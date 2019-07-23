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Гацкан: «Хотел номер 84, но поскольку он оказался занят, взял 8»

23 июля 2019, 16:40

Новичок «Крыльев Советов» Александр Гацкан поделился впечатлениями от перехода в самарский клуб.

Самое главное - добиваться положительного результата и приносить пользу команде. С Миодрагом Божовичем мы работали 2,5 года в «Ростове», выигрывали вместе Кубок страны, хорошо общались и понимали друг друга.

С чем ассоциируется клуб? Хороший город, хорошие болельщики, за этот клуб выступало много известных футболистов: Антон Бобер, Андрей Тихонов, Сергей Корниленко. Со всеми игроками знаком по чемпионату России. Хотел номер «84», но поскольку он оказался занят, взял «8».

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Все комментарии
beefs
beefs
   74 / 808
23 июля в 19:46
8 прекрасный номер, забивал бы больше....
cska1948
cska1948
   47 / 808
23 июля в 18:14
"...за этот клуб выступало много известных футболистов: Антон Бобер, Андрей Тихонов, Сергей Корниленко..."
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А еще за КС играли Г.Хусаинов, Н.Осянин.
Denkuz
Denkuz
   20 / 808
23 июля в 17:00
Удачи Гацкану в более перспективном клубе!
Гордецкий
Гордецкий
   761 / 808
23 июля в 16:46
Главное, из ростова пердивного убежал.
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