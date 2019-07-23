Сарри: «Роналду? Мы будем использовать его в основном как левого форварда»

Главный тренер «Ювентуса» рассказал о подготовке своей команды.

В футболе нельзя отдавать предпочтение одному из двух этапов, поэтому мы также много работаем над защитой.

Роналду? Мы будем использовать его в основном как левого нападающего, зная, что он любит играть на этой позиции. Он должен будет иметь ключевое значение для «Юве».