Сорокин: «Меня скорее удивила ситуация с Суторминым, чем нет»

Защитник «Рубина» прокомментировал переход в «Зенит» полузащитника .

Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга», однако буквально через несколько дней отправился в «Зенит».

Если честно, то, наверное, ситуация с Суторминым меня удивила. Больше да, чем нет. Я немножко по-другому посмотрел на российский футбол.

Конечно, успели познакомиться. Он был в команде, нормально готовился, общался с нами. Просто так сложились обстоятельства. Попрощаться тоже успели.