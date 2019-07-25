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Левашов: «„Арсенал“ допустил непонятную ошибку в конце первого тайма»

вчера, 22:44
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 1Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)НефтчиМатч завершен

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал поражение от «Нефтчи» (0:1) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Соперник не создал практически ни одного момента, кроме нашей непонятной ошибки в конце первого тайма. Нам почему-то не хватило концентрации, хотя в конце тайма надо было ее сохранить и оставить ворота в неприкосновенности. Практически весь матч мы находились на половине поля соперника, но не смогли реализовать наши моменты. Будем разбираться. У нас не получилось создать стопроцентные моменты. Но были подходы. Будем смотреть и готовиться ко второй игре. 

В эпизоде с пропущенным мячом мне показалось, что бросили дальнего игрока без опеки. Все сконцентрировались на простреле. Я тоже на него пошел, но столкнулся с игроком, а мяч докатился до дальней штанги. Надо было срывать атаку в центре, ведь шла последняя минута.

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Все комментарии
Atist
Atist
   37 / 808
сегодня в 00:37
Проигрывать Нефтчи на своем поле стыдно.
minai
minai
   135 / 808
вчера в 23:49
Ошибка это участие Арсенала в ЛЕ.
Bazuka-Limon
Bazuka-Limon
   552 / 808
вчера в 23:45
Нефтчи вполне европейская команда - там азиков всего штуки 3-4.так что 0-1 вполне хороший результат для так называемых "канониров"
alex074
alex074 ответил За адекватность
   210 / 808
вчера в 23:17
Приветствую. Да там то и усиливать некем было. Состав запасных гляньте, кто более менее мог усилить вышли, ну а сыграли как и остальные, на отъ...сь.
Добрый вечер. Согласен, скамеечка короткая и к тому же есть травмированные. Но наносить удары по воротам это не мешает, к тому же исполнителей предостаточно: Ткачёв, Горбатенко, Чаушич, Григолава в конце концов. Но они не били по воротам и это удручает...
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
вчера в 23:07
Левашов. Показа.ть ему матч и дать прочитать эту его ахинею
За адекватность
За адекватность ответил alex074
   97 / 808
вчера в 23:05
Ну и что, что провели на половине поля Нефчи? Во-первых счёт на табло 0:1 и это на домашней арене, а во-вторых в створ попало только 3 удара за матч. Вообще не били по воротам, а без ударов не будет голов...Куда смотрит тренерский штаб. И вообще, замены не усилили игру, а только ослабили. ПОЗОР!!!!
Приветствую. Да там то и усиливать некем было. Состав запасных гляньте, кто более менее мог усилить вышли, ну а сыграли как и остальные, на отъ...сь.
alex074
alex074
   210 / 808
вчера в 23:01
Ну и что, что провели на половине поля Нефчи? Во-первых счёт на табло 0:1 и это на домашней арене, а во-вторых в створ попало только 3 удара за матч. Вообще не били по воротам, а без ударов не будет голов...Куда смотрит тренерский штаб. И вообще, замены не усилили игру, а только ослабили. ПОЗОР!!!!
nnb199O
nnb199O
   309 / 808
вчера в 22:54
Просто это не ваш уровень и турнир.
CSKA2012
CSKA2012
   142 / 808
вчера в 22:49
Нефчи надо проходить, где чемпионат Азербайджана где России , только евро очки промаргаем с этим арсеналом...
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