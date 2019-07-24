Роналду - самый дорогой спортсмен в Инстаграме

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом в Инстаграме в 2019 году.
Расценки взяты за один рекламный пост в аккаунтах спортсменов.
Заработок Роналду за один пост в Инстаграме составляет 975 тыс. долларов. Далее идут нападающий ПСЖ Неймар (722 тысячи) и форвард «Барселоны» Лионель Месси (648 тысячи).
Недавно стало известно, что Месси - самый высокооплачиваемый спортсмен в мире.
Все эти визиты в китаи и Индии, пожертвования детям, нахваливание его агентами и проплаченными шпионами, и всё это перед голосованием на ЗМ.
А потом удивляемся откуда у этого слабака у которого больше 100 голов за карьеру с пенальти - 5 ЗМ.
А вот откуда.
ПИАР!
Все эти визиты в китаи и Индии, пожертвования детям, нахваливание его агентами и проплаченными шпионами, и всё это перед голосованием на ЗМ.
А потом удивляемся откуда у этого слабака у которого больше 100 голов за карьеру с пенальти - 5 ЗМ.
А вот откуда.
ПИАР!
не благодарите за идею.
не благодарите за идею.
Кто то берёт 6 золотую бутсу а кто то приарится трусами и шампунем в рекламных роликах.
Кто то берёт 6 золотую бутсу а кто то приарится трусами и шампунем в рекламных роликах.