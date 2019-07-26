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Бышовец объяснил, почему не ходит на домашние матчи ЦСКА

вчера, 12:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец не пойдет на матч москвичей против ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ.

С тех пор, как не стало Михаила Танича и Виктора Тихонова, я практически не хожу на домашние матчи ЦСКА. Даже ради встречи с Натальей Селезневой, которая всегда очень нежно меня приветствует. Танич всегда мучился вопросом: «Толечка, не могу понять, почему ты не работаешь?» А я ему приводил афоризм: «Играть чужие роли мне не престало. Лучше быть самим собой, чем кем попало»

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   9 / 815
вчера в 22:20
По сравнению со мной ты вообще юный. Представь себе я первый раз на футболе с отцом был на игре ЦДКА - команда г. Калинина ( кубок СССР). Найди в архивах (подсказывать не буду), какой это был год и поймешь , что ты совсем молодой. Кстати напомню тебе, что была переигровка того матча пл инициативе Аркадьева. Вот с тех пор я за ЦДКА - ЦСК МО - ЦСКА. Так что по стажу боления за ЦСКА даже Дед мне уступает. Вот так то дружище.!!!
Офигеть!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   117 / 815
вчера в 21:19
Ага, совсем молодой. Я прекрасно помню всю эту заварушку , но то что диктовал сам Толя, не помню. Помню , что Толик все время хранил молчание. Поганая история и Бышевцу по гроб жизни не отмыться, как и Шалимову с К*!!!
По сравнению со мной ты вообще юный. Представь себе я первый раз на футболе с отцом был на игре ЦДКА - команда г. Калинина ( кубок СССР). Найди в архивах (подсказывать не буду), какой это был год и поймешь , что ты совсем молодой. Кстати напомню тебе, что была переигровка того матча пл инициативе Аркадьева. Вот с тех пор я за ЦДКА - ЦСК МО - ЦСКА. Так что по стажу боления за ЦСКА даже Дед мне уступает. Вот так то дружище.!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   9 / 815
вчера в 18:16
Сразу видно, что ты еще молодой. Об этом в те года говорили на каждом шагу. Кроме Бышовца, которого Шалимов и Ко сразу же попросили назначить на должность тренера, там еще руку приложил и алкаш Романцев. Так , что их моральный облик, мягко говоря запятнан и очень сильно.
Ага, совсем молодой. Я прекрасно помню всю эту заварушку , но то что диктовал сам Толя, не помню. Помню , что Толик все время хранил молчание. Поганая история и Бышевцу по гроб жизни не отмыться, как и Шалимову с К*!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   117 / 815
вчера в 17:23
Ну, тогда тем более ему нечего делать на стадионе ЦСКА. Про то что сам письмо диктовал, я ей богу не знал. Г@.....юк с большой буквы!!!
Сразу видно, что ты еще молодой. Об этом в те года говорили на каждом шагу. Кроме Бышовца, которого Шалимов и Ко сразу же попросили назначить на должность тренера, там еще руку приложил и алкаш Романцев. Так , что их моральный облик, мягко говоря запятнан и очень сильно.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Байкал-38
   9 / 815
вчера в 17:11
Бышовец как раз и был идёйным вдохновителем этого письма! Вот отрывок из интервью Олега Саленко в 2013 году. Олег Саленко: «Письмо 14-ти» диктовал Бышовец .......Кстати, в 1994 году Бышовец снова захотел вернуть себе сборную. - Вы имеете в виду памятное «письмо четырнадцати»? - Конечно. - Правда, что оно подписывалось под его диктовку? - Да. Мы потом с Колосковым часто разговаривали на эту тему. Молодец Вячеслав Иванович, что отстоял Садырина! - А кто, если не секрет, писал письмо под диктовку Бышовца и являлся передаточным звеном? - Я думаю, что не стоит об этом говорить. Умные люди знают, кто это был. Моя подпись означала согласие с первыми двумя пунктами, а затем я сказал, что против Павла Фёдоровича я не пойду, и первым отозвал свою подпись… Хоть Саленко не назвал имён футболистов, хотя все знают, что Шалимов был человеком Бышовца и подговаривал остальных. Так, что он не мог вступиться за Садырина он наоборот его "топил". Борис Игнатьев: У Бышовца был зуд. Он метил на живое место Садырина. Вячеслав Колосков: "Назначение Бышовца в сборную лоббировали три вице-премьера"
Ну, тогда тем более ему нечего делать на стадионе ЦСКА. Про то что сам письмо диктовал, я ей богу не знал.
Г@.....юк с большой буквы!!!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   263 / 815
вчера в 16:03
Ерунду какую то ответил.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Leha-ha50
   11 / 815
вчера в 15:59
Никогда не простим!!! Даже если Толик не знал о письме, он мог погасить уже разгоревшийся конфликт, но он хранил упорное молчание, хотел на чужом горбу в рай въехать. Был бы порядочным, вступился бы за коллегу и приструнил бы смутьянов, но не захотел!!! Шалимов вон теперь по его стопам пошел, только уже открыто гнобит коллегу, не имея на то никаких оснований и прав!!!
Бышовец как раз и был идёйным вдохновителем этого письма! Вот отрывок из интервью Олега Саленко в 2013 году.

Олег Саленко: «Письмо 14-ти» диктовал Бышовец
.......Кстати, в 1994 году Бышовец снова захотел вернуть себе сборную.

- Вы имеете в виду памятное «письмо четырнадцати»?

- Конечно.

- Правда, что оно подписывалось под его диктовку?

- Да. Мы потом с Колосковым часто разговаривали на эту тему. Молодец Вячеслав Иванович, что отстоял Садырина!

- А кто, если не секрет, писал письмо под диктовку Бышовца и являлся передаточным звеном?

- Я думаю, что не стоит об этом говорить. Умные люди знают, кто это был. Моя подпись означала согласие с первыми двумя пунктами, а затем я сказал, что против Павла Фёдоровича я не пойду, и первым отозвал свою подпись…




Хоть Саленко не назвал имён футболистов, хотя все знают, что Шалимов был человеком Бышовца и подговаривал остальных.
Так, что он не мог вступиться за Садырина он наоборот его "топил".
Борис Игнатьев: У Бышовца был зуд. Он метил на живое место Садырина.
Вячеслав Колосков: "Назначение Бышовца в сборную лоббировали три вице-премьера"
VIPded
VIPded
   52 / 815
вчера в 15:52
Нефик этому ... там воздух портить...(((
Багров-брат
Багров-брат
   127 / 815
вчера в 15:39
Просто Бышовец примерил костюмчик "Звезды", и понял, что не ходить на матчи надо, а выходить, чтобы показать себя и сделать пиар-сессию.
Появилась у нас такая ПОПУлярная профессия - ЗВЕЗДА, сидящая на верхушке новогодней ёлки...)))
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 815
вчера в 14:45
Пургу какую-то несет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Байкал-38
   9 / 815
вчера в 14:35
«Играть чужие роли мне не престало. Лучше быть самим собой, чем кем попало» А как эта иуда подговорила Шалимова написать "Письмо четырнадцати", что бы занять место Павла Садырина, неужели забыла? Бышевец никчёмный человек, где он там везде скандалы, интриги. Болельщики ЦСКА и Зенита точно этой 75 Садырина не простят!
Никогда не простим!!! Даже если Толик не знал о письме, он мог погасить уже разгоревшийся конфликт, но он хранил упорное молчание, хотел на чужом горбу в рай въехать. Был бы порядочным, вступился бы за коллегу и приструнил бы смутьянов, но не захотел!!!
Шалимов вон теперь по его стопам пошел, только уже открыто гнобит коллегу, не имея на то никаких оснований и прав!!!
Морозовский
Морозовский
   3 / 815
вчера в 14:28
На договорняки и судейский произвол не ходит Анатоль!
beefs
beefs
   74 / 815
вчера в 14:16
Кто старое помянет, тому...
pomor45
pomor45
   100 / 815
вчера в 14:05
Видно мнение о самом себе у этого субъекта столь высоко, что все остальные уходят в категорию "кто попало".
mat73
mat73
   411 / 815
вчера в 13:51
"-Потому что туда почти никто не ходит, вот и я не хожу, зачем мне это?"
Caniggia
Caniggia
   28 / 815
вчера в 13:13
Бышовец кончился как тренер, после того, как ушёл ещё из негазового Питера в 1998, где за год слепил очень приличную команду из средних игроков, в сборную, с которой продул все 6 матчей, пока его оттуда не погнали ссаными тряпками. То ошибочное возвращение в сборную и стало началом падения по наклонной Бышовца, как специалиста.
cska plus
cska plus
   13 / 815
вчера в 13:00
Толю просто не пускают на стадион ЦСКА.
Байкал-38
Байкал-38
   11 / 815
вчера в 12:49
«Играть чужие роли мне не престало. Лучше быть самим собой, чем кем попало»

А как эта иуда подговорила Шалимова написать "Письмо четырнадцати", что бы занять место Павла Садырина, неужели забыла?
Бышевец никчёмный человек, где он там везде скандалы, интриги.
Болельщики ЦСКА и Зенита точно этой 75 Садырина не простят!
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