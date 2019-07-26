Бышовец: «Есть ли у Глушакова моральное право обвинять Карреру?»

Бывший наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец поддержал экс-тренера «Спартака» Массимо Карреру, у которого в прошлом случился конфликт с хавбеком Денисом Глушаковым.
Я с Глушаковым говорил на эту тему. Спросил: «А при ком ты стал чемпионом и лучшим игроком?» При Массимо Каррере! Так есть ли у него моральное право говорить, какой он тренер? Глушаков считает, что это тренер не европейского уровня. Задаю снова вопрос: «А ты игрок какого уровня? Европейского?» Денис отвечает: «Нет». Видишь, а при нем ты стал лучшим. К тому же есть еще и этика. Еще по Библии: ученик всегда ниже, чем учитель.
Анатолий просто фэйканул - напомнил о себе любимом...
Анатолий просто фэйканул - напомнил о себе любимом...
Все правильно сказал Глушаку.
поймет ли это Денис?
сомневаюсь.
потому-что "Можно вывезти девушку из деревни, а деревню из девушки не вывести никогда"
Все правильно сказал Глушаку.
поймет ли это Денис?
сомневаюсь.
потому-что "Можно вывезти девушку из деревни, а деревню из девушки не вывести никогда"
а у множества других людей есть моральное право отвернуться от этого Глушакова и не интересоваться его мыслями, чувствами, правами !
а у множества других людей есть моральное право отвернуться от этого Глушакова и не интересоваться его мыслями, чувствами, правами !
Европейский уровень итальянского физрука - 0:7, теперь даже в итальянский пердив не берут.
Европейский уровень итальянского физрука - 0:7, теперь даже в итальянский пердив не берут.
Прям респект ему))
Прям респект ему))