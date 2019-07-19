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Сорокин: «Меня скорее удивила ситуация с Суторминым, чем нет»

сегодня, 00:46

Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал переход в «Зенит» полузащитника Алексея Сутормина

Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга», однако буквально через несколько дней отправился в «Зенит».

Если честно, то, наверное, ситуация с Суторминым меня удивила. Больше да, чем нет. Я немножко по-другому посмотрел на российский футбол.

Конечно, успели познакомиться. Он был в команде, нормально готовился, общался с нами. Просто так сложились обстоятельства. Попрощаться тоже успели.

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   334 / 811
сегодня в 04:32
встретили по одежке, проводили тоже плохо))
Comdiv
Comdiv
   778 / 811
сегодня в 03:13
Сорокина это что так волнует в пердиве играть не с кем будет?
Ладожский
Ладожский ответил ildar_3871
   34 / 811
сегодня в 03:10
зенит беспредельничает , теперь понятно как зенит становится чемпионом !
Кто пердиащикам беспредельничать не дает, а то пешком хотят к медалям пробитьсч.
ildar_3871
ildar_3871
   349 / 811
сегодня в 02:19
зенит беспредельничает , теперь понятно как зенит становится чемпионом !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 811
сегодня в 01:16
В трудовой успели запись сделать?
И вообще, есть ли у них трудовые книжки?
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