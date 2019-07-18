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Уткин - о Мирзове: «Сдаётся мне, „Спартак“ снова купил на рубль пятаков»

вчера, 22:23

Российский комментатор Василий Уткин оценил переход полузащитника Резиуана Мирзова из «Ростова» в «Спартак».

Аспект первый. Игрок ничей настолько, насколько это возможно (не нужен и не собирался играть за клуб, которому принадлежит, да и в прошлом году не играл). Знакомый главному тренеру. Статусный (обойма сборной). Вопрос: почему он не в «Спартаке» по окончании сезона? С первого дня предсезонки? С первого тура? Чего ждали? (Я думаю, новые агенты права верифицировали).

Аспект второй. «Ненобель» утверждает, что сам Мирзов хотел в «Арсенал». Доверяю оценке этого канала; как бы то ни было, это пока единственное полуобоснование того, что дело тянулось. То есть Мирзов а) не чрезмерно хотел в «Спартак» и б) к хорошо знающему его тренеру Кононову? Это два раза стрёмно.

Аспект третий. Свободного де-факто, не слишком дорогого, статусного, в расцвете сил игрока не хочет «Зенит». Не хочет ЦСКА. И не хочет даже «Рубин» — хотя ситуация прям для «Рубина», перехватить Мирзова на вырост. «Рубин» ищет игроков близкой зоны действия: Сутормин, Кварацхелия… Но Мирзов не нужен. Я доверяю оценке Сайманова, этот человек — бизнесмен. Для меня это укрепление в моём собственном убеждении, что у Мирзова большой перспективы нет. Мало того, Мирзов принадлежит «Ростову», где важную роль играет Алексей Рыскин. Партнёр «Рубина» по сделке с Суторминым (где все остались в прибытке). Можно было интересом хоть цену вздуть — но нет.

Аспект четвёртый: сам игрок хочет в «Арсенал», но «Арсенал»… Не берет! Ой, ребята. Хватило бы и первого пункта, на самом деле. Сдаётся мне, «Спартак» снова купил на рубль пятаков.

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Все комментарии
Спагетти
Спагетти
   138 / 811
сегодня в 04:16
Уткин бы для начала научился разясняться по человечески потом бы крякал.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 811
сегодня в 03:20
Зря Вася раскрякался . Игрок техничный, быстрый , в Арсенале был заметной фигурой.
Жаль , что в Арсенал не перешел!!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   334 / 811
сегодня в 03:17
Мирзов теперь просто обязан заткнуть своей игрой всяких крякающих))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 811
сегодня в 02:54
Да как будто бы и дело говорит мужЫк ;)
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   45 / 811
сегодня в 02:23
Скоро все пятаки отдаст в аренду ростову.
астап бендер
астап бендер
   327 / 811
сегодня в 02:11
Утка крякает-скоро в шулюм!
cska plus
cska plus
   9 / 811
сегодня в 01:31
Ахахах! Ну Васёк, подколол так подклол.
311
311
   44 / 811
сегодня в 01:01
На рубль судейский корпус, на сдачу игрочишек!)
Je suis КСИР
Je suis КСИР
сегодня в 00:59
Глянь ка.
Уткину покупка Мирзова не нравится. Червиченке покупка Мирзова нравится.
Хрен их поймёшь, этих спартаковцев с их тараканами.
Sully
Sully
   89 / 811
сегодня в 00:42
для двух матчей в ЛЕ и 6 места в чемпионате очень даже сойдет.
Caniggia
Caniggia
   66 / 811
сегодня в 00:39
Опять Васька-жирдяй залил за воротник и развёл демагогию.
Gelious
Gelious
   119 / 811
сегодня в 00:34
Развели Спартак. Впрочем. ничего нового.
ziborock
ziborock ответил parallels
   18 / 811
сегодня в 00:31
на всякий случай, снова стало стыдно за спартак)
Давай я тебе рекламу сделаю и напмшу что твой пост никому не интересен! Прочитают мой и быстро тебя залайкают!)))
Leningrad 84
Leningrad 84
   129 / 811
сегодня в 00:20
С пятачками у поросят все в порядке...
a3r3v3
a3r3v3
   244 / 811
сегодня в 00:10
Во первых- время покажет,во вторых - Уткину не наливайте
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил 25процентный клоун
   24 / 811
сегодня в 00:05
Давно ли спартак до разницы +3 с Зенитом дорастал? Мы то стабильно пятерики кладём, в прошлом сезоне отбились с помощью Москалёва, значит в этом выхватите вдвойне.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 811
вчера в 23:59
Народнвх троллят все клму не лень!
parallels
parallels
   4 / 811
вчера в 23:44
на всякий случай, снова стало стыдно за спартак)
ermak6848
ermak6848
   152 / 811
вчера в 23:43
Это Василий Уткин точно подметил
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
   7 / 811
вчера в 23:41
Зато доддешься трешки от ноунэймов, Мирзов вам уже клал, да это у нас не катируется
mangoх12
mangoх12 ответил Морозовский
   30 / 811
вчера в 23:39
Прифет, Степан! Как там в "зене" обстакановка?! Драпают ваши бакланы из легиона кто куда!
Прифет спартач! Учи русские поговорки "Мы тут про попросей а ты как всегда про бакланов" ахах
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 811
вчера в 23:38
Жаль арбуз Самедов не продержался в спартаке до тех времён, когда тарасовка станет Халифатом.
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил cska1948
   357 / 811
вчера в 23:28
Уткин как всегда много умничает и ссылается то на одного, то на другого, а своего собственного мнения НЕТ.
А откуда у него собственное мнение? Собственное, обоснованное мнение может быть только у специалиста.
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   427 / 811
вчера в 23:28
Согласен с Уткиным
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   368 / 811
вчера в 23:25
Федун банкует.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   279 / 811
вчера в 23:13
А где эти гаврики которым вечно стыдно?))
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 811
вчера в 23:10
Васю уважаю, но нол из четырех)))) одни эмоции
Comdiv
Comdiv
   778 / 811
вчера в 23:10
Спартак в пердив готовится.
particular
particular
   5 / 811
вчера в 23:05
Пока, сказано аспектуально... Возможно, скоро будут концептуальные фразы...
Вася, как всегда, с открытым забралом, поперёк борозды, без соплей, но чётко..:))
mihaluch
mihaluch
   110 / 811
вчера в 23:04
Странная трансферная политика "Спартака".Посмотрим к чему это всё приведёт.
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