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Васютин: «Хотел попробовать силы в Европе, а теперь решил вернуться»

23 июля 2019, 21:14

Голкипер Александр Васютин прокомментировал возвращение в «Зенит»

Очень рад вернуться домой. Это большой шаг для меня.  Интересное получилось время. Огромный и драгоценный опыт для меня — удалось поиграть в двух чемпионатах, выступить в еврокубках. 

Скажу довольно типичную фразу: хотел попробовать силы в Европе. Поскольку в большие клубы просто так не попадают, то нужно начинать с чего-то меньшего. Когда появился вариант с «Лахти», то думал недолго и поехал туда. 

Не могу сказать, что долго думал над предложением „Зенита“. Когда узнал об интересе клуба, то посовещался с родными и близкими. Вместе пришли к выводу: надо возвращаться.

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Delight
Delight
24 июля в 05:23
Из помойки в "Лахти" только могут позвать. А ещё в "Гейки" и "25и". Самородки России. Смешно, что бомжи всяких легенд с русским паспортом возвращают. И смех и грех. А лет так 12 назад, чё они кричали? Вы помните? Пирсман, ты можешь на видосах посмотреть. (Тебя тогда ещё не было даже). 51я ваша была белой. Ну, ни одного негра. А когда Халка покупали с Витселем? Сейчас вон, с любой пальмы готовы макаку приютить. Конявые тоже что-то подзабыли, когда у них играли их "Белые" самородки. Думбии, Лавы, Мусы и прочие. Чёт особо то не воняют сейчас. Однако, истерика бомжей мне понятна. Возвращают любой русский шлак, под лимит. Смешно. Ещё один забавный момент. Академия бомжей. Где ваши выпускники?
ЮЗИК
ЮЗИК
   177 / 808
23 июля в 23:31
За большими деньгами потянулся
Footbolista
Footbolista
   5 / 808
23 июля в 23:16
Решил газом подзаправиться)...
drug01
drug01
   89 / 808
23 июля в 22:01
С возвращением!!!!!
youtomee
youtomee
23 июля в 21:33
а сил не оказалось....
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
23 июля в 21:22
"Это большой шаг для меня". Два , подающих надежды вратаря, уже "проШАГали" - ты следующая жертва губительного "проекта"!
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