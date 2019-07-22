Мане не вернется к матчу «Ливерпуля» с «Сити» за Суперкубок Англии

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о сроках возвращения своего нападающего в команду.

Он в хорошей форме. В Сенегале был праздник, и я был рад этому, потому что это показывает, что они уважают турнир и расценивают второе место как успех. Это здорово.

Теперь Садио в отпуске – не самом продолжительном. Он вернётся к нам 5 августа, после матча с «Манчестер Сити». У него будет четыре или пять дней на подготовку к «Норвичу» и 10 дней – к «Челси».