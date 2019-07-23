Гацкан: «Хотел номер 84, но поскольку он оказался занят, взял 8»

Новичок «Крыльев Советов» Александр Гацкан поделился впечатлениями от перехода в самарский клуб.
Самое главное - добиваться положительного результата и приносить пользу команде. С Миодрагом Божовичем мы работали 2,5 года в «Ростове», выигрывали вместе Кубок страны, хорошо общались и понимали друг друга.
С чем ассоциируется клуб? Хороший город, хорошие болельщики, за этот клуб выступало много известных футболистов: Антон Бобер, Андрей Тихонов, Сергей Корниленко. Со всеми игроками знаком по чемпионату России. Хотел номер «84», но поскольку он оказался занят, взял «8».
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А еще за КС играли Г.Хусаинов, Н.Осянин.
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А еще за КС играли Г.Хусаинов, Н.Осянин.