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Бернардески: «Сарри считает меня правым вингером»

23 июля 2019, 14:15

Вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески рассказал о своей позиции на поле под руководством нового тренера туринцев Маурицио Сарри

Сарри считает меня правым вингером. 

Наличие конкретной позиции может помочь мне найти последовательность. Я думаю, что смогу совершить немало великих дел между настоящим моментом и концом моей карьеры, но с точки зрения настоящего я отдаю все свои силы каждый день. Так проще. 

С Сарри мы много играем с мячом и в очень высоком ритме: это основные изменения.

Ранее Маурицио Сарри рассказал о подготовке своей команды. 

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
23 июля в 21:11
Хорошо хоть не опорником или вообще вратарём.
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