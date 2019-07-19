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Балахнин: «Гацкана никто не гнал из „Ростова“, он сам решил уйти»

сегодня, 00:14

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал уход из команды защитника Александра Гацкана.

Последним матчем для Гацкана в составе дончан станет поединок против «Спартака».

В уходе Гацкана я не вижу ничего удивительного. Он стал получать меньше времени на поле, но при этом чувствует в себе силы играть и принять новый вызов. Насколько я знаю, его никто не гнал из «Ростова». Покинуть клуб — личное решение Александра. За смелость его можно только похвалить. При этом, безусловно, жаль расставаться с настоящей легендой ростовского футбола.

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Denkuz
Denkuz
сегодня в 00:48
А что ему ловить было в Пердивщике, кроме напрасных надежд?
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   427 / 811
сегодня в 00:20
Желаю Гацкану успехов в новой команде
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