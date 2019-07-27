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«Атлетико» забил «Реалу» семь мячей. Коста оформил покер

сегодня, 04:56
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«Атлетико» с неприличным счётом победил «Реал» в матче Международного Кубка чемпионов. Нападающий «матрасников» Диего Коста забил четыре мяча и получил красную карточку.

Нью-Йорк, стадион Мет Лайф

«Реал» - «Атлетико» - 3:7 (0:5)
Голы: Начо 60, Бензема 85 (пенальти), Х. Санчес 89 - Диего Коста 1, Жоау Фелиш 8, Корреа 19, Диего Коста 28, Диего Коста 45 (пенальти), Диего Коста 51, Витоло 70

«Реал»: Куртуа (Навас 46), Рамос (Х. Санчес 62), Марсело (Бэйл 62), Начо, Одриосола (Карвахаль 46), Модрич (Кубо 62), Кроос, Иско (Родриго 62), Азар (Де Ла Фуэнте 62), Йович (Бензема 30), Винисиус (Васкес 46).
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Атлетико»: Облак, Савич (Фелипе 66), Триппьер (Исаак 66), Эрмосо (Монтеро 67), Лоди (Монтеро 67), Сауль (Эррера 67), Коке (Льоренте 66), Лемар (Санабрия 67), Диего Коста, Жоау Фелиш (Витоло 67), Мората (Корреа 13 (Камельо 67)).
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Иско 31, Сауль 65, Начо 88

Удаления: Карвахаль 65, Диего Коста 65

В предыдущем матче «Реал» обыграл по пенальти лондонский «Арсенал».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   147 / 836
сегодня в 21:16
В предсезонных товарных матчах без четкого состава проиграли 7-3, ну пускай матрасные порадуются, Реал все одно стал сильнее в эту предсезонку, так что все будут решать официальные матчи.
Don trambon
Don trambon
   75 / 836
сегодня в 18:25
Ахахахахахахахахахахха ой мля)
serset
serset ответил Ruslik1982
   644 / 836
сегодня в 18:25
Зидан - даже не физрук, Реал играл на багаже Бенитеса и силе воле Роналду, а этот лысы чурбан просто топтал бровку
Неплохо так три сезона потоптал))
dok66
dok66
   486 / 836
сегодня в 18:21
Пускай товарный турнир , но так бездарно проигрывать ? Вель счет-то был 1-7 !
Санчо Панса
Санчо Панса
   146 / 836
сегодня в 18:14
Вы все видели сами! Так плохо мадридский Реал уже давно не играл... Надеюсь, что в официальных матчах подобного не повторится. А пока всех преданных болельщиков матрасников с заслуженной победой!
Димoн
Димoн ответил Байкал-38.
   255 / 836
сегодня в 16:43
Лайки ставить себе это ещё пол беды, некоторые умудряются сами с собой разговаривать. К примеру князь, раньше на него вообще внимание не обращал, но с его стороны посыпались оскорбления и я внимательно посмотрел на него. Он заводит себе клоны разных команд и чемпионатов и начинает общаться (кстати не забывая себя лайкать), порой там такие дискуссии были, аж зачитаешься. Всё бы ничего было, но как то у князя забанили несколько акков и он видать запарившись начал с этих акков писать и требовать от своего имени снятия промки. Палево было конкретное. Ему уже некоторые с кем он "дружил" подобное предъявляли и не раз. Кстати был прикол, когда он сам себе предъявы писал, видать маскировался, а в итоге правда открылась, что это его акки были. Так, что самолайки это детсад, вот оно настоящее мастерство!!!
клоном League1 нгу больше всего себя поддерживает лайками
Димoн
Димoн ответил Байкал-38.
   255 / 836
сегодня в 16:37
Лайки ставить себе это ещё пол беды, некоторые умудряются сами с собой разговаривать. К примеру князь, раньше на него вообще внимание не обращал, но с его стороны посыпались оскорбления и я внимательно посмотрел на него. Он заводит себе клоны разных команд и чемпионатов и начинает общаться (кстати не забывая себя лайкать), порой там такие дискуссии были, аж зачитаешься. Всё бы ничего было, но как то у князя забанили несколько акков и он видать запарившись начал с этих акков писать и требовать от своего имени снятия промки. Палево было конкретное. Ему уже некоторые с кем он "дружил" подобное предъявляли и не раз. Кстати был прикол, когда он сам себе предъявы писал, видать маскировался, а в итоге правда открылась, что это его акки были. Так, что самолайки это детсад, вот оно настоящее мастерство!!!
Тогда нгу мастер)) он постоянно сам с собою общается, его любимый клон для общения League1, вчера его спалили, сегодня он его спрятал))
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   335 / 836
сегодня в 16:37
Поздравляю Атлетико
Ко Чегара
Ко Чегара
   122 / 836
сегодня в 16:08
Матрасы сделали мой день)))
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   413 / 836
сегодня в 16:02
Успокойте каталанцев саратовских :D
Напомните им, что это товарняк с 11 заменами, а не ЛЧ

Лучше уж в предсезонке пропускать 7 и понять ошибки, чем каждый год позорно вылетать в плей офф ЛЧ наступая на одни и те же грабли :D
Байкал-38.
Байкал-38. ответил ErnestobossValverde
   484 / 836
сегодня в 15:40
Да, было такое у Князя, он этому научился у Насти и Андрея, то есть Ножницы и Тарова. Причем были и мужские (барс-ф) и женские (беладонна) и он общался сам с собой. У Ножницы тоже были мужские,она тоже общалась сама с собой бывало. Собственно это два самых первых многоаккаунтовых гигантов соккера, пока не пришел спартаковский парень с Кемерово,вечно недовольный всеми и вся.) И тут конечно усердию парня можно позавидовать, там было сотни три ,а то и более аккаунтов))))
    Шишанутый
    Шишанутый ответил allemz
       215 / 836
    сегодня в 15:31
    Пхаха, Зидан гений тренерского цеха!) Сколько уже поражений в предсезонке? Элементарно команду подготовить не в состоянии - это отсутствие четкой картины игры, тупые забеги с навесами, ноль тактических идей. О, да - Зидан стайл. Раньше игра Роналду кое-как компенсировала все эти недостатки "недофилософии", а сейчас тупо некому. С нетерпением жду начала сезона, когда его истинный уровень вылезит наружу и фаны Реала вместо обиды, примут эту горькую для них правду. Кто не согласен, поговорим в конце сезона.
    Посмотрим что ты скажеш когда Зидан возмет очередной ЛЧ! Опять судьями оправдыватся будеш или новый отмазку придумеш!!??
    ErnestobossValverde
    ErnestobossValverde ответил Байкал-38.
       733 / 836
    сегодня в 15:24
    Лайки ставить себе это ещё пол беды, некоторые умудряются сами с собой разговаривать. К примеру князь, раньше на него вообще внимание не обращал, но с его стороны посыпались оскорбления и я внимательно посмотрел на него. Он заводит себе клоны разных команд и чемпионатов и начинает общаться (кстати не забывая себя лайкать), порой там такие дискуссии были, аж зачитаешься. Всё бы ничего было, но как то у князя забанили несколько акков и он видать запарившись начал с этих акков писать и требовать от своего имени снятия промки. Палево было конкретное. Ему уже некоторые с кем он "дружил" подобное предъявляли и не раз. Кстати был прикол, когда он сам себе предъявы писал, видать маскировался, а в итоге правда открылась, что это его акки были. Так, что самолайки это детсад, вот оно настоящее мастерство!!!
    Да, было такое у Князя, он этому научился у Насти и Андрея, то есть Ножницы и Тарова. Причем были и мужские (барс-ф) и женские (беладонна) и он общался сам с собой. У Ножницы тоже были мужские,она тоже общалась сама с собой бывало. Собственно это два самых первых многоаккаунтовых гигантов соккера, пока не пришел спартаковский парень с Кемерово,вечно недовольный всеми и вся.) И тут конечно усердию парня можно позавидовать, там было сотни три ,а то и более аккаунтов))))
    Шишанутый
    Шишанутый ответил BarsfanBaku
       215 / 836
    сегодня в 15:19
    матч не смотрел , но интересно реал без вратаря играл чтоли ?
    С Дыркуа. Ну да, считай без вратаря!!
    Шишанутый
    Шишанутый
       215 / 836
    сегодня в 15:19
    Подумаеш товарняк. Поразвлекали америкосов обилеем мечей. Зидан сделает из него выводы и в чемпе уже порвет Атлетик!
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил Димoн
       484 / 836
    сегодня в 15:10
    Зачем ты сам себе лайки ставишь, вот это я хотел сказать Самооценку поднимаешь. Подымай, подымай)
    Лайки ставить себе это ещё пол беды, некоторые умудряются сами с собой разговаривать.
    К примеру князь, раньше на него вообще внимание не обращал, но с его стороны посыпались оскорбления и я внимательно посмотрел на него. Он заводит себе клоны разных команд и чемпионатов и начинает общаться (кстати не забывая себя лайкать), порой там такие дискуссии были, аж зачитаешься. Всё бы ничего было, но как то у князя забанили несколько акков и он видать запарившись начал с этих акков писать и требовать от своего имени снятия промки. Палево было конкретное. Ему уже некоторые с кем он "дружил" подобное предъявляли и не раз.
    Кстати был прикол, когда он сам себе предъявы писал, видать маскировался, а в итоге правда открылась, что это его акки были.
    Так, что самолайки это детсад, вот оно настоящее мастерство!!!
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       225 / 836
    сегодня в 15:05
    Зидан - даже не физрук, Реал играл на багаже Бенитеса и силе воле Роналду, а этот лысы чурбан просто топтал бровку
    ATG
    ATG
    сегодня в 14:21
    ахахахах уничтожили Реал в щепки )) где там азар был или ёвич, не видел его до травмы
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил Ми Ша
       94 / 836
    сегодня в 14:21
    Если бы он об этом не задумывался , то они бы как минимум искали подмену Казимиро , но этого нет . То что Зидан когда то это сделал , не говорит о том что он продолжит это делать . Он уже не раз пытался сделать из Крооса опорника
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       172 / 836
    сегодня в 13:59
    что это было вообще...утром увидев счет я подумал что это серия пенальти что ли была...Позор, пусть и товарка
    Ми Ша
    Ми Ша ответил allemz
       100 / 836
    сегодня в 13:51
    Поговорим)).
    Ми Ша
    Ми Ша ответил No problem
       100 / 836
    сегодня в 13:49
    Дружище, для одних был товарняк, а для других полноценный матч... Вернётся Каземиро с Вальверде и все нормализуется, главное что бы у первого все ок, без травм было).
    Ми Ша
    Ми Ша ответил Рауль и Зидан
       100 / 836
    сегодня в 13:37
    Не будет такой схемы, если вспомнишь, именно Зидан вернул схему с опорником после увольнения Бенитеса и ввёл в состав Каземиро, после чего постепенно начались победы. Сам подумай, Каз в отпуске, а других вариантов нет... вот и провалились. Я к чему, в общем спокоен за команду, просто есть тонкое место, которое надо укрепить.
    Димoн
    Димoн ответил Королевский Реал
       255 / 836
    сегодня в 13:25
    У тебя все фанаты Барселоны, кто с тобою не согласен)
    Димoн
    Димoн ответил jobss
       255 / 836
    сегодня в 13:22
    Убираю, не знал.
    Королевский Реал
    Королевский Реал ответил Димoн
       451 / 836
    сегодня в 13:19
    Надеюсь тебе твои дизлайки, в жизни приносят много счастья!

    Живи с этим.
    tims
    tims
       551 / 836
    сегодня в 13:11
      Ruslik1982
      Ruslik1982
         225 / 836
      сегодня в 13:07
      Азар в шоке
      football_
      football_
         718 / 836
      сегодня в 13:02
      по моментам атлетико мог 10 забивать
      Королевский Реал
      Королевский Реал ответил Димoн
         451 / 836
      сегодня в 13:01
      Зачем ты сам себе лайки ставишь, вот это я хотел сказать Самооценку поднимаешь. Подымай, подымай)
      Так тебе же ответили, что убирает твои дизлайки.
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