«Ахмат»: «Глушаков пока не готов выступать»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о здоровье полузащитника Дениса Глушакова, который не играет из-за травмы.
Пока он не готов выступать, у него микротравма. Прогнозы пока давать сложно, зачем торопить. Он проходит физиопроцедуры, как будет готов, тогда будет играть.
Придумали микротравму, чтоб скрыть плохую функционалку Глушакова.
Подписать подписали, а на игру не ставят по причине ПЛОХОЙ готовности Глушакова.
Спрашивается.
А для чего тогда Глушакова подписали?
Чтоб ПОЛИРОВАЛ скамейку и ни за что получал деньги!
Зря Глушакова взяли в Ахмат.
Он уже давно сдулся, а в Спартаке ВЫЕЗЖАЛ за счёт других.
Ахмат только ПРОИГРАЛ от приглашения Глушакова и пользы от него команде НИКАКОЙ!!!
Так и просидит с микро травмой весь сезон в запасе или в одном матче на замену выйдет для галочки, чтоб ОПРАВДАТЬ пустую трату денег на Глушакова.
Придумали микротравму, чтоб скрыть плохую функционалку Глушакова.
Подписать подписали, а на игру не ставят по причине ПЛОХОЙ готовности Глушакова.
Спрашивается.
А для чего тогда Глушакова подписали?
Чтоб ПОЛИРОВАЛ скамейку и ни за что получал деньги!
Зря Глушакова взяли в Ахмат.
Он уже давно сдулся, а в Спартаке ВЫЕЗЖАЛ за счёт других.
Ахмат только ПРОИГРАЛ от приглашения Глушакова и пользы от него команде НИКАКОЙ!!!
Так и просидит с микро травмой весь сезон в запасе или в одном матче на замену выйдет для галочки, чтоб ОПРАВДАТЬ пустую трату денег на Глушакова.