У Канте случился рецидив травмы колена

сегодня, 10:52

Полузащитник «Челси» покинул расположение команды на сборах и вернулся в Англию, где будет долечивать травму колена.

Еще в конце прошлого сезона, на тренировке перед финалом Лиги Европы Канте получил травму колена. Несмотря на то, что французу удалось принять участие в победном для «Челси» матче, в дальнейшем он не играл.

После нескольких тренировок под руководством Фрэнка Лэмпарда было принято решение, что Канте отправится из Японии в Англию долечивать травму.

Последний товарищеский матч «Челси» проиграл.