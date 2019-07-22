«Ювентус» готов продать полузащитника за 25 млн евро

Руководство «Ювентуса» готово расстаться с хавбеком Блезом Матюиди.
Сообщается, что туринцы хотят выручить за 32-летнего игрока около 25 миллионов евро. Основными претендентами на француза считаются ПСЖ и «Монако».
Руководство «Ювентуса» готово расстаться с хавбеком Блезом Матюиди.
Сообщается, что туринцы хотят выручить за 32-летнего игрока около 25 миллионов евро. Основными претендентами на француза считаются ПСЖ и «Монако».
Конечно, Матиюди уже не просто не тянет, а до ужаса неуклюжим игроком выглядит.
Конечно, Матиюди уже не просто не тянет, а до ужаса неуклюжим игроком выглядит.