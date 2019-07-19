Павлюченко: «По-прежнему жду Черчесова на рюмку чая»

Бывший игрок сборной России рассказал, что ждет в гости главного тренера национальной команды .

В ноябре прошлого года Павлюченко эмоционально отреагировал на вызов в сборную России форварда Ари. После этого Черчесов пообещал объяснить Павлюченко свое решение за рюмкой чая.

Да, Черчесов живёт в моём доме, а ещё Погребняк, Нигматуллин. С Русланом часто пересекаемся на парковке — у нас машины рядом стоят.

Не заходил ли Черчесов на рюмку чая? Я вот сам жду, когда он в гости придёт. Но он пока так и не пришёл.