Кононов: «Состав у нас почти тот же, что и с „Ростовом“»

Главный тренер «Спартака» в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал предстоящую встречу с «Тамбовом» в третьем туре РПЛ .

Сегодняшние реалии таковы, что выводы будем делать после игры. Но состав у нас почти тот же, что и с «Ростовом».

Насколько готов Мирзов? Он тренировался 9-10 дней в усиленном режиме. На данный момент его состояние не такое, какое нас устраивает. Но свои 20-30 минут он сможет отыграть. О сильных и слабых сторонах «Тамбова» я говорил ребятам на разборе игры и перед матчем.