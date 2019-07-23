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Мартынович: «Чувствую себя так, будто выполнил долг перед „Краснодаром“»

23 июля 2019, 22:57
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Защитник «Крансодара» Александр Мартынович поделился эмоциями после матча с «Уфой», который стал для него 200-м в составе краснодарцев.

Двести матчей – это очень много. Я счастлив провести столько игр за «Краснодар». Это мой дом, моя команда, поэтому чувствую себя так, как будто выполнил долг перед командой, проведя двести матчей за этот клуб.

Придя в раздевалку на перерыв, чувства было не самые лучшие. Но, пообщавшись с командой и тренерским штабом, была уверенность, что мы сможем вернуться в игру переломить ее ход. Эта встреча еще одно доказательство того, что не стоит опускать руки и нужно всегда верить в свою философию игру.

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Ладожский
Ладожский
   18 / 808
24 июля в 07:15
Похвально.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
24 июля в 06:38
Уфа - фигня, главное - Порту!
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
24 июля в 01:28
Достойная циферка!!!
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
24 июля в 01:21
200 матчей это порядочный срок.
ermak6848
ermak6848
   185 / 808
24 июля в 00:02
это Хорошая статистика
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 808
23 июля в 23:28
Солидно, во всем.
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