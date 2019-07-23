Бернардески: «Сарри считает меня правым вингером»

Вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески рассказал о своей позиции на поле под руководством нового тренера туринцев Маурицио Сарри.
Сарри считает меня правым вингером.
Наличие конкретной позиции может помочь мне найти последовательность. Я думаю, что смогу совершить немало великих дел между настоящим моментом и концом моей карьеры, но с точки зрения настоящего я отдаю все свои силы каждый день. Так проще.
С Сарри мы много играем с мячом и в очень высоком ритме: это основные изменения.
Ранее Маурицио Сарри рассказал о подготовке своей команды.