В Испании начали расследование трансфера Гризманна в «Барселону»

вчера, 23:11

Испанская федерация футбола начала расследование в отношении переговоров «Барселоны» с французским форвардом , перешедшем из «Атлетико» за 120 млн евро.

Главная футбольная организация страны отреагировала на заявление «Атлетико» о том, что каталонцы должны им еще 80 млн евро за трансфер Гризманна.

Мадридцы утверждают, что француз подписал контракт с «барсой» еще в марте, до истечения клаусулы в контракте.