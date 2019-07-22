ГлавнаяНовости

«Ювентус» готов продать полузащитника за 25 млн евро

сегодня, 20:14

Руководство «Ювентуса» готово расстаться с хавбеком Блезом Матюиди

Сообщается, что туринцы хотят выручить за 32-летнего игрока около 25 миллионов евро. Основными претендентами на француза считаются ПСЖ и «Монако».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Реал» отклонил шесть предложений по Асенсио
Сегодня, 21:54 Комментарии1
Слухи«Милан» заплатит за Корреа 50 млн евро
Сегодня, 20:48 Комментарии6
СлухиИкарди готов перейти в «Наполи»
Сегодня, 20:42 Комментарии7
Слухи«Реал» предложил за Неймара 90 млн евро и Бэйла
Сегодня, 18:01 Комментарии48
Слухи«Реал» готов отпустить Бэйла в китайский клуб бесплатно
Сегодня, 17:37 Комментарии16
Слухи«Пэлас» отклонил улучшенное предложение «Арсенала» по Заха
Сегодня, 17:09 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
рус фан
рус фан
   93 / 829
сегодня в 21:51
Блез неплох выглядел в Юве, частенько забивал важные голы, но руководство видимо решило омолодить состав.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   590 / 829
сегодня в 21:44
Но все же 2 сезона поработал на благо клуба! И был полезен и далеко не самый худший!! Но пришло видимо время уходить !
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   189 / 829
сегодня в 21:27
налетай дырявые мешки, раздаём строптивых жеребцов на шару.
STVA 1
STVA 1
   82 / 829
сегодня в 21:03
Возраст однако ...
NGYRZ
NGYRZ ответил Valeriy Lutsak
   53 / 829
сегодня в 21:00
Да, можно и отдать , если есть предложение!
обалдеть, я думал Блезу лет 25-26, а ему уже 32!

Конечно, Матиюди уже не просто не тянет, а до ужаса неуклюжим игроком выглядит.
КЭТиК
КЭТиК
   217 / 829
сегодня в 20:56
Дешевле памятник купить.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   590 / 829
сегодня в 20:23
Да, можно и отдать , если есть предложение!
Juventus_Z
Juventus_Z
   77 / 829
сегодня в 20:16
плохой игрок. на свалку его. не тянет уровень величайшего клуба мира ювентуса
dimagas1
dimagas1
   91 / 829
сегодня в 20:15
Наверно лучший их полузащитник,но под футбол Сарри не подходит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100