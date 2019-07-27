Тонали: «Я предпочитаю не говорить о Пирло»

Полузащитник ФК «Брешиа» в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал о том, как относится к сравнениям с легендарным итальянским футболистом Андреа Пирло.

Мне нравится играть перед защитниками, но я предпочитаю не говорить о Пирло. Я думаю, что люди сравнивают нас из-за стрижки, так что, возможно, мне стоит сменить образ.

Андреа вне досягаемости, он уникален, как Стивен Джеррард или Лука Модрич. Но я думаю, что если меня и нужно с кем-то сравнивать, то это, вероятно, Дженнаро Гаттузо.