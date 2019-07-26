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Романцев: «Слова Шалимова оскорбительны»

вчера, 15:55

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев осудил экс-полузащитника «красно-белых» Игоря Шалимова, который скандально раскритиковал нынешнего главного тренера московской команды Олега Кононова.

Я знаю, что вчера на кладбище не только Олег Кононов, но и многие другие говорили о Черенкове как о живом человеке. Такие слова произнесли и Сергей Шавло, и друзья, одноклассники Федора, и священник. Ведь на самом деле: пока мы помним о нем, то обращаемся к нему так, словно он с нами по сей день. А забыть Федора невозможно!

А что касается слов Игоря Шалимова, то, на мой взгляд, они оскорбительны. И когда подобное звучит из уст бывшего игрока красно-белых, это огорчает вдвойне. К «Спартаку» всегда было приковано пристальное внимание, но в последнее время оно, к сожалению, носит какой-то скандальный характер. Давайте успокоимся и будем доказывать, что «Спартак» — это одна семья не на словах, а на деле, и объединимся в одно целое.

Даже когда у команды были очень непростые времена, когда она вылетала в первую лигу, болельщики всегда были рядом. Они поддерживали нас, и мы вставали с колен, были готовы на новые подвиги. А вот до оскорблений не доходило никогда…

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Все комментарии
Aчиститель
Aчиститель
   164 / 815
вчера в 18:30
Слова шалимова - слова истинного спартача.
Морозовский
Морозовский
   3 / 815
вчера в 18:12
Романцев прав.
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   578 / 815
вчера в 17:50
Это эмоции, но первая мысль часто бывает верной....

Спартак, Спартак....
minai
minai
   101 / 815
вчера в 17:34
Он бы ещё спел: С Днём Рождения
Удачи, радости, веселия !
mihaluch
mihaluch
   66 / 815
вчера в 17:16
Немного переинача Маяковского можно сказать о Черенкове:"Федя и теперь живее всех всех живых. Наша сила, знание и оружие".
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   171 / 815
вчера в 17:09
Шалимов очевидно считает что его коренного спартаковца прокинули не дав потренировать даже Спартак-2. Наверное забыл как сам в 91-м кинул Спартак посреди сезона несмотря на просьбу Романцева.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   104 / 815
вчера в 16:37
Кононов тоже тот еще дурачок - поздравлять с днем рождения... Хотя Шалимов это вообще за рамками
Omaxa
Omaxa
   53 / 815
вчера в 16:36
Слова, достойные свиного выкормыша.
mars6791
mars6791
   369 / 815
вчера в 16:30
Да некрасиво.
Bладимиp
Bладимиp
   27 / 815
вчера в 16:23
Романцев породил этого урода.
Ладожский
Ладожский
   18 / 815
вчера в 16:15
Такие, как Шалимов, не должны быть в футболе. Тренерское сообщество должно принять свое решение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 815
вчера в 16:15
Жду выступления повара и Панова.
Ну, и Рейнгольд тоже насмешит...
Ко Чегара
Ко Чегара
   120 / 815
вчера в 16:01
Видимо у Шалимова какие то терки с Кононовым еще с Краснодара.
Обида,что Кононов в Спартаке,а он не у дел в итоге.
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