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Тонали: «Академия „Милана“ меня отвергла в детстве»

сегодня, 16:25

Полузащитник ФК «Брешиа» Сандро Тонали в интервью La Gazzetta dello Sport признался, что в детстве его не взяли в академию «Милана». 

Мне было восемь лет, когда я был на просмотре в академии «Милана», хотя в то время я был нападающим. Они не захотели меня брать. Не скажу, что у меня есть сожаления, потому что потом я пошел в «Пьяченцу». 

Я не исключаю, что получу опыт за границей, но мне очень нравится стиль футбола в Италии. 

Ранее Тонали рассказал о том, как он относится к сравнениям с легендарным итальянским футболистом Андреа Пирло

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