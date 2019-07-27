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Тонали: «Я предпочитаю не говорить о Пирло»

сегодня, 16:15

Полузащитник ФК «Брешиа» Сандро Тонали в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал о том, как относится к сравнениям с легендарным итальянским футболистом Андреа Пирло.

Мне нравится играть перед защитниками, но я предпочитаю не говорить о Пирло. Я думаю, что люди сравнивают нас из-за стрижки, так что, возможно, мне стоит сменить образ. 

Андреа вне досягаемости, он уникален, как Стивен Джеррард или Лука Модрич. Но я думаю, что если меня и нужно с кем-то сравнивать, то это, вероятно, Дженнаро Гаттузо. 

Ранее интерес к Тонали проявлял «Ювентус».  

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