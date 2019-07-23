Васютин: «Хотел попробовать силы в Европе, а теперь решил вернуться»

Голкипер прокомментировал возвращение в «Зенит».

Очень рад вернуться домой. Это большой шаг для меня. Интересное получилось время. Огромный и драгоценный опыт для меня — удалось поиграть в двух чемпионатах, выступить в еврокубках.

Скажу довольно типичную фразу: хотел попробовать силы в Европе. Поскольку в большие клубы просто так не попадают, то нужно начинать с чего-то меньшего. Когда появился вариант с «Лахти», то думал недолго и поехал туда.

Не могу сказать, что долго думал над предложением „Зенита“. Когда узнал об интересе клуба, то посовещался с родными и близкими. Вместе пришли к выводу: надо возвращаться.