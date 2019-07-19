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В Испании начали расследование трансфера Гризманна в «Барселону»

вчера, 23:11

Испанская федерация футбола начала расследование в отношении переговоров «Барселоны» с французским форвардом Антуаном Гризманном, перешедшем из «Атлетико» за 120 млн евро.

Главная футбольная организация страны отреагировала на заявление «Атлетико» о том, что каталонцы должны им еще 80 млн евро за трансфер Гризманна.

Мадридцы утверждают, что француз подписал контракт с «барсой» еще в марте, до истечения клаусулы в контракте.

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Все комментарии
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил 95-shishani-95
   434 / 796
сегодня в 00:00
Надо этот позорный клубишка отправить в 4 дивизион!
чтобы мадрид наконец мог выигрывать ЛЛ без перерыва в 5 лет?
95-shishani-95
95-shishani-95
   417 / 796
вчера в 23:58
Надо этот позорный клубишка отправить в 4 дивизион!
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 796
вчера в 23:42
Лучше бы разобрались откуда у зенита 12 очков
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   19 / 796
вчера в 23:35
Есть очень хорошая поговорка: в семье не без урода. В футбольной семье, как мы видим, она так же работает. Барселона - больше, чем клуб. Это каталонская ОПГ.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 796
вчера в 23:35
Займитесь геркусом, денисовым, гильерме, мутко, и только потом рабами
particular
particular
   9 / 796
вчера в 23:30
На этой ситуации ещё многие погреют руки - федерация, суд, Атлетико и, конечно же, налоговая..:)) Ни один еуроцент не пролетит бесконтрольно..:))
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   491 / 796
вчера в 23:24
Вот будет ржач если Барсе придется доплатить еще 80 лям :D
KaiserRM
KaiserRM
   274 / 796
вчера в 23:15
    dimagas1
    dimagas1
       123 / 796
    вчера в 23:14
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