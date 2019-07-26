«Чего хочет „Спартак“ добиться с этим дебилом?» Шалимов vs Кононов

вчера, 13:30

Выступление Олега Кононова так не понравилось Игорю Шалимову, что тот оскорбил своего коллегу на своей страничке в «Инстаграме». «Соккер.ру» - об амбициях и уважении.

Из-за чего разгорелся скандал?

Вчера исполнилось 60 лет со дня рождения Федора Федоровича Черенкова, футболисты, тренерский штаб и ветераны «Спартака» посетили могилу прославленного спартаковца, почтили его память, было сказано много слов об ушедшей до срока Легенде. Держал речь и Олег Кононов, именно его слова и вызвали бурную реакцию Шалимова.

Игорь Михайлович на просторах интернета нашел такую интерпретацию:

Поздравляю Федора с 60-летием. Всех его друзей, всех болельщиков. Мы знаем какой игрок и человек… С днем рождения!

Этот пост Шалимов снабдил недвусмысленным комментарием:

Конечно, мощно поздравить Черенкова с днем рождения и юбилеем. Что «Спартак» хочет добиться с этим дебилом?

В комментариях у Шалимова уточнили, кого конкретно он имел в виду, и ответ не заставил себя долго ждать:

Это Олег. Только никому не говори!

Игорь Михайлович не стал давать задний ход и позже, когда ему позвонили и переспросили:

Люди ходят на кладбище, чтобы воздать дань памяти, а не произносят поздравительных речей. Человек умер. Хорошо, что долгих лет жизни не пожелал. Когда человек приходит на могилу, стараясь показать, что он в тренде, но не может подготовить нормальную речь, сказать простые человеческие слова, это о многом говорит. В частности, об уме говорящего. На мой взгляд, прийти и сказать у могилы умершего, что ты его поздравляешь с днем рождения – признак дебилизма. Такие слова – это важно. А когда говорят, что поздравляем с днем рождения, юбилеем – нонсенс для меня. Не могу представить, что приеду на могилу к своему отцу и скажу – с днем рождения, батя! Это же реально мрак какой-то. Как вы хотите, чтобы команда с таким тренером что-то выиграла?Я не говорю о Кононове как о тренере. Говорю как о человеке. Поражен таким тупизмом. Не могу представить, чтобы великим людям, связанным со «Спартаком», пришло в голову такое высказывание. Если вы не можете связать двух слов, в голове туман, то зачем ехать на публичное мероприятие?

За твердость позиции и готовность отвечать за сказанные где-то в интернете слова – респект, но он будет последним в адрес Шалимова в этой статье. Во-первых, не факт, что Кононов сказал именно так, как написано в источнике его оппонента. На официальном сайте «Спартака» речь Олега Георгиевича начинается с поздравления всех болельщиков и всех друзей Федора. На видео, которое опубликовал московский клуб, тренер говорит о таланте Черенкова. Возможно, что пресс-служба подкорректировала оплошность Кононова, но тогда нужно было отследить и тексты в других изданиях во избежание таких вот ситуаций.

Во-вторых, стоит признать, что Кононов – не великий мастер ораторского искусства, пожалуй, он действительно не вполне корректно сформулировал свои мысли, но получить за это клеймо дебила, причем не от злых школьников в комментариях, а от коллеги по цеху – по-моему, перебор. Огорчило, что часть болельщиков «Спартака» сугубо из-за личной неприязни к Кононову поддержала и даже продолжила оскорбительную риторику, которую задал Шалимов, но большинство спартаковцев, к их чести, ради справедливости выступили на стороне нелюбимого тренера. По крайней мере, осудили форму и место, где были высказаны претензии за неудачную, по мнению Шалимова, речь Кононова у могилы Черенкова.

Откуда ноги растут?

А еще можете представить, что такую оплошность допустил не Кононов, а Каррера. Сейчас вообще у спартаковцев вообще не существовало бы двух мнений, а страничка Шалимова была бы завалена недобрыми посланиями. Так что будьте справедливы вне зависимости от личных пристрастий. Хотя, оговорись подобным образом Каррера, скорее всего, Шалимов не стал бы называть его дебилом. Если изучить «инстаграм» Игоря Михайлович, то можно прийти к простому выводу: он поддерживает уже сложившийся тренд критики Кононова, придирается к любым его оплошностям и самонадеянно заявляет: «Думаю, что знаю, как наладить все по игре в „Спартаке“.

Здесь нужно обратиться к истории и вспомнить, что Шалимов уже однажды сменял Кононова на тренерском мостике другой команды – „Краснодара“, причем тогда он находился непосредственно в структуре клуба. Глядя на то, как Игорь Михайлович не стесняется выставлять коллегу в дурном свете на просторах интернета, невольно задумаешься об обстоятельствах его восхождения на тренерский мостик „быков“ три года назад. Пожалуй, на этом разговор можно заканчивать, а ниже будут приведены некоторые высказывания Игоря Михайловича Шалимова с его личной странички. Мнение можете составить сами.

О болельщиках:

„Спартак“ нуждается в поддержке настоящих болельщиков. Это те, кто с опытом! Щенки не могут управлять собаками! „Спартаку“ нужен „Спартак“, который встал и пошёл в атаку. Хочешь побеждать, не бойся проиграть!

О тренере, который нужен „Спартаку“:

Нужен свой по происхождению: Москва, „Спартак“. Стиль: атака. Но вы же все молчите. Что не так с Аленичевым и Карпиным? Аленичев – Великие Луки, Карпин - Нарва.

Об атакующем комбинационном футболе:

Я играл и тренировал этот футбол, у меня неплохо получалось год-два назад, а не 5-6 лет назад. Поэтому сегодня, на мой взгляд, для этого футбола важна схема 4-3-3 с расстоянием между игроками не больше 20 метров. Игроки должны вовремя открываться, чтобы удобно получить мяч и иметь продолжение вперёд. Принимать быстро решение, видеть адрес до получения мяча. Тогда будет быстрая игра, и сопернику будет тяжело. Нужны чёткие по силе и точные передачи. Часто на тренировке игроки этого не делают, а тренеры молчат. Если не уделять этому всему много внимания, ничего не будет. А дальше для этой игры очень важно, чтобы команда комфортно себя чувствовала без мяча (позиционная оборона, высокий прессинг, сразу отбор после потери мяча), так как чтобы играть в этот футбол, мяч должен быть у тебя. Эти две вещи не отделимы друг от друга. Нет ни одной команды, которая хорошо атакует позиционно, но не знает, как отобрать мяч, и даёт результат. А вот кто организован в обороне на своей половине, но слабо представляет, что делать с мячом, его часто добивается. Поэтому часто бывает тоскливо! Все это можно написать, показать, рассказать, а надо уметь тренировать. Думаю, проблема в этом.

О составе „Спартака“:

Я считаю, что в „Спартаке“ более-менее качественные игроки, речь не о них. Отбор начинается с нападающих. С „Сочи“ я так и не понял, кто должен атаковать центрального защитника, правого центрбека, левого центрбека. Кто должен играть с крайними защитниками. Чтобы быть агрессивным в отборе, надо многое чётко понимать. Отсюда команда без мяча, раздражается, теряет уверенность, тратит много лишних сил. Я смотрю футбол так: игрок получает мяч, есть ли у него адрес сыграть быстро? Если есть, то почему не играет, если нет, почему не открываются. Ощущение, что 70% передач делают между собой 4 защитника и Фернандо. А задача доставить мяч в зону между линией обороны и полузащиты и оттуда уже быстро завершить атаку. Мяч должен ходить очень быстро, меняя направления атак, ища этот коридор. Говорю только про атаку через центр. Для этого нападающие должны уметь в тесноте вовремя и правильно открыться, получить мяч, обыграть, отдать тонкий пас, пробить. И всё это для того, чтобы забить гол и выиграть. Кто-то это должен объяснять и тренировать так, чтобы всё это переносилось в игру.

И немного об уважении:

Ты не знаешь, что такое уважать себя. Ты просто чмо. Колосков и продажные журналисты убили великое поколение и породили таких, как ты. тебе повезло, что ты трус! Живи, и бог тебе судья, умник. А лучше для меня – умри.

Когда дадут поработать в Великой Команде?

Может быть, когда уберут Кононова! Надо просто поменять черно-зеленые цвета на красно-белые, и я вернусь домой.

Почему не получилось возглавить „Спартак-2“?

Каррера и Трабукки меня обос**лись. Дальше додумывайте про „Спартак-2“.

Эти сообщения Игорь Михайлович предпочел удалить. Но так уж получилось, что у нас остались скриншоты.

Как говорит наш герой: дальше додумывайте сами.