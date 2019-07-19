В Испании начали расследование трансфера Гризманна в «Барселону»

Испанская федерация футбола начала расследование в отношении переговоров «Барселоны» с французским форвардом Антуаном Гризманном, перешедшем из «Атлетико» за 120 млн евро.
Главная футбольная организация страны отреагировала на заявление «Атлетико» о том, что каталонцы должны им еще 80 млн евро за трансфер Гризманна.
Мадридцы утверждают, что француз подписал контракт с «барсой» еще в марте, до истечения клаусулы в контракте.
Переход радужного развалит этот гадюшник окончательно))
Переход радужного развалит этот гадюшник окончательно))