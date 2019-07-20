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ЦСКА обыграл «Оренбург»

сегодня, 20:53
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ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» в матче 2-го тура чемпионата России.

Москва, стадион ВЭБ-Арена

ЦСКА - «Оренбург» 2:1 (2:1)
Голы: Влашич 30, Сигурдссон 38 - Маляров 40

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Васин, Марио Фернандес, Обляков, Бистрович, Ахметов, Сигурдссон (Бийол 87), Чалов, Влашич
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Оренбург»: Довбня, Козлов, Сиваков, Шахов, Терехов, Маляров (Фамейе 78), Аюпов (Афонин 75), Малых, Мишкич, Рикарду Алвеш (Чуканов 83), Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир В..

Предупреждения: Шахов 53, Аюпов 71, Акинфеев 72, Терехов 80, Сигурдссон 81, Ахметов 86

Судья: Турбин Евгений.

Ранее «Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой».

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga
   442 / 788
сегодня в 23:33
Играли второсортные клубы
beefs
beefs
   91 / 788
сегодня в 23:28
ну вот и ЦСКА выиграло...
Sergey Z
Sergey Z
   330 / 788
сегодня в 23:02
Армейцев с первой победой!!!
CSKA2012
CSKA2012 ответил Великолепный
   191 / 788
сегодня в 22:59
А мог стать антигероем как Овчинников " я капитан бл..."...))
Расул Манаев
Расул Манаев
   263 / 788
сегодня в 22:54
Молодцы армейцы, болею за Спартак!!!
Великолепный
Великолепный
   123 / 788
сегодня в 22:37
ЦСКА провел качественный матч, было видно, что готовы реабилитироваться за неудачу с КС. Второй гол ЦСКА это вообще коллективный шедевр! Влашич умно сместился и отдал тонкую передачу Фёдору Чалову. Нападающий тоже сыграл превосходно, первым касанием остановил мяч, а вторым забросил его в штрафную. Гол Сигурдссона ударом с лёта будет претендовать на звание лучшего в туре.
Тем не менее в компенсированное время Деспотович имел стопроцентный шанс сравнять счёт: ЦСКА спас блестящий сейв Акинфеева.
mangoх12
mangoх12 ответил andrefino13
   18 / 788
сегодня в 22:36
Ты точно за ЦСКА?, читаю твои коменты, такое ощущение, что тебя Спартак нанял, разлагать коллектив изнутри, как там это происходит.
Почитал тебя за эти 2 дня с которых ты тут зарегся. Все комменты про Локо и за Локо . Иди Палычу рассказывай что да как .
mangoх12
mangoх12 ответил Zimka
   18 / 788
сегодня в 22:35
Чтож вы Ваню то чихвостите) Бегает парень и на том спасибо, борется, ну не топ он что поделать, но верю в него, а вот Васин вместо того чтобы быть дедом, вносит свою долю дрожащих коленок, надо дать шанс ещё Чернову, он ведущий по сути своей, но слабоват физически + помня его провал с Викторией немного жутко, Шарлия пока тёмная лошадка.
Так пусть в Уфе и бегает , все же в10м играть и полным составом большая разница. У нас много таких перспективных своих воспитанников есть, которых Витя по арендам раскидал. С чего бы вдруг развитие карьеры Облякова должно идти за счет результатов клуба ? Ему дали в прошлом году достаточно времени, он ничем себя не проявил только вред сплошные потери.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Jeck Denielse
   261 / 788
сегодня в 22:34
Я подглядываю!:)
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Константин Белых
   52 / 788
сегодня в 22:34
может и нужен, но он практики получать не будет и будет вторым помазуном, мандрыкиным и тд
Габулов вовремя свалил и сделал карьеру
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Саня Локомотив
   19 / 788
сегодня в 22:32
А Зениту прое5!
Не подслушивай.....
Slepowron
Slepowron
сегодня в 22:31
ЦСКА с победой. Сегодня все матчи боевые. РПЛ радует - нет пока явных аутсайдеров.
mangoх12
mangoх12 ответил andrefino13
   18 / 788
сегодня в 22:30
Команда победила, а ты больше всех её грязью полил.
где ты видел чтобы я команду поливал , я прошелся по Облякову и Гончаренке.. причем вполне заслуженно
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Leha-ha50
   261 / 788
сегодня в 22:30
Какое злобное?У него лицо,как у Пьеро,из Чиппалино,пожалеть хочется:)
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Jeck Denielse
   261 / 788
сегодня в 22:28
А Зениту прое5!
ДСА
ДСА
   145 / 788
сегодня в 22:26
Начали подъем с глубины.
Штиль
Штиль
   302 / 788
сегодня в 22:16
Чёт как то неуверенно
FROLL 001
FROLL 001
   7 / 788
сегодня в 22:05
Спас Акинфеев на последней минуте. Гыгыгы
cska59
cska59
   431 / 788
сегодня в 22:02
С победой красно-синие .Игорю отдельный респект и Николе.А сколько моментов еще запорото .
Omaxa
Omaxa
   69 / 788
сегодня в 21:57
ЦСКА с победой!
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 788
сегодня в 21:47
Армейцев с победой
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 788
сегодня в 21:46
С победой коней!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 788
сегодня в 21:42
ЦСКА с Победой!!
Не скажу что неожиданно....ЦСКА сильней - ЦСКА победил.....
Ещё не то, но уже что то....после 4-х поражений за месяц ....
Забрать своё тоже нынче в цене...

Удачи в следущем туре...
Oleg1956
Oleg1956
   417 / 788
сегодня в 21:37
ЦСКА с победой. Оренбург боевая команда и конечно же если бы они выиграли получили бонус от.....
Ну а Игорек назло всем взял да и опять доказал что рано списывать его.Удачи.
Константин Белых
Константин Белых ответил RamonCSKA
   169 / 788
сегодня в 21:31
объективно замена не нужна на вратарской позиции, реакция и прыжок как у молодого, наглядно видно сегодня, в остальных компанентах, косячит редко, ввод мяча и игра ногами отличные и опыт на его стороне
Ну хорошо что так думаете.Но молодой хороший сменщик нужен и это факт
drug01
drug01
   120 / 788
сегодня в 21:30
С победой
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Константин Белых
   52 / 788
сегодня в 21:28
объективно замена не нужна на вратарской позиции, реакция и прыжок как у молодого, наглядно видно сегодня, в остальных компанентах, косячит редко, ввод мяча и игра ногами отличные и опыт на его стороне
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 788
сегодня в 21:28
С Васиным мы еще наплачемся, ведь кроме роста и злобного лица достоинств больше нет у него.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   219 / 788
сегодня в 21:28
Хорошо.
andrefino13
andrefino13 ответил mangoх12
   215 / 788
сегодня в 21:27
Команда победила, а ты больше всех её грязью полил.
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