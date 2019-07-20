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Кьяртанссон: «Надеюсь, в „Рубине“ у меня будет больше игрового времени»

сегодня, 15:12

Новичок «Рубина» Видар Кьяртанссон прокомментировал свой переход из «Ростова».

Когда появляется шанс поиграть в такой команде, то стараешься воспользоваться им как можно быстрее. Переговоры прошли хорошо, и я оказался здесь. Теперь моя задача – хорошо играть за казанский клуб.

Конечно, прежде чем перейти в «Рубин», я разговаривал с Рагнаром Сигурдссоном. Он рассказал мне много хорошего о клубе. Это помогло принять решение о переходе.

Когда ты играешь мало, то тебе сложно показать, на что ты способен. Возможно, игровой стиль «Ростова» мне не очень подходит. Надеюсь, в «Рубине» у меня будет больше игрового времени и я смогу проявить себя в полной мере.

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БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   169 / 790
сегодня в 15:58
Будешь ещё одним защитником в туркменском автобусе
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   92 / 790
сегодня в 15:53
Зимой смотрелся неплохо, но шанса так и не получил.
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