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Павлюченко: «По-прежнему жду Черчесова на рюмку чая»

сегодня, 00:56

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко рассказал, что ждет в гости главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

В ноябре прошлого года Павлюченко эмоционально отреагировал на вызов в сборную России форварда Ари. После этого Черчесов пообещал объяснить Павлюченко свое решение за рюмкой чая.

Да, Черчесов живёт в моём доме, а ещё Погребняк, Нигматуллин. С Русланом часто пересекаемся на парковке — у нас машины рядом стоят.

Не заходил ли Черчесов на рюмку чая? Я вот сам жду, когда он в гости придёт. Но он пока так и не пришёл.

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   334 / 811
сегодня в 04:14
Павлюченко любят на Кавказе, знает что тут рюмками чай не пьют)
konst19
konst19
сегодня в 03:23
« В моем доме» или « У нас в доме» ?
Denkuz
Denkuz
сегодня в 03:16
На рюмочку бромонтановки, ломка никак не проходит.
Faustello
Faustello
   15 / 811
сегодня в 03:13
Ему некогда они с Джанаевым по подмосковным дачам бомбят, шашлыки делают на углях.
beefs
beefs
   131 / 811
сегодня в 01:30
он в завязке...
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