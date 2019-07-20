ЦСКА обыграл «Оренбург»

ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» в матче 2-го тура чемпионата России.
Москва, стадион ВЭБ-Арена
ЦСКА - «Оренбург» 2:1 (2:1)
Голы: Влашич 30, Сигурдссон 38 - Маляров 40
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Васин, Марио Фернандес, Обляков, Бистрович, Ахметов, Сигурдссон (Бийол 87), Чалов, Влашич
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Оренбург»: Довбня, Козлов, Сиваков, Шахов, Терехов, Маляров (Фамейе 78), Аюпов (Афонин 75), Малых, Мишкич, Рикарду Алвеш (Чуканов 83), Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир В..
Предупреждения: Шахов 53, Аюпов 71, Акинфеев 72, Терехов 80, Сигурдссон 81, Ахметов 86
Судья: Турбин Евгений.
Ранее «Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой».
Тем не менее в компенсированное время Деспотович имел стопроцентный шанс сравнять счёт: ЦСКА спас блестящий сейв Акинфеева.
Тем не менее в компенсированное время Деспотович имел стопроцентный шанс сравнять счёт: ЦСКА спас блестящий сейв Акинфеева.
Габулов вовремя свалил и сделал карьеру
Габулов вовремя свалил и сделал карьеру
Не скажу что неожиданно....ЦСКА сильней - ЦСКА победил.....
Ещё не то, но уже что то....после 4-х поражений за месяц ....
Забрать своё тоже нынче в цене...
Удачи в следущем туре...
Не скажу что неожиданно....ЦСКА сильней - ЦСКА победил.....
Ещё не то, но уже что то....после 4-х поражений за месяц ....
Забрать своё тоже нынче в цене...
Удачи в следущем туре...
Ну а Игорек назло всем взял да и опять доказал что рано списывать его.Удачи.
Ну а Игорек назло всем взял да и опять доказал что рано списывать его.Удачи.