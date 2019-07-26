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Дасаев: «Шалимову следует уважать Кононова»

вчера, 14:18

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал слова экс-полузащитника «красно-белых» Игоря Шалимова, который раскритиковал главного тренера москвичей Олега Кононова.

Высказываться так, как сделал это Шалимов о Кононове, нельзя. Может, главный тренер сбился, не так что-то сказал, но он ведь говорил от души. Следует иметь уважение к человеку. Естественно, все мы там волновались. Очень трудно найти хорошие слова.

Шалимов всё что угодно может говорить по поводу того, что готов стать тренером «Спартака», но когда попадаешь в эту свару, дело совсем другое. Может, у него с Кононовым какие-то передряги были ещё в «Краснодаре», точно не знаю. Но Шалимов – солидный человек, он должен вести себя соответствующим образом.

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Все комментарии
Swinsi
Swinsi
   188 / 815
вчера в 18:35
Шалимов был презираем болельщиками всех клубов в 90-е годы. Гниль из него так и не вышла.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 815
вчера в 17:20
    RIR68
    RIR68
       73 / 815
    вчера в 16:30
    шалимов – солидный человек

    шутка дня.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1 ответил Морозовский
       189 / 815
    вчера в 16:03
    Дасаев прав.
    Говорят они все правильно и красиво, и Дасаев , и Романцев. А вот поставить памятник другу - чего-то не хватает, то ли денег, то ли совести. Ладно Федун, с ним давно всем все ясно, но вы -то , друзья Федора, люди далеко не бедные.
    Garrincha58
    Garrincha58
       131 / 815
    вчера в 15:51
    свинство и неуважение приемлемо таким людям
    Багров-брат
    Багров-брат
       127 / 815
    вчера в 15:30
    Зачем Дасаеву эта тема. Ну, нормальный же мужик, и футболист был топовый. Эх, Спартак, - такой Спартак...)))
    Atist
    Atist
       32 / 815
    вчера в 15:25
    Передрязги в свином клубе продолжаются. В тарасовке футбола давно нет, одни скандал-шоу.
    pomor45
    pomor45 ответил Байкал-38
       100 / 815
    вчера в 15:05
    Дасаев какую то хрень сказал. Почему Шалимов должен уважать Кононова? Это уже право самого Шалимова, но никак ни желание Досаева. Да Шалимов скорее всего перегнул палку и с этим нельзя не согласиться. Да и ещё один вопрос, а с чего такие волнения, что можно было вместо памятной речи произнести тост с поздравлением днём рождения? Значит прав получается Шалимов, Кононов не почтить память приходил, а пиариться с красивыми словами. Сейчас будут препираться кто за, кто против, в итоге из памяти мастера устроили ток шоу и это ещё раз говорит, что сегодня из себя представляет Спартак. Хоть бы имя Черенкова в этот позор не пихали. Свиньи одним словом!!!
    Не стоило изначально порочить имя знаменитого гладиатора присвоением его московскому клубу. Имидж свиньи не только не был стёрт, а многократно усилился, и даже интеллигент Кононов преобразился в нём в свинью.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       171 / 815
    вчера в 15:01
    Для солидного человека Шалимов как то слишком часто попадает ногами в жир.
    pomor45
    pomor45
       100 / 815
    вчера в 15:00
    Всё, что угодно, только не солидный человек.
    Байкал-38
    Байкал-38
       11 / 815
    вчера в 14:46
    Дасаев какую то хрень сказал. Почему Шалимов должен уважать Кононова? Это уже право самого Шалимова, но никак ни желание Досаева.
    Да Шалимов скорее всего перегнул палку и с этим нельзя не согласиться.
    Да и ещё один вопрос, а с чего такие волнения, что можно было вместо памятной речи произнести тост с поздравлением днём рождения?
    Значит прав получается Шалимов, Кононов не почтить память приходил, а пиариться с красивыми словами.
    Сейчас будут препираться кто за, кто против, в итоге из памяти мастера устроили ток шоу и это ещё раз говорит, что сегодня из себя представляет Спартак.
    Хоть бы имя Черенкова в этот позор не пихали. Свиньи одним словом!!!
    minai
    minai
       101 / 815
    вчера в 14:43
    "Но Шалимов – солидный человек"
    Да прямо джентельмен.
    cska plus
    cska plus
       13 / 815
    вчера в 14:34
    Шаливов воспитан по свински, ничего удивительного.
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       71 / 815
    вчера в 14:34
    Шалимов красиво прошелся по никчемному пиджаку.
    Ravshan878
    Ravshan878
       19 / 815
    вчера в 14:28
    Ринат.Правду сказал. Культур мультур у татарина 0,000001 процентов не больше.Respect to Дасаев.And Spartacu.Феди мы помним и будем помнить.
    112910415
    112910415
       79 / 815
    вчера в 14:27
    Шалимов не должен хамить ... а уважать он никого не обязан
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 815
    вчера в 14:23
    Дасаев прав.
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