Созин: «Речь Шалимова - только злоба и неприкрытая зависть»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин осудил экс-тренера «Краснодара» Игоря Шалимова за его скандальное высказывание в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова.
Устраивать такой сыр-бор в день памяти одного из лучших футболистов в истории России и «Спартака» — низко и подло. Речь Шалимова — только злоба и неприкрытая зависть. Ничего плохого Кононов не сказал. Я молю бога, чтобы Кононов и «Спартак» не вступали в публичную перепалку, чтобы этот беспредел закончился.
Я слышал, что говорят о Фёдоре Черенкове. Уверен, что ему самому это вообще не понравилось бы. В его день рождения на его могиле человек пытается выяснить отношения в публичном пространстве, тем более с такими непотребными словами. У меня нет ни одного слова в поддержку Шалимова. Устроили в такой день танцы на костях и публичное ток-шоу! Надеюсь, что в «Спартаке» люди поймут, что эта не та причина, чтобы вступать в перепалку и отвечать Шалимову.
А его деяния видели намедни в одной из южных команд...)
А его деяния видели намедни в одной из южных команд...)
А политкорректные сразу взялись за семантический анализ...
Говорили, как о живом... Но причем здесь День рождения, который раз в году...Жизнь с него начинается, но у всех есть День ..., которым заканчивается земной путь.
Считаю, что все нормально: один ляпнул, другой не сдержался....Да, и Бог с ними....
Жизнь продолжается. Обсуждать нечего.
Считаю, надо забыть сей рабочий момент...
А политкорректные сразу взялись за семантический анализ...
Говорили, как о живом... Но причем здесь День рождения, который раз в году...Жизнь с него начинается, но у всех есть День ..., которым заканчивается земной путь.
Считаю, что все нормально: один ляпнул, другой не сдержался....Да, и Бог с ними....
Жизнь продолжается. Обсуждать нечего.
Считаю, надо забыть сей рабочий момент...
Кстати, если кто не в курсе, то Шалимов продолжает отжигать в Инстаграме. Наберите в поисковике:
"Шалимов вступил в конфликт с фейковым аккаунтом Кононова в «Инстаграме»"
Кстати, если кто не в курсе, то Шалимов продолжает отжигать в Инстаграме. Наберите в поисковике:
"Шалимов вступил в конфликт с фейковым аккаунтом Кононова в «Инстаграме»"
А, что почему бы и нет, вполне в спартаковском духе последних двух десятилетий!!!
А, что почему бы и нет, вполне в спартаковском духе последних двух десятилетий!!!