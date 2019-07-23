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Сарри: «Роналду? Мы будем использовать его в основном как левого форварда»

23 июля 2019, 13:53

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о подготовке своей команды. 

В футболе нельзя отдавать предпочтение одному из двух этапов, поэтому мы также много работаем над защитой. 

Роналду? Мы будем использовать его в основном как левого нападающего, зная, что он любит играть на этой позиции. Он должен будет иметь ключевое значение для «Юве». 

Ранее Маурицио Сарри поделился планами своей команды на трансферном рынке.

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил Robbaggio
   255 / 808
23 июля в 20:59
Он же сдохнет на фланге! Там ведь бегать надо, а не добивать, стоя у ворот. Да и вместо забегов, наверняка, будут заплывы с нырками.
Нужно было хоть несколько игр Юве прошлого сезона посмотреть ;) Удивился бы тому что Роналду почти в каждой игре и играл как раз на фланге, и бегал при этом)) И после не было бы надобности отсебятину писать.
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
23 июля в 15:01
пожалел бы ветерана!
Gelious
Gelious
   102 / 808
23 июля в 14:38
Тут в первую очередь надо думать, с кем выстраивать атаку. Манджукич немного бревноват и не помогает комбинационной игре, Дибала вновь не оправдывает пока надежд. Так опять пролет в ЛЧ грозит.
cevin cigan
cevin cigan ответил Robbaggio
   44 / 808
23 июля в 14:36
Он же сдохнет на фланге! Там ведь бегать надо, а не добивать, стоя у ворот. Да и вместо забегов, наверняка, будут заплывы с нырками.
Да у вас в сериале и скоростя не космические,за тайм пару рывков и нормуль(а потом по ситуации,может и в центре шарахать)
NGYRZ
NGYRZ
   28 / 808
23 июля в 14:34
Вообщем как обычно.

Центральным его можно использовать, если бы у Юве в полузащите играл Зидан, Пирло и Иньеста!

А с нынешней п/з Юве, центральным ставить его не целесообразно.
ALIEV AA
ALIEV AA
   710 / 808
23 июля в 14:13
Зачем его на фланг загонять, когда он в штрафной играет намного лучше "прокаченный Индзаги" так сказать.
Robbaggio
Robbaggio
   689 / 808
23 июля в 14:07
Он же сдохнет на фланге! Там ведь бегать надо, а не добивать, стоя у ворот. Да и вместо забегов, наверняка, будут заплывы с нырками.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
23 июля в 14:00
Роналду где захочет там и будет играть.
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