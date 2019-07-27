«Атлетико» забил «Реалу» семь мячей. Коста оформил покер

«Атлетико» с неприличным счётом победил «Реал» в матче Международного Кубка чемпионов. Нападающий «матрасников» Диего Коста забил четыре мяча и получил красную карточку.
Нью-Йорк, стадион Мет Лайф
«Реал» - «Атлетико» - 3:7 (0:5)
Голы: Начо 60, Бензема 85 (пенальти), Х. Санчес 89 - Диего Коста 1, Жоау Фелиш 8, Корреа 19, Диего Коста 28, Диего Коста 45 (пенальти), Диего Коста 51, Витоло 70
«Реал»: Куртуа (Навас 46), Рамос (Х. Санчес 62), Марсело (Бэйл 62), Начо, Одриосола (Карвахаль 46), Модрич (Кубо 62), Кроос, Иско (Родриго 62), Азар (Де Ла Фуэнте 62), Йович (Бензема 30), Винисиус (Васкес 46).
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Атлетико»: Облак, Савич (Фелипе 66), Триппьер (Исаак 66), Эрмосо (Монтеро 67), Лоди (Монтеро 67), Сауль (Эррера 67), Коке (Льоренте 66), Лемар (Санабрия 67), Диего Коста, Жоау Фелиш (Витоло 67), Мората (Корреа 13 (Камельо 67)).
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Иско 31, Сауль 65, Начо 88
Удаления: Карвахаль 65, Диего Коста 65
В предыдущем матче «Реал» обыграл по пенальти лондонский «Арсенал».
Напомните им, что это товарняк с 11 заменами, а не ЛЧ
Лучше уж в предсезонке пропускать 7 и понять ошибки, чем каждый год позорно вылетать в плей офф ЛЧ наступая на одни и те же грабли :D
Напомните им, что это товарняк с 11 заменами, а не ЛЧ
Лучше уж в предсезонке пропускать 7 и понять ошибки, чем каждый год позорно вылетать в плей офф ЛЧ наступая на одни и те же грабли :D
Санга кстати как то признался, что у него несколько тысяч акков! Не знаю правда это или нет, но лично для меня это непостижимо. Это, что должно быть в голове, что бы иметь столько акков и ещё в добавок сам с собой разговаривать?! Возможно это уникумы.
А вычислять таких очень просто, они как бы не хотели замаскироваться, всё равно стилистику держат.
Санга кстати как то признался, что у него несколько тысяч акков! Не знаю правда это или нет, но лично для меня это непостижимо. Это, что должно быть в голове, что бы иметь столько акков и ещё в добавок сам с собой разговаривать?! Возможно это уникумы.
А вычислять таких очень просто, они как бы не хотели замаскироваться, всё равно стилистику держат.
К примеру князь, раньше на него вообще внимание не обращал, но с его стороны посыпались оскорбления и я внимательно посмотрел на него. Он заводит себе клоны разных команд и чемпионатов и начинает общаться (кстати не забывая себя лайкать), порой там такие дискуссии были, аж зачитаешься. Всё бы ничего было, но как то у князя забанили несколько акков и он видать запарившись начал с этих акков писать и требовать от своего имени снятия промки. Палево было конкретное. Ему уже некоторые с кем он "дружил" подобное предъявляли и не раз.
Кстати был прикол, когда он сам себе предъявы писал, видать маскировался, а в итоге правда открылась, что это его акки были.
Так, что самолайки это детсад, вот оно настоящее мастерство!!!
К примеру князь, раньше на него вообще внимание не обращал, но с его стороны посыпались оскорбления и я внимательно посмотрел на него. Он заводит себе клоны разных команд и чемпионатов и начинает общаться (кстати не забывая себя лайкать), порой там такие дискуссии были, аж зачитаешься. Всё бы ничего было, но как то у князя забанили несколько акков и он видать запарившись начал с этих акков писать и требовать от своего имени снятия промки. Палево было конкретное. Ему уже некоторые с кем он "дружил" подобное предъявляли и не раз.
Кстати был прикол, когда он сам себе предъявы писал, видать маскировался, а в итоге правда открылась, что это его акки были.
Так, что самолайки это детсад, вот оно настоящее мастерство!!!
Живи с этим.
Живи с этим.