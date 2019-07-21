Икарди лишний

сегодня, 10:30

Не только в футболе, но и в жизни очень важно уметь красиво уходить. «Соккер.ру» - о том, как это ценное свойство обошло стороной Мауро Икарди.

О том, что с уходом аргентинца из «Интера» могут возникнуть большие проблемы, стало ясно еще несколько месяцев назад, когда завязалась эпопея с контрактом Икарди в Милане. Активная работа жены-агента нападающего, а также сложности со взаимопониманием между игроком и руководством «Интера» привели к тому, что отношения стали не просто неконструктивными, а даже враждебными.

По сути, форвард, который был главной ударной силой команды, был главной ее звездой, теперь оказался главным изгоем. Даже одиозный Раджа Наингголан, которого тоже сначала отстранили от работы с основной командой, в нее умудрился вернуться. А Икарди – нет. И к этому он шел планомерно, своими ногами, ведомый супругой, жаждущей для своего мужа самого лучшего контракта.

Вот только по разным причинам претендентов на Икарди больше не становится. Точнее, итальянские СМИ называют многие клубы, но как-то выглядят все варианты менее конкретными, чем когда история только закручивалась, а интерес того же «Реала» был вполне ощутимым. Сейчас азарт претендентов угас. По понятным причинам – мало кто хочет связываться с такой непростой ситуацией. Усложняют положение дел требования, предъявляемые с одной стороны «Интером», а с другой – игроком.

Миланцы не хотят отпускать Икарди слишком дешево. Все-таки речь идет о бомбардире, который способен стабильно выдавать результат в виде голов. Прошедший сезон можно в расчет не брать – он проходил на фоне этого скандала, но и в нем Икарди в Серии А забил 11 мячей в 29 матчах. Это, конечно, контрастирует с 29 и 24 голами соответственно, забитыми в предшествовавших сезонах. Снижение результативности можно связать с трудностями переговорного свойства в клубе.

А можно и с общей игровой нестабильностью футболиста, что настораживает потенциальных покупателей. А ну как потратятся на такого дорогого форварда, а окажется, что он свое пиковое состояние «расстрелял» года полтора-два назад. Это будет провал. Или окажется, что привычка склочничать перенесется и в новый коллектив, приводя к его разрушению. Очень опасная эта звезда – Икарди.

Не приходится говорить и о возвращении к нормальному состоянию в «Интере», поскольку Антонио Конте – не тот тренер, с которым можно так себя вести. Он и визуально более спокойных ребят гнобил. А уж бунтарей не потерпит. В том числе поэтому Икарди был уведомлен, что не будет присутствовать с командой на сборах, а займется отдельными тренировками на базе. Более прозрачного намека на то, что его в команде не хотят видеть, просто не существует. Любопытно, что загнавший себя в угол Икарди решил в этой игре мускулами идти до конца:

Я останусь здесь еще на два года, возьму свою зарплату, и я не буду никуда уходить.

Интересная угроза для футболиста, который дорожит своей карьерой на самом ее пике, в 26 лет. То есть Икарди настолько уже не интересно заниматься футболом, что он готов реально отсидеть на базе «Интера» два года, получая зарплату и ничего не делая? Это напоминает аргументы сторон, которые в слепом упрямстве спорят уже ради спора, когда и предмет дискуссии, и слова вокруг него очевидно абсурдны для всех.

И чем больше Икарди лезет в бутылку, тем сложнее будет оттуда выбраться. Ведь так или иначе придется договариваться с другими клубами. А их желание и уверенность в необходимости платить звездному нападающему требуемые им деньги становится все ниже и ниже. Этот процесс характеризуют слова президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса:

Анчелотти сказал, что не будет менять Икарди на Инсинье, и он прав. Вполне возможно, что Икарди захочет присоединиться к «Ювентусу». Я не буду отрицать, что мы интересовались Икарди. Я не буду отрицать, что у него есть талант. Икарди - отличный игрок, но о нем столько говорят, что теперь он кажется старше своих 26 лет. Это чепуха. Я общался с Нарой три года назад и не собираюсь встречаться с ней снова. Причина в том, что нам не нужен Икарди.

Был нужен, а теперь не интересен. Наверное, большинство потенциальных покупателей Икарди прошли этот путь. Хотя в случае с Де Лаурентисом всегда нужно делать скидку на хитрость. Поскольку итальянские СМИ все равно твердят о его переговорах с Икарди, видимо, идет по пути снижения требований «Интера», который со своей стороны уперся и требует 60-70 миллионов евро за скандального нападающего.

А что «Ювентус»? Икарди с ним тоже связывают давно, туринцы вроде как интереса не утратили. Но там тоже понимают цену вопроса и сейчас уже не готовы платить больше 40 миллионов евро за аргентинца, становящегося все больше котом в мешке по сравнению с самим же собой годичной давности. Разумная позиция «Ювентуса», который в последние годы активизировался в затратах и вряд ли продолжит сорить деньгами.

Помимо финансовых несостыковок со всех сторон проблемой становятся и амбиции Икарди, который хочет в новом клубе непременно бороться за титулы. По этой причине, например, Мауро отказался переходить в «Арсенал», куда бы с удовольствием рванули очень многие. Время идет, и от того, что «Интер», то самого Икарди не устраивают те или иные варианты решения их проблемы, предлагаемые другими клубами, хуже становится только самим участникам процесса. А так, надувшись, они действительно два года могут просидеть: один – губя карьеру и не играя в футбол, другой – тратя массу денег на отсутствующего нападающего.