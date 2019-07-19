Сорокин: «Меня скорее удивила ситуация с Суторминым, чем нет»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал переход в «Зенит» полузащитника Алексея Сутормина.
Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга», однако буквально через несколько дней отправился в «Зенит».
Если честно, то, наверное, ситуация с Суторминым меня удивила. Больше да, чем нет. Я немножко по-другому посмотрел на российский футбол.
Конечно, успели познакомиться. Он был в команде, нормально готовился, общался с нами. Просто так сложились обстоятельства. Попрощаться тоже успели.
И вообще, есть ли у них трудовые книжки?
И вообще, есть ли у них трудовые книжки?