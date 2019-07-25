Источник: Трансфер Перейро в «Спартак» может быть оформлен сегодня

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро может стать игроком «Спартака» уже сегодня. Об этом информирует источник в Нидерландах.
При этом сумма трансфера составит не 15 млн евро, как сообщалось ранее, а 14 млн.
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро может стать игроком «Спартака» уже сегодня. Об этом информирует источник в Нидерландах.
При этом сумма трансфера составит не 15 млн евро, как сообщалось ранее, а 14 млн.
Насколько я понимаю - это будет рекордный трансфер в истории Спартака....
Никогда ещё игрок не обходился клубу так дорого....(МакГиди,Педро Роша и Фернанду обходились,официально в 12-12,5 млн)......
Тем интересней посмотреть...что за Гастон....за 14 млн....
Я завсегда за приезд в Лигу мастеровитых парней...
Удачи в РПЛ!!!
Насколько я понимаю - это будет рекордный трансфер в истории Спартака....
Никогда ещё игрок не обходился клубу так дорого....(МакГиди,Педро Роша и Фернанду обходились,официально в 12-12,5 млн)......
Тем интересней посмотреть...что за Гастон....за 14 млн....
Я завсегда за приезд в Лигу мастеровитых парней...
Удачи в РПЛ!!!
Позор!
Позор!