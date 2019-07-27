Тонали: «Академия „Милана“ меня отвергла в детстве»

Полузащитник ФК «Брешиа» в интервью La Gazzetta dello Sport признался, что в детстве его не взяли в академию «Милана».

Мне было восемь лет, когда я был на просмотре в академии «Милана», хотя в то время я был нападающим. Они не захотели меня брать. Не скажу, что у меня есть сожаления, потому что потом я пошел в «Пьяченцу».

Я не исключаю, что получу опыт за границей, но мне очень нравится стиль футбола в Италии.