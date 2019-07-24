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Роналду - самый дорогой спортсмен в Инстаграме

24 июля 2019, 11:42

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом в Инстаграме в 2019 году.

Расценки взяты за один рекламный пост в аккаунтах спортсменов.

Заработок Роналду за один пост в Инстаграме составляет 975 тыс. долларов. Далее идут нападающий ПСЖ Неймар (722 тысячи) и форвард «Барселоны» Лионель Месси (648 тысячи).

Недавно стало известно, что Месси - самый высокооплачиваемый спортсмен в мире.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   45 / 808
24 июля в 20:18
Наверное, заслуженно.
mortid
mortid
   136 / 808
24 июля в 20:04
Кто бы сомневался, лучший футболист планеты, это вам не гномомания.
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   171 / 808
24 июля в 18:44
    Эдгар Давидс
    Эдгар Давидс ответил Так Себе Аналитик
       171 / 808
    24 июля в 18:44
    Зато именно второго запомнят как "Короля Осасун" и "Доминатора Уэсок". Король - он и над испанскими банкротами король!
      Romeo 777
      Romeo 777
         179 / 808
      24 июля в 18:05
      Неплохо так...всего 1 пост и у тебя в кармане 62 млн.рублей...
      Джохар Нохчо
      Джохар Нохчо ответил Так Себе Аналитик
         482 / 808
      24 июля в 18:01
      Нику своему соответствуешь
      neomessi
      neomessi
         399 / 808
      24 июля в 17:34
      Гей хорошо зарабатывает денег в инсте.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил John_Wick
         10 / 808
      24 июля в 12:53
      Кто-то легенда Апл,Да лиги,и в Италии трофеи берет,берет два трофея со сборной,а кто-то регулярно раздвигает ножки в ЛЧ,и проигрывает все трофеи со сборной)
      Зато именно второго запомнят как "Короля Осасун" и "Доминатора Уэсок". Король - он и над испанскими банкротами король!
      League1
      League1 ответил John_Wick
         157 / 808
      24 июля в 12:34
      Кто-то легенда Апл,Да лиги,и в Италии трофеи берет,берет два трофея со сборной,а кто-то регулярно раздвигает ножки в ЛЧ,и проигрывает все трофеи со сборной)
      Позор меське!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         9 / 808
      24 июля в 12:25
      Лунев самый высокооплачиваемый клиент в дюти фри
      John_Wick
      John_Wick
         259 / 808
      24 июля в 12:02
      Кто-то легенда Апл,Да лиги,и в Италии трофеи берет,берет два трофея со сборной,а кто-то регулярно раздвигает ножки в ЛЧ,и проигрывает все трофеи со сборной)
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
         160 / 808
      24 июля в 11:58
      Что что у пеналду лучшая пиар-компания.
      Все эти визиты в китаи и Индии, пожертвования детям, нахваливание его агентами и проплаченными шпионами, и всё это перед голосованием на ЗМ.
      А потом удивляемся откуда у этого слабака у которого больше 100 голов за карьеру с пенальти - 5 ЗМ.
      А вот откуда.
      ПИАР!
      LOpp
      LOpp
         15 / 808
      24 июля в 11:53
      через Инстаграм Роналду Зенит быстрее бы продал Краневиттера.

      не благодарите за идею.
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
         160 / 808
      24 июля в 11:52
      Ну тут каждому своё.
      Кто то берёт 6 золотую бутсу а кто то приарится трусами и шампунем в рекламных роликах.
      КЭТиК
      КЭТиК
         140 / 808
      24 июля в 11:48
      Пожалуй можно им хотя бы раз в день постить.
      Zenit_84
      Zenit_84
         76 / 808
      24 июля в 11:46
      И тут зарабатывают
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