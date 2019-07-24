Роналду - самый дорогой спортсмен в Инстаграме

24 июля 2019, 11:42

Нападающий «Ювентуса» является самым высокооплачиваемым спортсменом в Инстаграме в 2019 году.

Расценки взяты за один рекламный пост в аккаунтах спортсменов.

Заработок Роналду за один пост в Инстаграме составляет 975 тыс. долларов. Далее идут нападающий ПСЖ Неймар (722 тысячи) и форвард «Барселоны» (648 тысячи).

Недавно стало известно, что Месси - самый высокооплачиваемый спортсмен в мире.