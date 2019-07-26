Бенито: «Никогда не видел Селюка, но он является моим агентом»

Полузащитник «Тамбова» Бенито рассказал о своем агенте. Дела игрока ведет известный менеджер Дмитрий Селюк.
Он сыграл очень важную роль в моей жизни, невероятно благодарен ему. Он никогда не видел мою игру вживую, Дмитрий полностью доверился отзыву Немако и с тех пор помогает мне. Затем он получал оценки от тренерского штаба из Молдавии и Узбекистана и продолжал находить варианты для меня. Также он следит за моей статистикой, некоторыми матчами.
Лично я его никогда не видел. Но он мой агент. Он же устроил меня в «Тамбов». В пятницу я сыграл против молодежки БАТЭ, в субботу — первая команда играла против них же. Тренер сказал, что я нужен, в итоге даже вышел на поле. После игры мне позвонил Селюк и сообщил, что ночью мне надо ехать в другой город, в расположение «Тамбова», который находился в Белоруссии на сборах.