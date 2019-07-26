Романцев: «Слова Шалимова оскорбительны»

Бывший тренер «Спартака» осудил экс-полузащитника «красно-белых» , который скандально раскритиковал нынешнего главного тренера московской команды .

Я знаю, что вчера на кладбище не только Олег Кононов, но и многие другие говорили о Черенкове как о живом человеке. Такие слова произнесли и Сергей Шавло, и друзья, одноклассники Федора, и священник. Ведь на самом деле: пока мы помним о нем, то обращаемся к нему так, словно он с нами по сей день. А забыть Федора невозможно!

А что касается слов Игоря Шалимова, то, на мой взгляд, они оскорбительны. И когда подобное звучит из уст бывшего игрока красно-белых, это огорчает вдвойне. К «Спартаку» всегда было приковано пристальное внимание, но в последнее время оно, к сожалению, носит какой-то скандальный характер. Давайте успокоимся и будем доказывать, что «Спартак» — это одна семья не на словах, а на деле, и объединимся в одно целое.

Даже когда у команды были очень непростые времена, когда она вылетала в первую лигу, болельщики всегда были рядом. Они поддерживали нас, и мы вставали с колен, были готовы на новые подвиги. А вот до оскорблений не доходило никогда…