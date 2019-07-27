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Кононов: «Состав у нас почти тот же, что и с „Ростовом“»

сегодня, 16:20
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал предстоящую встречу с «Тамбовом» в третьем туре РПЛ.

Сегодняшние реалии таковы, что выводы будем делать после игры. Но состав у нас почти тот же, что и с «Ростовом».

 Насколько готов Мирзов? Он тренировался 9-10 дней в усиленном режиме. На данный момент его состояние не такое, какое нас устраивает. Но свои 20-30 минут он сможет отыграть. О сильных и слабых сторонах «Тамбова» я говорил ребятам на разборе игры и перед матчем.

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