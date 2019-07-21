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«Урал» разгромил «Ахмат» на домашней арене

сегодня, 15:55

«Урал» разгромил «Ахмат» в матче 2-го тура РПЛ.

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»

«Урал» - «Ахмат» - 3:0 (1:0)
Голы: Ильин 45+2, Эль-Кабир 58, Бавин 78

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бумаль Майега, Егорычев (Погребняк 85), Эль-Кабир (Димитров 89), Аугустыняк, Панюков (Бавин 76), Ильин.
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Нижич, Иванов, Бериша (Михалак 79), Швец, Исмаэл, Харин, Шиманьски (Роши 61), Мбенг (Понсе 75).
Главный тренер: Рахимов Рашид.

Предупреждения: Бумаль Майега 19, Шиманьски 56.

Судья: Сухой Алексей.

В другом матче тура ЦСКА обыграл «Оренбург».

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответил d_fincher
   6 / 798
сегодня в 17:26
Парфенов или Рахимов?)
cska plus
cska plus
   10 / 798
сегодня в 17:19
Уральцев с победой!
jilbar
jilbar
   73 / 798
сегодня в 17:05
Урал радует!
ARMENIAN
ARMENIAN
   397 / 798
сегодня в 17:01
красавцы
Indian
Indian
   630 / 798
сегодня в 16:57
Ахах! В еврокубки они собрались...
Иванов там в курсе, извиниться положено?
d_fincher
d_fincher
   74 / 798
сегодня в 16:54
Вот и новый тренер для Спартака.
нечитайло
нечитайло
   518 / 798
сегодня в 16:52
Неожиданно
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   761 / 798
сегодня в 16:41
Урал трижды подряд обыграл Ахмат у себя дома, на этот раз просто по детски переиграли...надо же так позориться с середьниками..вы трусы в гостях почему не играете, вам обязательно нужна подержка что ли выиграть у урала , у арсенала , локо...тву на вас..не волки а шакалы какие то настоящие..3-0 это же позор..
Брулин
Брулин
   79 / 798
сегодня в 16:40
Урал с разгромной победой или, как это называют болельщики спартака: «нам немного не повезло, практически выиграли». Мужики. Ахмату не отчаиваться, делать работу над ошибками и набирать очки. Всё
Санчо Панса
Санчо Панса
   202 / 798
сегодня в 16:39
Как то все очень легко вышло для Урала! И вот этот Ахмат в первом туре обыграл Краснодар? Небо и земля, как говорится. Не удивлюсь, если грозненский клуб будет чисто домашней командой в этом сезоне) С разгромной победой, оранжево-черные!
Shamil79
Shamil79 ответил PATRIOT1965
   775 / 798
сегодня в 16:38
Урал с победой! Но а нам не унывать.
как можно тк проигрывать?
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   761 / 798
сегодня в 16:37
Какая же дырявая команда Ахмат.... нападающие у нас вообще слабаки...уже три года нету нормальных атакующих игроков...а тренер слишком мудный, не умеет поставить нормальную атакующую игру ..Рахимова либо начали сливать ,либо он не умеет обыграть Урал..уже 5 матчей не могут выиграть у них ..
EAGinLE
EAGinLE
   32 / 798
сегодня в 16:37
С победой Урал .
Shamil79
Shamil79 ответил Штиль
   775 / 798
сегодня в 16:36
Ахмед в пердив!
тебя во ытордив
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 798
сегодня в 16:34
Урал меньше трешки не отгружает.
Трудно будет Зениту его обойти, на первом месте будут после этого тура.
Рад за речников, тем интереснее чемпионат ...
alex074
alex074
   573 / 798
сегодня в 16:33
Всех болельщиков из столицы Урала с победой... УРАЛу удачи в РПЛ.
Штиль
Штиль
   232 / 798
сегодня в 16:29
Ахмед в пердив!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
   12 / 798
сегодня в 16:22
Валера без судей два раза был в серебре, Дима по сути багаж заложил для звезды, так что мимо
25процентный клоун
25процентный клоун ответил marvel777
   12 / 798
сегодня в 16:20
Схаали? Денис подтянет форму и порвут болото и поезд
Evilhuman
Evilhuman
   44 / 798
сегодня в 16:20
неожиданно, но приятно что и сегодня много забивают
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 798
сегодня в 16:19
Урал с победой
marvel777
marvel777
   353 / 798
сегодня в 16:11
пора Ахмату в пердив
drug01
drug01
   124 / 798
сегодня в 16:10
Такой результат не ждали....
Kresi frok
Kresi frok
   216 / 798
сегодня в 16:10
Свердловчан с победой, катком прошлись.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   4 / 798
сегодня в 16:03
А стыдно за паредаса,зенит и лошадей
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   29 / 798
сегодня в 16:01
Парфёнов то как растёт!
С Тосно хорошо отработал, теперь Урал вытаскивает.
Главное что бы спартак на него внимания не обращал, а то получится как с Валерой или Аленем.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   75 / 798
сегодня в 16:01
Игра была не живая, но Урал сильнее был почти во всем.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   52 / 798
сегодня в 16:00
Урал с победой! Но а нам не унывать.
El Dassory
El Dassory
   773 / 798
сегодня в 15:59
ФНЛ ждёт своего нового героя.
particular
particular
   7 / 798
сегодня в 15:59
Пока, многие могут обыграть многих в отдельно взятом матче..:))
Нынче, уральцы мускулами поиграли и на победу набегали!!
Ахмат временами был хорошшш!!
С победой болел Урала!..
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