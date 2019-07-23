Сарри: «Роналду? Мы будем использовать его в основном как левого форварда»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о подготовке своей команды.
В футболе нельзя отдавать предпочтение одному из двух этапов, поэтому мы также много работаем над защитой.
Роналду? Мы будем использовать его в основном как левого нападающего, зная, что он любит играть на этой позиции. Он должен будет иметь ключевое значение для «Юве».
Ранее Маурицио Сарри поделился планами своей команды на трансферном рынке.
Центральным его можно использовать, если бы у Юве в полузащите играл Зидан, Пирло и Иньеста!
А с нынешней п/з Юве, центральным ставить его не целесообразно.
Центральным его можно использовать, если бы у Юве в полузащите играл Зидан, Пирло и Иньеста!
А с нынешней п/з Юве, центральным ставить его не целесообразно.