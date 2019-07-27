«Уфа» на домашнем поле переиграла «Крылья Советов»

«Уфа» переиграла «Крылья Советов» в матче 3-го тура РПЛ.
Уфа, стадион «Нефтяник»
«Уфа» - «Крылья Советов» - 2:1 (2:1)
Голы: Фомин 21, Полуяхтов 33 (автогол) - Мияилович 25
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Емельянов 82), Козлов (Бизяк 74), Слай (Гиоргобиани 90+4).
Главный тренер: Евсеев Вадим.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Канунников 70), Комбаров, Полуяхтов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Мияилович, Гынсарь (Радонич 74), Соболев (Голенков 84).
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Пуцко 51, Полуяхтов 57, Соболев 60.
Судья: Казарцев Василий.
В другом матче тура «Динамо» одержало победу над «Уралом».
Соболев сегодня слабенько смотрелся, как впрочем и Комбаров.
Соболев сегодня слабенько смотрелся, как впрочем и Комбаров.
Гол отдайте Аликину
Гол отдайте Аликину