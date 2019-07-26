Бышовец объяснил, почему не ходит на домашние матчи ЦСКА

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец не пойдет на матч москвичей против ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ.
С тех пор, как не стало Михаила Танича и Виктора Тихонова, я практически не хожу на домашние матчи ЦСКА. Даже ради встречи с Натальей Селезневой, которая всегда очень нежно меня приветствует. Танич всегда мучился вопросом: «Толечка, не могу понять, почему ты не работаешь?» А я ему приводил афоризм: «Играть чужие роли мне не престало. Лучше быть самим собой, чем кем попало»
Г@.....юк с большой буквы!!!
Г@.....юк с большой буквы!!!
Олег Саленко: «Письмо 14-ти» диктовал Бышовец
.......Кстати, в 1994 году Бышовец снова захотел вернуть себе сборную.
- Вы имеете в виду памятное «письмо четырнадцати»?
- Конечно.
- Правда, что оно подписывалось под его диктовку?
- Да. Мы потом с Колосковым часто разговаривали на эту тему. Молодец Вячеслав Иванович, что отстоял Садырина!
- А кто, если не секрет, писал письмо под диктовку Бышовца и являлся передаточным звеном?
- Я думаю, что не стоит об этом говорить. Умные люди знают, кто это был. Моя подпись означала согласие с первыми двумя пунктами, а затем я сказал, что против Павла Фёдоровича я не пойду, и первым отозвал свою подпись…
Хоть Саленко не назвал имён футболистов, хотя все знают, что Шалимов был человеком Бышовца и подговаривал остальных.
Так, что он не мог вступиться за Садырина он наоборот его "топил".
Борис Игнатьев: У Бышовца был зуд. Он метил на живое место Садырина.
Вячеслав Колосков: "Назначение Бышовца в сборную лоббировали три вице-премьера"
Олег Саленко: «Письмо 14-ти» диктовал Бышовец
.......Кстати, в 1994 году Бышовец снова захотел вернуть себе сборную.
- Вы имеете в виду памятное «письмо четырнадцати»?
- Конечно.
- Правда, что оно подписывалось под его диктовку?
- Да. Мы потом с Колосковым часто разговаривали на эту тему. Молодец Вячеслав Иванович, что отстоял Садырина!
- А кто, если не секрет, писал письмо под диктовку Бышовца и являлся передаточным звеном?
- Я думаю, что не стоит об этом говорить. Умные люди знают, кто это был. Моя подпись означала согласие с первыми двумя пунктами, а затем я сказал, что против Павла Фёдоровича я не пойду, и первым отозвал свою подпись…
Хоть Саленко не назвал имён футболистов, хотя все знают, что Шалимов был человеком Бышовца и подговаривал остальных.
Так, что он не мог вступиться за Садырина он наоборот его "топил".
Борис Игнатьев: У Бышовца был зуд. Он метил на живое место Садырина.
Вячеслав Колосков: "Назначение Бышовца в сборную лоббировали три вице-премьера"
Появилась у нас такая ПОПУлярная профессия - ЗВЕЗДА, сидящая на верхушке новогодней ёлки...)))
Появилась у нас такая ПОПУлярная профессия - ЗВЕЗДА, сидящая на верхушке новогодней ёлки...)))
Шалимов вон теперь по его стопам пошел, только уже открыто гнобит коллегу, не имея на то никаких оснований и прав!!!
Шалимов вон теперь по его стопам пошел, только уже открыто гнобит коллегу, не имея на то никаких оснований и прав!!!
А как эта иуда подговорила Шалимова написать "Письмо четырнадцати", что бы занять место Павла Садырина, неужели забыла?
Бышевец никчёмный человек, где он там везде скандалы, интриги.
Болельщики ЦСКА и Зенита точно этой 75 Садырина не простят!
А как эта иуда подговорила Шалимова написать "Письмо четырнадцати", что бы занять место Павла Садырина, неужели забыла?
Бышевец никчёмный человек, где он там везде скандалы, интриги.
Болельщики ЦСКА и Зенита точно этой 75 Садырина не простят!