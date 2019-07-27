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«Уфа» на домашнем поле переиграла «Крылья Советов»

сегодня, 15:56
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«Уфа» переиграла «Крылья Советов» в матче 3-го тура РПЛ.

Уфа, стадион «Нефтяник»

«Уфа» - «Крылья Советов» - 2:1 (2:1)
Голы: Фомин 21, Полуяхтов 33 (автогол) - Мияилович 25

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Емельянов 82), Козлов (Бизяк 74), Слай (Гиоргобиани 90+4).
Главный тренер: Евсеев Вадим.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Канунников 70), Комбаров, Полуяхтов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Мияилович, Гынсарь (Радонич 74), Соболев (Голенков 84).
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Пуцко 51, Полуяхтов 57, Соболев 60.

Судья: Казарцев Василий.

В другом матче тура «Динамо» одержало победу над «Уралом».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 836
сегодня в 23:07
КС что то в первом туре... Косяк, но не припомню какой...
kastites
kastites
   121 / 836
сегодня в 21:28
Жаль КС
beefs
beefs
   72 / 836
сегодня в 19:51
Уфа забрала свои 3 балла...
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил mangoх12
   64 / 836
сегодня в 18:36
Не заиграл у нас... В аренде в Ниж Новгороде был.) Вообщем потихоньку внедряем своих;)
Виталий Козлов
Виталий Козлов
сегодня в 18:23
Божович прочь из крыльев,надоел стратег не доделанный,прочь из клуба.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Котэ в тельняжке
   127 / 836
сегодня в 18:21
Первый гол за Уфу забил воспитанник Краснодара!) Фомин))) Удачи ему и дальнейших успехов!)
обменятйе обратно на Стоцкого. Не губите молодого парня)))
Контуженый
Контуженый ответил Leha-ha50
   481 / 836
сегодня в 18:20
Уфу с первой, заслуженной победой!!! Соболев сегодня слабенько смотрелся, как впрочем и Комбаров.
А он, поди, ведёт уже переговоры с "Ювентусом" и "МЮ"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 836
сегодня в 18:16
Уфа красава!
Санчо Панса
Санчо Панса
   146 / 836
сегодня в 18:12
Уфимцы - молодцы! А у Божовича еще много работы. После победы над ЦСКА в первом круге он наверняка думал, что все будет идти как по маслу, но не тут то было)
нечитайло
нечитайло
   623 / 836
сегодня в 17:43
Похвально
itujan
itujan
   45 / 836
сегодня в 17:05
Уфу с победой!
Sergey Z
Sergey Z
   270 / 836
сегодня в 16:49
Уфимцев с победой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Конунг Рагнар
   19 / 836
сегодня в 16:40
КС еще не играли с питерским судейским проектом
Судейские скандалы разразились не из-за Зенита, а из-за другого клуба...
nikoladolgov
nikoladolgov
   176 / 836
сегодня в 16:36
Божовичу пора в Сербию, хватит уже народ дурить.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   165 / 836
сегодня в 16:36
ТБ в каждом матче Уфы! Кажется что это сон..Этой лиге нужно как можно больше евсеевых и парфеновых.
mangoх12
mangoх12 ответил Котэ в тельняжке
   26 / 836
сегодня в 16:33
Первый гол за Уфу забил воспитанник Краснодара!) Фомин))) Удачи ему и дальнейших успехов!)
Почему воспитаник не в Краснодаре ?)
dino-hsv
dino-hsv
   145 / 836
сегодня в 16:19
и кому цска проиграл....
КЭТиК
КЭТиК
   158 / 836
сегодня в 16:18
Важные очки в борьбе за выживание.
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   36 / 836
сегодня в 16:16
Самара отыграется над московскими клубами.
FA Premier Leagua
FA Premier Leagua
сегодня в 16:08
крылья начали сезон 2019/20 за здравие, продолжают за упокой
Пепс
Пепс
   306 / 836
сегодня в 16:05
Ну че Крылья со своим искрометным футболом ???? Видать опять нацелились в пердив ... Вперед че )))) Уфа с победой !!!!!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Ангел неБесГрешен
   117 / 836
сегодня в 16:05
После победы над кабинетными у Крыльев как то не попёрло...
КС еще не играли с питерским судейским проектом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 836
сегодня в 16:03
После победы над кабинетными у Крыльев как то не попёрло...
EAGinLE
EAGinLE
   29 / 836
сегодня в 16:02
С победой .
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   64 / 836
сегодня в 16:02
Первый гол за Уфу забил воспитанник Краснодара!) Фомин))) Удачи ему и дальнейших успехов!)
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 836
сегодня в 16:02
Уфу с первой, заслуженной победой!!!
Соболев сегодня слабенько смотрелся, как впрочем и Комбаров.
nautilus163
nautilus163
   168 / 836
сегодня в 16:01
Равная игра. Уфе повезло чуть больше! Радует хороший футбол, но не результат!
Caniggia
Caniggia
   27 / 836
сегодня в 16:00
На последних секундах Крылья простили, такой момент! С победой Уфу!
Serg3.12
Serg3.12
   21 / 836
сегодня в 16:00
Уфу с победой!
Гол отдайте Аликину
Comdiv
Comdiv
   24 / 836
сегодня в 15:59
Уфу с победой!
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