Виллиан: «Десятый номер теперь мой»

Полузащитник «Челси» Виллиан заявил, что теперь будет выступать под десятым номером. Ранее под этой цифрой играл Эден Азар, но футболист перешел в «Реал».
Десятый номер теперь мой. Клуб сказал, что изменит номер моей футболки, теперь «десятка» будет моей.
Мне всегда нравилось играть под этим номером. Когда я был еще ребенком, я всегда использовал «десятку». В сборной я тоже выступал под этой цифрой.
Хотя некоторые матчи при втором Мавре он прекрасно вел команду.
Только вот не туда приехали тогда)))))
Хотя некоторые матчи при втором Мавре он прекрасно вел команду.
Только вот не туда приехали тогда)))))
з.ы. барсуков сейчас знатно дерут пенсы...)))
з.ы. барсуков сейчас знатно дерут пенсы...)))