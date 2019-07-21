Истерика вокруг Бэйла

вчера, 22:45

Ситуация вокруг Гарета Бэйла в «Реале» набирает уже скандальный оборот. «Соккер.ру» - о выводе противостояния в публичную плоскость.

О том, что в «Реале» Гарету Бэйлу уже не рады, намекают давно и многие. Сначала испанская пресса, потом тренеры «Реала» поочередно, даже некоторые футболисты дают понять, что валлиец так и не стал своим в Мадриде. Можно много рассуждать о том, что такое «свой» в клубе, где не слишком-то красиво поступили с тем же Икером Касильясом, считавшимся легендой «Реала», но это совсем другое дело. Сейчас речь о том, что на Бэйла главный тренер Зинедин Зидан не рассчитывает, о чем говорит прямо:

Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в новую команду. У меня нет ничего личного против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять. Я должен принимать решения, мы должны меняться. Трансфер – это решение тренера, а также игрока, который знает ситуацию. Ситуация изменится, я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и это хорошо для всех.

Судя по уверенному тону и формату заявления, Зидан действительно знает, что все на мази и вскоре будет объявлено официально. Однако шумному агенту Бэйла показалось, что в этих словах француз как-то оскорбительно и пренебрежительно высказался в адрес Гарета, поэтому последовал мгновенный ответ от Джонатана Барнетта:

Зидан - это позорище! Нельзя так говорить о футболисте, который многое сделал для «Реала». Если Гарет и уйдет из «Реала», то это будет потому, что предложение будет интересовать самого Бэйла, а не из-за этого толчка Зидана.

Довольно странное заявление. Если вдумываться в суть слов одного и второго, то не слишком понятно, почему агент вдруг так завелся. В словах Зидана явно читается, что все решено. Причем решено в том числе с участием самого Бэйла. А агент кричит так, словно только вчера узнал о намерениях «Реала» расстаться с валлийцем, причем будто его обманывали по этому поводу и клуб, и сам игрок. Впрочем, истеричный тон заявлений Барнетта – не новость.

Он периодически делает подобные заявления, вероятно, ради чисто меркантильных интересов – показать себя, отметиться на страницах газет и интернет-изданий, что крайне важно для футбольного агента. Оседлать, так сказать, лошадку Мино Райолы, но у того-то актив огромный, чего не скажешь про Барнетта, чье имя всплывает только в связи с какими-либо шумными заявлениями вокруг Бэйла. Очевидно, Барнетту нужен новый кормилец, поэтому следует изображать активное отстаивание позиции клиента. Даже в той ситуации, когда это не идет на пользу тому самому клиенту.

Ведь ни Зидан, ни кто-либо другой не показывает, что Бэйл бесполезен, что Бэйл ничего не дал и не сделал для клуба. Просто рано или поздно приходит время расставаться. В сухом остатке статистика Бэйла в «Реале» довольно впечатляющая: 102 гола и 65 голевых передач в 231 игре. Свой след в истории мадридцев Гарет оставит в любом случае. Но лучше бы его не омрачать подобными скандалами.

Поскольку даже при такой статистике Бэйл не сделал того, чего от него ждали в первую очередь – он не стал лидером и опорой команды. Да, у валлийца есть очень важные и ценные голы, но вместе с тем есть ощущение того, что полагаться только на него «Реал» не мог и не может. Бэйл может сломаться в любую секунду, может провести отвратительный матч, а может сотворить шедевр.

Для такого клуба, как «Реал», важен не только сумасшедший талант и техника, что, безусловно, есть у Бэйла, но и стабильность, способность выдавать звездные результаты гарантированно в соответствии со статусом. Повторимся, есть вопросы к тому, как «Реал» умеет или не умеет расставаться с теми, кто действительно сделал многое для клуба, как «Реал» может возиться, например, с Каримом Бензема много лет, хотя зачастую он демонстрирует низкую эффективность. Но в случае с Бэйлом нет ощущения, что Зидан не прав.

Это в любом случае тренерское решение. Значит, француз считает, что это будет полезнее для команды. И тут уже не Барнетту и не Бэйлу судить о том, на кого должен опираться Зидан в своей будущей команде. Ответственность за результат будет нести именно Зидан, а не Барнетт. А ведя подобного рода дискуссию в прессе, агент не добавляет вистов своему клиенту и в глазах потенциальных покупателей – мало кто хочет связываться с истеричными замашками. Хотя претенденты вроде как называются регулярно. Можно на пальцах двух рук перечислить все клубы, с которыми связывали Бэйла. Хотя тренеры двух из них высказывались на этот счет буквально недавно:

Маурисио Почеттино (главный тренер «Тоттенхэма»): «Я не знаю, куда перейдет Бэйл. Я видел то, что пишут о нем в прессе, но понятия не имею, какой клуб хочет его подписать».

Нико Ковач (главный тренер «Баварии»): «Бэйл хорош, как и многие другие футболисты. Я не в курсе его планов. Я не тот, кто сможет сказать, где он продолжит карьеру. Рассматриваю ли переход Гарета к нам? Нет».

Почему такой восхитительный футболист не имеет реального спроса? Можно, конечно, подумать, что дело в истеричном агенте. Но куда более реалистичные версии – невероятно высокая зарплата Бэйла, цена в районе 70-80 миллионов евро и – главное – отсутствие уверенности, что эти вложения в 30-летнего валлийца окупятся. Потому что топ-клубу нужны гарантии, а Гарет при всех его былых заслугах и сферических талантах в вакууме их дать не может. Не на такие деньги.