Балахнин: «Гацкана никто не гнал из „Ростова“, он сам решил уйти»

Бывший главный тренер «Ростова» прокомментировал уход из команды защитника .

Последним матчем для Гацкана в составе дончан станет поединок против «Спартака».

В уходе Гацкана я не вижу ничего удивительного. Он стал получать меньше времени на поле, но при этом чувствует в себе силы играть и принять новый вызов. Насколько я знаю, его никто не гнал из «Ростова». Покинуть клуб — личное решение Александра. За смелость его можно только похвалить. При этом, безусловно, жаль расставаться с настоящей легендой ростовского футбола.