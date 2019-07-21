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У Канте случился рецидив травмы колена

сегодня, 10:52

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте покинул расположение команды на сборах и вернулся в Англию, где будет долечивать травму колена.

Еще в конце прошлого сезона, на тренировке перед финалом Лиги Европы Канте получил травму колена. Несмотря на то, что французу удалось принять участие в победном для «Челси» матче, в дальнейшем он не играл.

После нескольких тренировок под руководством Фрэнка Лэмпарда было принято решение, что Канте отправится из Японии в Англию долечивать травму.

Последний товарищеский матч «Челси» проиграл

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   315 / 788
сегодня в 11:25
навряд ли успеет восстановиться.а если и успеет,то шансов на игру минимум.
Хотя с розовыми вы и без него сможете справиться,ну а против нас будет гораздо сложнее.всё таки натиск ощутимей.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Romeo 777
   151 / 788
сегодня в 11:15
Тяжелый сезон вас ждёт.
Romeo 777
Romeo 777
   376 / 788
сегодня в 11:10
Вот это уже печально. На старте сезона 1 игра тура на выезде против МЮ, а через 4 дня игра за суперкубок УЕФА против Ливерпуля. И видимо без Канте.
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