Виллиан: «Десятый номер теперь мой»

Полузащитник «Челси» Виллиан заявил, что теперь будет выступать под десятым номером. Ранее под этой цифрой играл Эден Азар, но футболист перешел в «Реал».

Десятый номер теперь мой. Клуб сказал, что изменит номер моей футболки, теперь «десятка» будет моей.

Мне всегда нравилось играть под этим номером. Когда я был еще ребенком, я всегда использовал «десятку». В сборной я тоже выступал под этой цифрой.