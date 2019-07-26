Бенито: «Никогда не видел Селюка, но он является моим агентом»

Полузащитник «Тамбова» Бенито рассказал о своем агенте. Дела игрока ведет известный менеджер Дмитрий Селюк.

Он сыграл очень важную роль в моей жизни, невероятно благодарен ему. Он никогда не видел мою игру вживую, Дмитрий полностью доверился отзыву Немако и с тех пор помогает мне. Затем он получал оценки от тренерского штаба из Молдавии и Узбекистана и продолжал находить варианты для меня. Также он следит за моей статистикой, некоторыми матчами.