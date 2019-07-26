Дасаев: «Шалимову следует уважать Кононова»

Бывший вратарь «Спартака» прокомментировал слова экс-полузащитника «красно-белых» , который раскритиковал главного тренера москвичей .

Высказываться так, как сделал это Шалимов о Кононове, нельзя. Может, главный тренер сбился, не так что-то сказал, но он ведь говорил от души. Следует иметь уважение к человеку. Естественно, все мы там волновались. Очень трудно найти хорошие слова.

Шалимов всё что угодно может говорить по поводу того, что готов стать тренером «Спартака», но когда попадаешь в эту свару, дело совсем другое. Может, у него с Кононовым какие-то передряги были ещё в «Краснодаре», точно не знаю. Но Шалимов – солидный человек, он должен вести себя соответствующим образом.