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Реконструкция «Камп Ноу» может быть завершена к 2024 году

23 июля 2019, 10:22

Вице-президент «Барселоны» Жорди Мойкс по случаю поездки команды в Японию рассказал о ходе реконструкции стадиона «Камп Ноу».

Территория вокруг арены станет более компактной, исчезнут ограждения, машины можно будет оставлять на подземной парковке. Ведутся работы над детским футбольным лагерем клуба, «Камп Ноу» будут окружать офисы, гостиница и новый «Дворец спорта Блауграна». По словам Мойкса, реконструкция приведет к значительному увеличению дохода.

Окончание работ на территории запланировано на 2024 год.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   261 / 808
23 июля в 19:13
Понятно.
neomessi
neomessi
   399 / 808
23 июля в 11:37
С такой трансферной политикой и к 2030 не закончиться.
авито
авито
   402 / 808
23 июля в 11:24
Главными факторами определения оптимального набора инфраструктуры являются не только местоположение и количество спортивных сооружений в городе, но и все остальное из перечисленного выше.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
23 июля в 10:28
Хорошее дело.
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