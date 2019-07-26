Бышовец: «Есть ли у Глушакова моральное право обвинять Карреру?»

Бывший наставник «Локомотива» поддержал экс-тренера «Спартака» , у которого в прошлом случился конфликт с хавбеком .

Я с Глушаковым говорил на эту тему. Спросил: «А при ком ты стал чемпионом и лучшим игроком?» При Массимо Каррере! Так есть ли у него моральное право говорить, какой он тренер? Глушаков считает, что это тренер не европейского уровня. Задаю снова вопрос: «А ты игрок какого уровня? Европейского?» Денис отвечает: «Нет». Видишь, а при нем ты стал лучшим. К тому же есть еще и этика. Еще по Библии: ученик всегда ниже, чем учитель.