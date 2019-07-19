Джанаев: «Я отказал „Зениту“, вместо меня они взяли Лунёва»

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Вратарь «Сочи» рассказал, что в 2016 году он отказался переходить в «Зенит» из «Ростова» из уважения к тогдашнему главному тренеру дончан и тренеру вратарей Виталию Кафанову.

Интерес у «Зенита» действительно был большой. Вернее, лично у Луческу. Он искал вратаря, Лодыгин не устраивал. Но я не имел морального права вести переговоры – после того, что сделали для меня Кафанов и Бердыев. Просто вытащили из болота. Дали шанс, когда уже никто в меня не верил. Разве мог я развернуться и уйти?

– При том, что в «Ростове» условия были скромные?

– Очень скромные. Но об этом я вообще не думал.

– «Зениту» предложили отложить разговор до лучших времен?

– Нет. Сразу ответил – «не могу». Для меня деньги не стоят на первом вместе. Неужели вы не поняли? Я чувствовал себя комфортно в том «Ростове». Атмосфера была шикарная. Зарплату не платили по полгода, но мы рвались на базу! Не выходили оттуда до вечера!

– Но «Зенит» – это не только деньги. Еще и толчок в карьере.

– Согласен. Но отмотать время назад – поступил бы точно так же. Есть жизненные принципы – надо быть благодарным!

– Бердыеву рассказали о приглашении?

– Не стал.

– А если б он сам подошел: «Сослан, есть предложение из Питера, всем выгодно. Хотим тебя продать»?

– Вот если б Бекиевич сказал, что я не нужен команде – другое дело. Но говорить ему об интересе «Зенита» у меня бы язык не повернулся.

– Вместо вас «Зенит» взял Лунева?

– Да.

– Сейчас он чемпион России, вратарь сборной. А вы – в «Сочи»…

– Кто ж знает, пошло бы у меня в «Зените»? Зато я не нарушил свои жизненные принципы!