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ПСВ ждёт решения Перейро по переходу в «Спартак»

вчера, 01:28

Руководство ПСВ ожидает, что ситуация с будущим полузащитника Гастона Перейро определится в ближайшее время.

Как утверждает источник, нидерландский клуб рассчитывает, что в ближайшие несколько дней уругваец примет решение по вопросу его возможного перехода в «Спартак».

«Красно-белые» готовы выплатить сумму в 15 млн евро, которую ПСВ запросил за 24-летнего хавбека. 

По слухам, у Перейро также есть предложение из Китая, более выгодное в финансовом плане для самого игрока.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
вчера в 10:03
ПСВ купили его в 2015 году за 7 млн евро, вроде цена на него подросла, 15 млн евро он стоил год назад, но его так никто и не купил, сейчас цена упала до 12 млн евро. но его толкают опять дорого, даже китайцев приплели.
Опять развод? Цорн надо заработать тебе на этом.
VIC2
VIC2
   760 / 808
вчера в 06:47
Разводят как детей малых:
были лохами, лохами и остаются
Ку!
Гавроша
Гавроша
   35 / 808
вчера в 02:26
Свиньи могут гордится, что их приравняли к китаю.
Denkuz
Denkuz
   20 / 808
вчера в 01:52
Опять Европа разводит свиней на сонек и пэдр.
Comdiv
Comdiv
   21 / 808
вчера в 01:50
Выгодное предложение из Китая всяк лучше, чем постоянно позориться.
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