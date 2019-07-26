Дасаев: «Шалимову следует уважать Кононова»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал слова экс-полузащитника «красно-белых» Игоря Шалимова, который раскритиковал главного тренера москвичей Олега Кононова.
Высказываться так, как сделал это Шалимов о Кононове, нельзя. Может, главный тренер сбился, не так что-то сказал, но он ведь говорил от души. Следует иметь уважение к человеку. Естественно, все мы там волновались. Очень трудно найти хорошие слова.
Шалимов всё что угодно может говорить по поводу того, что готов стать тренером «Спартака», но когда попадаешь в эту свару, дело совсем другое. Может, у него с Кононовым какие-то передряги были ещё в «Краснодаре», точно не знаю. Но Шалимов – солидный человек, он должен вести себя соответствующим образом.
шутка дня.
шутка дня.
Да Шалимов скорее всего перегнул палку и с этим нельзя не согласиться.
Да и ещё один вопрос, а с чего такие волнения, что можно было вместо памятной речи произнести тост с поздравлением днём рождения?
Значит прав получается Шалимов, Кононов не почтить память приходил, а пиариться с красивыми словами.
Сейчас будут препираться кто за, кто против, в итоге из памяти мастера устроили ток шоу и это ещё раз говорит, что сегодня из себя представляет Спартак.
Хоть бы имя Черенкова в этот позор не пихали. Свиньи одним словом!!!
Да Шалимов скорее всего перегнул палку и с этим нельзя не согласиться.
Да и ещё один вопрос, а с чего такие волнения, что можно было вместо памятной речи произнести тост с поздравлением днём рождения?
Значит прав получается Шалимов, Кононов не почтить память приходил, а пиариться с красивыми словами.
Сейчас будут препираться кто за, кто против, в итоге из памяти мастера устроили ток шоу и это ещё раз говорит, что сегодня из себя представляет Спартак.
Хоть бы имя Черенкова в этот позор не пихали. Свиньи одним словом!!!
Да прямо джентельмен.
Да прямо джентельмен.