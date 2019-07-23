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Виллиан: «Десятый номер теперь мой»

23 июля 2019, 14:39

Полузащитник «Челси» Виллиан заявил, что теперь будет выступать под десятым номером. Ранее под этой цифрой играл Эден Азар, но футболист перешел в «Реал»

Десятый номер теперь мой. Клуб сказал, что изменит номер моей футболки, теперь «десятка» будет моей. 

Мне всегда нравилось играть под этим номером. Когда я был еще ребенком, я всегда использовал «десятку». В сборной я тоже выступал под этой цифрой. 

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Все комментарии
azkan
azkan
   445 / 808
24 июля в 09:59
Неужели теперь тактика будет вокруг Виллиана?
Хотя некоторые матчи при втором Мавре он прекрасно вел команду.
Только вот не туда приехали тогда)))))
dimagas1
dimagas1 ответил ROMA DROGBA
   108 / 808
23 июля в 17:07
Больше отдавать все равно некому. А Вилли вполне заслужил
Могучая педра еще есть)))
KaiserRM
KaiserRM
   187 / 808
23 июля в 15:26
Легенда)))
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   424 / 808
23 июля в 15:23
Больше отдавать все равно некому. А Вилли вполне заслужил
VIPded
VIPded
   41 / 808
23 июля в 15:14
Удачи Челси!!!
з.ы. барсуков сейчас знатно дерут пенсы...)))
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
23 июля в 14:45
Крутой. Отобрал у напов номер
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
23 июля в 14:41
Дождался!😉
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