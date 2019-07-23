«Ахмат»: «Глушаков пока не готов выступать»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о здоровье полузащитника , который не играет из-за травмы.

Пока он не готов выступать, у него микротравма. Прогнозы пока давать сложно, зачем торопить. Он проходит физиопроцедуры, как будет готов, тогда будет играть.