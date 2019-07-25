ПСВ ждёт решения Перейро по переходу в «Спартак»

вчера, 01:28

Руководство ПСВ ожидает, что ситуация с будущим полузащитника определится в ближайшее время.

Как утверждает источник, нидерландский клуб рассчитывает, что в ближайшие несколько дней уругваец примет решение по вопросу его возможного перехода в «Спартак».

«Красно-белые» готовы выплатить сумму в 15 млн евро, которую ПСВ запросил за 24-летнего хавбека.

По слухам, у Перейро также есть предложение из Китая, более выгодное в финансовом плане для самого игрока.