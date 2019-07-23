Реконструкция «Камп Ноу» может быть завершена к 2024 году

23 июля 2019, 10:22

Вице-президент «Барселоны» Жорди Мойкс по случаю поездки команды в Японию рассказал о ходе реконструкции стадиона «Камп Ноу».

Территория вокруг арены станет более компактной, исчезнут ограждения, машины можно будет оставлять на подземной парковке. Ведутся работы над детским футбольным лагерем клуба, «Камп Ноу» будут окружать офисы, гостиница и новый «Дворец спорта Блауграна». По словам Мойкса, реконструкция приведет к значительному увеличению дохода.

Окончание работ на территории запланировано на 2024 год.