У Канте случился рецидив травмы колена

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте покинул расположение команды на сборах и вернулся в Англию, где будет долечивать травму колена.
Еще в конце прошлого сезона, на тренировке перед финалом Лиги Европы Канте получил травму колена. Несмотря на то, что французу удалось принять участие в победном для «Челси» матче, в дальнейшем он не играл.
После нескольких тренировок под руководством Фрэнка Лэмпарда было принято решение, что Канте отправится из Японии в Англию долечивать травму.
Последний товарищеский матч «Челси» проиграл.
Хотя с розовыми вы и без него сможете справиться,ну а против нас будет гораздо сложнее.всё таки натиск ощутимей.
Хотя с розовыми вы и без него сможете справиться,ну а против нас будет гораздо сложнее.всё таки натиск ощутимей.