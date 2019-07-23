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«Ахмат»: «Глушаков пока не готов выступать»

23 июля 2019, 16:27

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о здоровье полузащитника Дениса Глушакова, который не играет из-за травмы

Пока он не готов выступать, у него микротравма. Прогнозы пока давать сложно, зачем торопить. Он проходит физиопроцедуры, как будет готов, тогда будет играть.

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Все комментарии
Sysanin101
Sysanin101
   78 / 808
23 июля в 20:57
Пока он не готов выступать???
Придумали микротравму, чтоб скрыть плохую функционалку Глушакова.
Подписать подписали, а на игру не ставят по причине ПЛОХОЙ готовности Глушакова.

Спрашивается.
А для чего тогда Глушакова подписали?
Чтоб ПОЛИРОВАЛ скамейку и ни за что получал деньги!

Зря Глушакова взяли в Ахмат.
Он уже давно сдулся, а в Спартаке ВЫЕЗЖАЛ за счёт других.
Ахмат только ПРОИГРАЛ от приглашения Глушакова и пользы от него команде НИКАКОЙ!!!
Так и просидит с микро травмой весь сезон в запасе или в одном матче на замену выйдет для галочки, чтоб ОПРАВДАТЬ пустую трату денег на Глушакова.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   197 / 808
23 июля в 20:12
..Компромат на Рахимова собирает ! Соберёт и тогда будет готов ! ))
Контуженый
Контуженый
   531 / 808
23 июля в 19:30
Небось местную чачу пьёт по-чёрному
Albertinos
Albertinos
   189 / 808
23 июля в 19:08
Это называется не в ту баньку сходил!
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
23 июля в 19:03
Глушаков готов получать деньги.
Comdiv
Comdiv
   21 / 808
23 июля в 18:05
Это банщик протестует от безбанья в Ахмате.
311
311
   38 / 808
23 июля в 17:48
Чечены на нем удары отрабатывают!)
ДСА
ДСА
   128 / 808
23 июля в 17:46
Но миллион уже фактически потрачен.
beloff
beloff
   219 / 808
23 июля в 17:20
для Терека будет как калека из Осетии для ЦСКА, 2-3 матча за сезон
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
23 июля в 16:50
    Шуnя771
    Шуnя771
       49 / 808
    23 июля в 16:48
    Живой, не захворал от переизбытка кислорода...)
    С детства за Тун
    С детства за Тун
       17 / 808
    23 июля в 16:48
    Главное, чтобы к пищевику был готов - покажет, как ненавидит тарасовку своим голом.
    Faustello
    Faustello
       1 / 808
    23 июля в 16:48
    Отличное приобретение )))
    Vitaly@no
    Vitaly@no
       724 / 808
    23 июля в 16:39
    Травмировался когда лезгинку танцевал=)
    Begemott
    Begemott
       260 / 808
    23 июля в 16:38
    Мемуары про жизнь в спартаке пишет, обличительные.
    FESCO
    FESCO
       290 / 808
    23 июля в 16:31
    На водах лечится.
    Glodor
    Glodor
       63 / 808
    23 июля в 16:30
    Прятал деньги, натер руку.
    cska plus
    cska plus
       13 / 808
    23 июля в 16:28
    Будет готов лет через десять.
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