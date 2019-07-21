«Урал» разгромил «Ахмат» на домашней арене

«Урал» разгромил «Ахмат» в матче 2-го тура РПЛ.
Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»
«Урал» - «Ахмат» - 3:0 (1:0)
Голы: Ильин 45+2, Эль-Кабир 58, Бавин 78
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бумаль Майега, Егорычев (Погребняк 85), Эль-Кабир (Димитров 89), Аугустыняк, Панюков (Бавин 76), Ильин.
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Нижич, Иванов, Бериша (Михалак 79), Швец, Исмаэл, Харин, Шиманьски (Роши 61), Мбенг (Понсе 75).
Главный тренер: Рахимов Рашид.
Предупреждения: Бумаль Майега 19, Шиманьски 56.
Судья: Сухой Алексей.
В другом матче тура ЦСКА обыграл «Оренбург».
Иванов там в курсе, извиниться положено?
Иванов там в курсе, извиниться положено?
Трудно будет Зениту его обойти, на первом месте будут после этого тура.
Рад за речников, тем интереснее чемпионат ...
Трудно будет Зениту его обойти, на первом месте будут после этого тура.
Рад за речников, тем интереснее чемпионат ...
С Тосно хорошо отработал, теперь Урал вытаскивает.
Главное что бы спартак на него внимания не обращал, а то получится как с Валерой или Аленем.
С Тосно хорошо отработал, теперь Урал вытаскивает.
Главное что бы спартак на него внимания не обращал, а то получится как с Валерой или Аленем.
Нынче, уральцы мускулами поиграли и на победу набегали!!
Ахмат временами был хорошшш!!
С победой болел Урала!..
Нынче, уральцы мускулами поиграли и на победу набегали!!
Ахмат временами был хорошшш!!
С победой болел Урала!..