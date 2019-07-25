ГлавнаяНовости

Источник: Трансфер Перейро в «Спартак» может быть оформлен сегодня

вчера, 02:27

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро может стать игроком «Спартака» уже сегодня. Об этом информирует источник в Нидерландах.

При этом сумма трансфера составит не 15 млн евро, как сообщалось ранее, а 14 млн.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Локомотив» поспорит с китайскими клубами за Шюррле
Сегодня, 01:53 Комментарии3
СМИ: «Спартак» заплатит за Ларссона 4 млн евро
Сегодня, 01:00 Комментарии6
СлухиТульский «Арсенал» согласовал аренду Ломовицкого
Вчера, 22:31 Комментарии7
Слухи«Зенит» хочет купить Наингголана
Вчера, 20:30 Комментарии50
ОфициальноМедведев: «Предложение „Сочи“ по Заболотному пока в силе»
Вчера, 17:27 Комментарии23
Слухи«Спартаку» не нужен игрок ПСВ
Вчера, 16:32 Комментарии26
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   197 / 808
вчера в 11:02
Всё равно не подпишут,гадом буду ! Ржу на этих дураков-селекционеров !!! ))))))))))
galem72
galem72
   216 / 808
вчера в 10:42
Неужели на кого-то стоящего обратила внимание спартаковская селекция? Не верится, что это не какой-нибудь очередной ташаев, гулиев или мелкадзе.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   9 / 808
вчера в 10:26
Джек, и вам тоже.... Удачно пристроить Ригони))
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
вчера в 10:25
Браво, Цорн, Браво, обнимаю
Константин Белых
Константин Белых ответил Jeck Denielse
   116 / 808
вчера в 10:08
Хорошая сделка.... Насколько я понимаю - это будет рекордный трансфер в истории Спартака.... Никогда ещё игрок не обходился клубу так дорого....(МакГиди,Педро Роша и Фернанду обходились,официально в 12-12,5 млн)...... Тем интересней посмотреть...что за Гастон....за 14 млн.... Я завсегда за приезд в Лигу мастеровитых парней... Удачи в РПЛ!!!
Фернандо купили за 15 млн. лучше игрока в центре у нас не было лет 10. Судя по видео Перейра тоже очень неплох(на свою сумму).И вообще нужно за год избавлятся от иностранных шлангов(Адриано Мельгарехо Попов Ригони Крайневинтеров Бокетти) И оставлять 8 хороших легов в заявке(Жиго Азмун Айртон Фернандо). И тогда наверно жизнь в Европе наладится!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 808
вчера в 09:17
Хорошая сделка....
Насколько я понимаю - это будет рекордный трансфер в истории Спартака....
Никогда ещё игрок не обходился клубу так дорого....(МакГиди,Педро Роша и Фернанду обходились,официально в 12-12,5 млн)......
Тем интересней посмотреть...что за Гастон....за 14 млн....

Я завсегда за приезд в Лигу мастеровитых парней...
Удачи в РПЛ!!!
FROLL 001
FROLL 001
   2 / 808
вчера в 08:57
Перейро созвучно Педре. Такого же бестолкового тащит Цорн. Гыгыгы
Don trambon
Don trambon
   56 / 808
вчера в 08:42
А новость была, что судейский мешок федуна взял на работу зам. директора бывшего арбитра? Совсем уже не палятся!!!
Позор!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   72 / 808
вчера в 08:29
Ждем С. ☺️
112910415
112910415
   81 / 808
вчера в 05:26
есть шанс, есть !
ДСА
ДСА
   128 / 808
вчера в 05:19
Хоть к Туну успеет.
С детства за Тун
С детства за Тун
   17 / 808
вчера в 05:06
Через год Федун его за три ляма продаст в Катар.
Гавроша
Гавроша
   35 / 808
вчера в 03:10
Был бы черный - уже давно бы оформили. А тут с цветом кожи проблемы.
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
вчера в 02:50
Еще один объект для приколов.
Mekrash
Mekrash
   806 / 808
вчера в 02:44
Со спартаком сразу в пердив.
Binger
Binger
   691 / 808
вчера в 02:30
Дорогой балласт пошел нынче. Приличный футболист в спартак не пойдет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100