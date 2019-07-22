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Мане не вернется к матчу «Ливерпуля» с «Сити» за Суперкубок Англии

сегодня, 10:44
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити04.08.2019 в 17:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о сроках возвращения своего нападающего Садио Мане в команду.

Он в хорошей форме. В Сенегале был праздник, и я был рад этому, потому что это показывает, что они уважают турнир и расценивают второе место как успех. Это здорово.

Теперь Садио в отпуске – не самом продолжительном. Он вернётся к нам 5 августа, после матча с «Манчестер Сити». У него будет четыре или пять дней на подготовку к «Норвичу» и 10 дней – к «Челси».

Напомним, Садио Мане вместе со сборной Сенегала дошел до финала Кубка Африканских Наций, где уступил сборной Алжира (1:0). 

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Все комментарии
drug01
drug01
   123 / 814
сегодня в 11:04
Очень жаль!
Novograd
Novograd
   684 / 814
сегодня в 10:55
Очень плохо епт его трижди
борька
борька
   97 / 814
сегодня в 10:51
Связался с нашец Маней и остался в бане!
Atist
Atist
   83 / 814
сегодня в 10:49
Удачи Мане и Ливерпулю!
cska plus
cska plus
   11 / 814
сегодня в 10:48
Негр устал на чемпионате зулусов.
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