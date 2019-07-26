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Бенито: «Никогда не видел Селюка, но он является моим агентом»

вчера, 15:13

Полузащитник «Тамбова» Бенито рассказал о своем агенте. Дела игрока ведет известный менеджер Дмитрий Селюк.

Он сыграл очень важную роль в моей жизни, невероятно благодарен ему. Он никогда не видел мою игру вживую, Дмитрий полностью доверился отзыву Немако и с тех пор помогает мне. Затем он получал оценки от тренерского штаба из Молдавии и Узбекистана и продолжал находить варианты для меня. Также он следит за моей статистикой, некоторыми матчами.

Лично я его никогда не видел. Но он мой агент. Он же устроил меня в «Тамбов». В пятницу я сыграл против молодежки БАТЭ, в субботу — первая команда играла против них же. Тренер сказал, что я нужен, в итоге даже вышел на поле. После игры мне позвонил Селюк и сообщил, что ночью мне надо ехать в другой город, в расположение «Тамбова», который находился в Белоруссии на сборах.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 815
вчера в 16:25
Я никогда не видел ыселюка, но он мой работорговец...
Egorium
Egorium
   43 / 815
вчера в 16:21
Селюк темный агент темных игроков.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 815
вчера в 15:39
Бенито понравился, посмотрим , как у него дела дальше пойдут?!?
a3r3v3
a3r3v3 ответил Comdiv
   311 / 815
вчера в 15:33
Похоже на работорговлю.
Больше на проституцию
4RT
4RT
   140 / 815
вчера в 15:16
Его никто не видел,как деда Мороза
Comdiv
Comdiv
   23 / 815
вчера в 15:14
Похоже на работорговлю.
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