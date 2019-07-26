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Созин: «Речь Шалимова - только злоба и неприкрытая зависть»

вчера, 15:22

Член комитета по этике РФС Андрей Созин осудил экс-тренера «Краснодара» Игоря Шалимова за его скандальное высказывание в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова

Устраивать такой сыр-бор в день памяти одного из лучших футболистов в истории России и «Спартака» — низко и подло. Речь Шалимова — только злоба и неприкрытая зависть. Ничего плохого Кононов не сказал. Я молю бога, чтобы Кононов и «Спартак» не вступали в публичную перепалку, чтобы этот беспредел закончился. 

Я слышал, что говорят о Фёдоре Черенкове. Уверен, что ему самому это вообще не понравилось бы. В его день рождения на его могиле человек пытается выяснить отношения в публичном пространстве, тем более с такими непотребными словами. У меня нет ни одного слова в поддержку Шалимова. Устроили в такой день танцы на костях и публичное ток-шоу! Надеюсь, что в «Спартаке» люди поймут, что эта не та причина, чтобы вступать в перепалку и отвечать Шалимову.

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pomor45
pomor45
   100 / 815
вчера в 21:44
И вот эта подколодная змея столько лет грелась за пазухой Кононова в Краснодаре, а затем пожинала плоды его трудов. Этот подписант письма 14-ти так горбат, что его и могила не исправит.
Novograd
Novograd
вчера в 21:23
на 94 как то дно не интересует
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров
   583 / 815
вчера в 20:26
Правильно, в игнор шалимова!
RamonCSKA
RamonCSKA
   45 / 815
вчера в 20:23
    Шуnя771
    Шуnя771
       42 / 815
    вчера в 20:16
    Не стоит Шалимов такого внимания...
    А его деяния видели намедни в одной из южных команд...)
    Сп62
    Сп62
       172 / 815
    вчера в 19:49
    Здесь на ветке, к сожалнию, тоже много шалимовых находится.
    Заратустра
    Заратустра
       132 / 815
    вчера в 18:48
      Михаил Полунин
      Михаил Полунин
         578 / 815
      вчера в 18:01
      Человек откровенно и эмоционально выразил свое мнение...Причем, личное.

      А политкорректные сразу взялись за семантический анализ...

      Говорили, как о живом... Но причем здесь День рождения, который раз в году...Жизнь с него начинается, но у всех есть День ..., которым заканчивается земной путь.

      Считаю, что все нормально: один ляпнул, другой не сдержался....Да, и Бог с ними....

      Жизнь продолжается. Обсуждать нечего.


      Считаю, надо забыть сей рабочий момент...
      sten312
      sten312
         438 / 815
      вчера в 17:44
      Ну поставьте Игорька ,наконец,главным тренером в спартак,хотелось бы увидеть пресловутых в пердиве.
      ХУБУЛ
      ХУБУЛ
         226 / 815
      вчера в 17:42
      Что они опять там насвинячили.
      papic337
      papic337 ответил drug01
         545 / 815
      вчера в 17:31
      Шалимов заслужил желтую карточку....
      Красную! Лет так на 10.
      Kresi frok
      Kresi frok
         238 / 815
      вчера в 17:30
        drug01
        drug01
           105 / 815
        вчера в 17:15
        Шалимов заслужил желтую карточку....
        clop
        clop
           225 / 815
        вчера в 17:05
        Спартаковское воспитание Шалимова дает о себе знать :))
        Кстати, если кто не в курсе, то Шалимов продолжает отжигать в Инстаграме. Наберите в поисковике:
        "Шалимов вступил в конфликт с фейковым аккаунтом Кононова в «Инстаграме»"
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
           72 / 815
        вчера в 16:47
        Вечные заговоры у Игорька и бестактность по отношении к людем. Мерзко... если не сказать больше.
        RIR68
        RIR68
           73 / 815
        вчера в 16:33
        нельзя расформировывать спартак, как бы этого не хотелось! скучно будет)))
        d_fincher
        d_fincher
           78 / 815
        вчера в 16:26
        Шалимов пиарит себя на оговорке косноязычного Кононова. Хочет на его место. Выглядит мерзко.
        EAGinLE
        EAGinLE
           26 / 815
        вчера в 16:25
        Удачи Спартаку .
        Comdiv
        Comdiv
           23 / 815
        вчера в 16:17
        Стыдно, что в спартаке воспитывают всех в духе шалимова.
        Байкал-38
        Байкал-38
           11 / 815
        вчера в 16:14
        Думаю руководство Спартака адекватно воспримут данную ситуацию и заменят Кононова на Шалимова!!!
        А, что почему бы и нет, вполне в спартаковском духе последних двух десятилетий!!!
        морозз
        морозз
           17 / 815
        вчера в 15:54
        Шалимов хотел пиара, ну и понравиться красно белым фанам...думаю что получилось всё наоборот! Дурак он!
        КЭТиК
        КЭТиК
           146 / 815
        вчера в 15:51
        Ну теперь Шалимова полоскать начнут.
        311
        311
           39 / 815
        вчера в 15:49
        Опять свиньи свое грязное белье напоказ вытащили!)
        13 RUS
        13 RUS
           115 / 815
        вчера в 15:32
        Одно свинство... спартачи
        a3r3v3
        a3r3v3
           311 / 815
        вчера в 15:31
        Гнилая душонка
        Спагетти
        Спагетти
           314 / 815
        вчера в 15:30
        О боже да всем нас рать!!!)))
        beefs
        beefs
           74 / 815
        вчера в 15:30
        Да, вот это договорились, а ведь работали в одной команде...
        FROLL 001
        FROLL 001
           4 / 815
        вчера в 15:30
        Это не злоба, а правда жизни. Гыгыгы
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик
           6 / 815
        вчера в 15:28
        Сейчас Игорек и этого члена по этике отчехвостит)))
        particular
        particular
           7 / 815
        вчера в 15:27
        Шалимов, в бытность тренером, ближе к выдворению из Краснодара, наслушался в свой адрес заслуженных задушевных реплик... Вот и прёт его к месту и не к месту...
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