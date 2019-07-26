Бышовец объяснил, почему не ходит на домашние матчи ЦСКА

Бывший тренер «Локомотива» не пойдет на матч москвичей против ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ .

С тех пор, как не стало Михаила Танича и Виктора Тихонова, я практически не хожу на домашние матчи ЦСКА . Даже ради встречи с Натальей Селезневой, которая всегда очень нежно меня приветствует. Танич всегда мучился вопросом: «Толечка, не могу понять, почему ты не работаешь?» А я ему приводил афоризм: «Играть чужие роли мне не престало. Лучше быть самим собой, чем кем попало»