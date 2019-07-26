ГлавнаяНовости

Бышовец: «Есть ли у Глушакова моральное право обвинять Карреру?»

вчера, 13:35

Бывший наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец поддержал экс-тренера «Спартака» Массимо Карреру, у которого в прошлом случился конфликт с хавбеком Денисом Глушаковым.

Я с Глушаковым говорил на эту тему. Спросил: «А при ком ты стал чемпионом и лучшим игроком?» При Массимо Каррере! Так есть ли у него моральное право говорить, какой он тренер? Глушаков считает, что это тренер не европейского уровня. Задаю снова вопрос: «А ты игрок какого уровня? Европейского?» Денис отвечает: «Нет». Видишь, а при нем ты стал лучшим. К тому же есть еще и этика. Еще по Библии: ученик всегда ниже, чем учитель.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Педро Роша: «Думаю, в „Крузейро“ у меня больше свободы, чем в „Спартаке“»
Сегодня, 02:14 Комментарии5
Селюк: «В следующем сезоне можно выпускать сразу 8 африканцев. Держитесь!»
Сегодня, 00:24 Комментарии13
Президент «Урала»: «Отрицательный опыт - тоже опыт»
Вчера, 23:44 Комментарии0
Рауш: «Во второй половине игры мы выкладываемся на 10-15 минут. Это опасно»
Вчера, 22:55 Комментарии0
Шунин: «Слухи об уходе Хохлова? Мне сложно что-то сказать»
Вчера, 22:52 Комментарии4
Хохлов: «Пусть болельщики тренера поливают, а команду поддерживают»
Вчера, 22:49 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   104 / 815
вчера в 16:41
    Swinsi
    Swinsi ответил Багров-брат
       188 / 815
    вчера в 16:32
    В чемпионстве на первом месте юбилей Симоняна! Карера хорошенько подыгрывал, А вот Дениска...? Спартак, - такой Спартак...)))
    Карера и был поставлен на юбилей Симоняна, своего бы потом осудили за рассказанную правду, а этого тихо убрали, чтобы никто ничего не знал.
    Багров-брат
    Багров-брат ответил PATRIOT1965
       127 / 815
    вчера в 15:34
    Если бы Федун мог рассказать о чемпионстве.Каррера и Глушаков отпали бы.))))
    В чемпионстве на первом месте юбилей Симоняна! Карера хорошенько подыгрывал, А вот Дениска...? Спартак, - такой Спартак...)))
    Swinsi
    Swinsi
       188 / 815
    вчера в 15:29
    Бышовец такая же гадина, как и глушаков, ему ли рот раззевать.
    beloff
    beloff ответил Dominators
       212 / 815
    вчера в 15:00
    Трудно даже себе представить сколько лайков поставил Глушаков Шалимову , за критику Пиджака .
    ему надо было обращаться к местным бакланам-клоноводам, они любители создавать клонов. Лайков было очень много
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       97 / 815
    вчера в 14:38
    Если бы Федун мог рассказать о чемпионстве.Каррера и Глушаков отпали бы.))))
    Youngberg
    Youngberg
       113 / 815
    вчера в 14:18
    Карреры давно нет в Спартаке, к сожалению для Спартака. Глушаков играет в Ахмате. Когда нет настоящего, своим прошлым особо гордится не приходится, тогда Бышовцу приходится пиарится на чужом прошлом
    ermak6848
    ermak6848
       183 / 815
    вчера в 14:17
    у всех есть право говорить, что угодно
    Анатолий просто фэйканул - напомнил о себе любимом...
    LOpp
    LOpp
       15 / 815
    вчера в 14:16
    Бышовец мудрый дедок.
    Все правильно сказал Глушаку.
    поймет ли это Денис?
    сомневаюсь.
    потому-что "Можно вывезти девушку из деревни, а деревню из девушки не вывести никогда"
    cska plus
    cska plus
       13 / 815
    вчера в 14:14
    Чё то сегодня Толи очень много даже если он кроет губошлёпа.
    Caniggia
    Caniggia
       28 / 815
    вчера в 14:14
    Может у Глушака и есть право высказаться о Каррере, но то что он сказал, характеризует его, как неадекватного и недалёкого типа. С высоты своих лет, Бышовец аргументированно, смачно и грамотно разбил вдрызг этого малолетку и аморала Глушака.
    pomor45
    pomor45
       100 / 815
    вчера в 14:11
    Нет резона уделять столько внимания высказываниям игрока неевропейского уровня о тренере неевропейского уровня.
    drug01
    drug01
       105 / 815
    вчера в 14:01
    Нет!!!!
    112910415
    112910415
       79 / 815
    вчера в 13:57
    есть у Глушакова это моральное право, есть !
    а у множества других людей есть моральное право отвернуться от этого Глушакова и не интересоваться его мыслями, чувствами, правами !
    За адекватность
    За адекватность
       63 / 815
    вчера в 13:53
    Какая душещипательная беседа. " Ты понял меня, мой юный падован? Да магистр Йода" И все равно перешел на темную сторону силы. А если серьезно, то чего уже прошлое ворошить.
    Dominators
    Dominators
       69 / 815
    вчера в 13:52
    Трудно даже себе представить сколько лайков поставил Глушаков Шалимову , за критику Пиджака .
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       159 / 815
    вчера в 13:46
    Денис прав! Просто карере повезло, что федун раскошелился на юбилей симоняна
    С детства за Тун
    С детства за Тун
       12 / 815
    вчера в 13:38
    Глушаков прав.
    Европейский уровень итальянского физрука - 0:7, теперь даже в итальянский пердив не берут.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       6 / 815
    вчера в 13:38
    Светоч вразумляет заблудшую свинью, прямо библейский сюжет)
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       189 / 815
    вчера в 13:37
    Какая Библия ? Дениска букварь скурил за месяц, а он - Библия !
    Шуnя771
    Шуnя771
       42 / 815
    вчера в 13:37
    А Анатоль прав!
    Прям респект ему))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100